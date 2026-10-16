Το νέο tesla roadster παρουσιάστηκε με εναέρια ακροβατικά και επιτάχυνση ρεκόρ

Ο Έλον Μασκ επέλεξε να παρουσιάσει το νέο Tesla Roadster σε ένα θέαμα που συνδύαζε την αυτοκίνηση με την αεροδιαστημική, πραγματοποιώντας την αποκάλυψη σε εγκαταστάσεις δοκιμών της SpaceX στο Τέξας. Το ηλεκτρικό σπορ μοντέλο επέδειξε δυνατότητες που ξεπερνούν κατά πολύ μια συνηθισμένη δοκιμή επιτάχυνσης, περιλαμβάνοντας εναέρια ακροβατικά και εξαιρετικά γρήγορη επιτάχυνση. Η παρουσίαση του οχήματος έγινε την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, με την εταιρεία να υπόσχεται την έναρξη παραγωγής του για το έτος 2028.

Εντυπωσιακή παρουσίαση στο Τέξας

Η παρουσίαση του νέου Roadster από τον Έλον Μασκ μετατράπηκε σε ένα θέαμα που βρέθηκε ανάμεσα στην αυτοκίνηση και την αεροδιαστημική. Το όχημα επιταχύνει σχεδόν αστραπιαία, κινείται ανάποδα σε ράμπα και απογειώνεται, εκτελώντας ελιγμούς στον αέρα. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε εγκαταστάσεις δοκιμών της SpaceX στο Τέξας, παρουσιάζοντας ένα αυτοκίνητο με δυνατότητες που ξεπερνούν τα συνηθισμένα.

Το λευκό Roadster ανέβηκε σε μια καμπύλη ράμπα, βρέθηκε ανάποδα και στη συνέχεια αποσπάστηκε από την επιφάνειά της. Ακολούθως, περιστράφηκε στον αέρα και προσγειώθηκε με τη βοήθεια ενσωματωμένων προωθητήρων, προσφέροντας ένα θέαμα γεμάτο δράση και τεχνολογικές καινοτομίες.

Εναέρια ακροβατικά και τεχνολογία SpaceX

Για την εκτέλεση των εναέριων ακροβατικών, το αυτοκίνητο χρησιμοποιεί ένα σύστημα αναρρόφησης στο κάτω μέρος του αμαξώματος, το οποίο του επιτρέπει να παραμένει κολλημένο στη ράμπα ακόμα και όταν βρίσκεται ανάποδα. Οι προωθητήρες του οχήματος, οι οποίοι αναπτύχθηκαν σε συνεργασία με τη SpaceX, έχουν διαφορετικό ρόλο.

Οι προωθητήρες επιτρέπουν σύντομες εναέριες κινήσεις και ελεγχόμενη προσγείωση. Κατά τη διάρκεια της επίδειξης, το όχημα πραγματοποίησε επίσης ένα άλμα πάνω από άλλα αυτοκίνητα, αναδεικνύοντας τις ξεχωριστές του δυνατότητες σε ελεγχόμενο χώρο.

Επιδόσεις που κόβουν την ανάσα

Εκτός από τα ακροβατικά, η επιτάχυνση που παρουσίασε η εταιρεία ήταν εξίσου εντυπωσιακή. Σε δοκιμή που έγινε κατά την εκδήλωση, το Roadster έφτασε από στάση τα 60 μίλια την ώρα, δηλαδή περίπου 97 χιλιόμετρα την ώρα, μέσα σε μόλις 0,81 δευτερόλεπτα. Αυτή η επίδοση επιτεύχθηκε με τη συνδρομή του συστήματος προώθησης.

Ωστόσο, η συγκεκριμένη επίδοση αποτελεί μέρος της παρουσίασης και μένει να επιβεβαιωθεί με ανεξάρτητες μετρήσεις στο μοντέλο παραγωγής. Ο χαρακτηρισμός «ιπτάμενο αυτοκίνητο» απαιτεί διευκρίνιση, καθώς αυτό που παρουσιάστηκε ήταν ένα όχημα ικανό για σύντομη απογείωση και εναέρια ακροβατικά σε ελεγχόμενο χώρο, με τα ερωτήματα για την καθημερινή χρήση και τις απαιτούμενες εγκρίσεις να παραμένουν ανοιχτά.

Μακρά αναμονή για την παραγωγή

Πίσω από το εντυπωσιακό θέαμα της παρουσίασης, κρύβεται μια μακρά ιστορία αναμονής για το Tesla Roadster. Η δεύτερη γενιά του μοντέλου είχε πρωτοπαρουσιαστεί αρχικά το 2017, με τον αρχικό στόχο για τις παραδόσεις να έχει οριστεί για το έτος 2020.

Ωστόσο, η Tesla έχει πλέον τοποθετήσει την έναρξη της παραγωγής του νέου Roadster για το 2028. Αυτή η νέα ημερομηνία υποδηλώνει μια σημαντική καθυστέρηση σε σχέση με τους αρχικούς σχεδιασμούς της εταιρείας.

Πηγή έμπνευσης και εξέλιξη σχεδιασμού

Η σχεδιαστική γλώσσα της Tesla έχει εξελιχθεί σημαντικά από την προηγούμενη αποκάλυψη του Roadster, περνώντας από το S3XY στα Cybertruck, Cybercab και Optimus. Το νέο Roadster αντλεί την έμπνευσή του από εμβληματικά αεροσκάφη.

Συγκεκριμένα, ο σχεδιασμός του είναι εμπνευσμένος από τα SR-71 και F-35, στοιχεία που υπογραμμίζουν την αεροδιαστημική φιλοσοφία πίσω από το όχημα και την προσπάθεια για καινοτομία στον τομέα της αυτοκίνησης.

Με πληροφορίες από: Topontiki