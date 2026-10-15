Ισραηλινή εταιρεία κατηγορείται για κατασκοπεία μέσω διαδικτυακών διαφημίσεων

Ερευνητικές ομάδες αποκάλυψαν την Πέμπτη ότι μια ισραηλινή εταιρεία ψηφιακής διαφήμισης, η Discover-Tech, φέρεται να κατασκόπευε χρήστες του Διαδικτύου. Η εταιρεία χρησιμοποιούσε ένα εκτεταμένο δίκτυο διαδικτυακών διαφημίσεων για να παρακολουθεί στόχους και να συμβάλλει στην παραβίαση των συσκευών τους. Αυτή η μέθοδος επιτρέπει την εγκατάσταση λογισμικού κατασκοπείας χωρίς να απαιτείται καμία αλληλεπίδραση από το θύμα, εισάγοντας μια νέα τεχνική στον χώρο των κυβερνοεπιθέσεων.

Η αποκάλυψη από Citizen Lab και Confiant

Την αποκάλυψη αυτή έκαναν δύο ερευνητικές ομάδες: η καναδική ομάδα ελέγχου στον κυβερνοχώρο Citizen Lab και η εταιρεία ασφάλειας διαφημίσεων Confiant της Νέας Υόρκης. Σύμφωνα με τις αναφορές τους, οι μολύνσεις των συσκευών συμβαίνουν εν αγνοία του χρήστη και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Οι υπηρεσίες της Discover-Tech φέρεται να παρείχαν στην ισραηλινή Candiru, μια εταιρεία spyware που έχει συμπεριληφθεί στη μαύρη λίστα κυρώσεων της κυβέρνησης των ΗΠΑ, καθώς και σε άλλες ισραηλινές εταιρείες παρακολούθησης, πρόσβαση σε πλατφόρμες διαφήμισης. Αυτές οι πλατφόρμες διαχειρίζονται από μεγάλες εταιρείες όπως η Google, η Comcast και η ρωσική Yandex.

Η πλατφόρμα Controlium και η μέθοδος παρακολούθησης

Σύμφωνα με την Citizen Lab, η Discover-Tech λειτουργεί μια πλατφόρμα λογισμικού που ονομάζεται Controlium. Αυτή η πλατφόρμα επιτρέπει στους πελάτες της εταιρείας να «δημιουργούν μαζικά προφίλ και να απο-ανωνυμοποιούν» τους χρήστες του Διαδικτύου.

Στη συνέχεια, η Controlium χρησιμοποιείται για να παραβιάσει κρυφά τους στόχους με λογισμικό κατασκοπείας τρίτων. Η τεχνική αυτή διαφέρει από τις παραδοσιακές μολύνσεις που βασίζονται στην αλληλεπίδραση των ατόμων με συνδέσμους ή αρχεία, καθώς δεν απαιτεί καμία ενέργεια από το θύμα για την εγκατάσταση του λογισμικού.

Η διαδικτυακή διαφήμιση ως συστημική απειλή

Οι εκθέσεις των ερευνητικών ομάδων υπογραμμίζουν πώς η διαδικτυακή διαφημιστική επιχείρηση, η οποία αποτελεί εδώ και καιρό θέμα ανησυχιών για την προστασία της ιδιωτικής ζωής, μπορεί επίσης να χρησιμεύσει ως κανάλι για εκτεταμένες εκστρατείες κατασκοπείας.

Ο Wolfie Cristl, ανώτερος ερευνητής στο Citizen Lab, δήλωσε σχετικά με το θέμα ότι «ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η διαδικτυακή διαφήμιση σήμερα αποτελεί συστημική απειλή για την ασφάλεια». Πρόσθεσε ότι αυτή η απειλή αφορά «τα κράτη, τον ιδιωτικό τομέα, την κοινωνία των πολιτών και όλους τους άλλους».

Η έκταση της επιχείρησης και η εξαγωγή δεδομένων

Οι διαδικτυακές διαφημίσεις της Discover-Tech, οι οποίες συχνά προωθούσαν συνηθισμένα προϊόντα όπως τηλέφωνα ή ακουστικά, προβλήθηκαν σε περισσότερους από 120.000 ιστότοπους και 75.000 εφαρμογές. Αυτό επιτεύχθηκε μέσω των διαφόρων συνεργασιών της εταιρείας, όπως ανέφερε η Citizen Lab.

Οι χρήστες που επισκέπτονταν ιστότοπους ή χρησιμοποιούσαν εφαρμογές που περιείχαν αυτές τις κακόβουλες διαφημίσεις μπορούσαν να εντοπιστούν και να παρακολουθηθούν από την Discover-Tech. Οι ερευνητές σημείωσαν επίσης ότι η εταιρεία μερικές φορές προσπαθούσε να εξαγάγει αριθμούς τηλεφώνου από ορισμένους χρήστες smartphone. Αρκούσε απλώς η φόρτωση των διαφημίσεων σε έναν ιστότοπο για να πραγματοποιηθεί η κατασκοπεία.

Συνεργασία με την Candiru

Και οι δύο ερευνητικές ομάδες ανέφεραν ότι ορισμένες από τις διαφημίσεις χρησιμοποιούνταν για να βοηθήσουν στην εγκατάσταση λογισμικού κατασκοπείας από την Candiru στις συσκευές των χρηστών. Η Confiant, μία από τις δύο ομάδες, ανέφερε επίσης ότι οι διαφημίσεις αυτές συνέβαλαν σε αυτή τη διαδικασία.

Με πληροφορίες από: Topontiki