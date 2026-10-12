Οι Αμερικανοί πεζοναύτες αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για πρόβλεψη βλαβών σε αεροσκάφη

Το Σώμα Πεζοναυτών των Ηνωμένων Πολιτειών στρέφεται στην τεχνητή νοημοσύνη, με στόχο να μετασχηματίσει τον τρόπο συντήρησης των αεροσκαφών και των ελικοπτέρων του. Η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί στον έγκαιρο εντοπισμό πιθανών μηχανικών προβλημάτων, προτού αυτά οδηγήσουν σε σοβαρές βλάβες. Κύριος στόχος είναι η μείωση των χρόνων ακινητοποίησης των πολεμικών μέσων, ο αποτελεσματικότερος προγραμματισμός των επισκευών και η διασφάλιση της διαθεσιμότητας των απαραίτητων ανταλλακτικών.

Ανάπτυξη εργαλείων προγνωστικής συντήρησης

Το Σώμα Πεζοναυτών των ΗΠΑ προωθεί την ανάπτυξη ειδικών εργαλείων προγνωστικής συντήρησης, συνεργαζόμενο με την αμερικανική εταιρεία SteerBridge Strategies. Η συγκεκριμένη εταιρεία επιλέχθηκε τον Οκτώβριο του 2026 για να αναλάβει αυτή την κρίσιμη πρωτοβουλία. Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη, με τους τελικούς όρους, το συνολικό κόστος και το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής να μην έχουν ακόμη ανακοινωθεί επίσημα.

Η νέα αυτή προσέγγιση βασίζεται σε προηγμένες τεχνικές μηχανικής μάθησης και στην ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων. Τα δεδομένα αυτά προέρχονται από την καθημερινή λειτουργία και τις διαδικασίες συντήρησης των αεροσκαφών. Μέσω αυτών των δεδομένων, οι αλγόριθμοι αναζητούν συγκεκριμένα μοτίβα σε προηγούμενες βλάβες και στην συμπεριφορά των διαφόρων εξαρτημάτων. Σκοπός είναι ο εντοπισμός ενδείξεων πιθανής αστοχίας, πολύ πριν αυτή εκδηλωθεί και προκαλέσει προβλήματα.

Οφέλη για τη συντήρηση και τον εφοδιασμό

Με την εφαρμογή αυτού του συστήματος, οι τεχνικοί θα έχουν τη δυνατότητα να προγραμματίζουν στοχευμένες επιθεωρήσεις και παρεμβάσεις. Αυτό αποτελεί μια σημαντική αλλαγή σε σχέση με την προηγούμενη πρακτική, όπου η συντήρηση βασιζόταν είτε στην εμφάνιση ενός προβλήματος είτε σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν περιορίζεται μόνο στον εντοπισμό μηχανικών προβλημάτων, αλλά μπορεί επίσης να προβλέπει ποια εξαρτήματα θα χρειαστούν αντικατάσταση στο μέλλον.

Αυτή η δυνατότητα πρόβλεψης είναι ιδιαίτερα σημαντική για τις υπηρεσίες εφοδιασμού. Θα τους δώσει τον απαραίτητο χρόνο να οργανώσουν τα αποθέματα των ανταλλακτικών και να μεταφέρουν τα αναγκαία υλικά στα σημεία όπου αυτά απαιτούνται. Η έλλειψη ενός ανταλλακτικού μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ένα αεροσκάφος να παραμείνει εκτός υπηρεσίας για αρκετές ημέρες, ακόμη και αν η βλάβη έχει εντοπιστεί εγκαίρως. Η καλύτερη πρόβλεψη των αναγκών αναμένεται να μειώσει τις καθυστερήσεις και να βελτιώσει σημαντικά τη διαθεσιμότητα ολόκληρου του στόλου.

Δεδομένα και δοκιμές του συστήματος

Σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές, στην ανάπτυξη των εργαλείων πρόβλεψης έχουν ήδη ληφθεί υπόψη δεδομένα από σημαντικά πολεμικά αεροσκάφη. Συγκεκριμένα, έχουν χρησιμοποιηθεί στοιχεία από τα μαχητικά F-35 Lightning II, καθώς και από τα μεταγωγικά KC-130J. Η αξιοποίηση αυτών των δεδομένων κρίνεται καθοριστική για την αποτελεσματικότητα του συστήματος.

Παράλληλα, έχει ήδη σχεδιαστεί μια δοκιμή αξιολόγησης της συντήρησης, η οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί σε μια εγκατάσταση των Αμερικανών πεζοναυτών που βρίσκεται στην Αριζόνα. Αυτή η δοκιμή θα επιτρέψει την πρακτική αξιολόγηση της λειτουργίας και της ακρίβειας των εργαλείων της τεχνητής νοημοσύνης σε πραγματικές συνθήκες, παρέχοντας πολύτιμα συμπεράσματα για την περαιτέρω βελτίωσή τους.

Σημείο αναφοράς για την ακρίβεια και ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης

Τον Απρίλιο του 2026, ο αντιστράτηγος William Swan είχε αναφερθεί σε ένα ποσοστό ακρίβειας σχεδόν 90% ως ένα σημείο αναφοράς. Αυτό το ποσοστό θεωρείται ως ο στόχος για την επιχειρησιακή χρησιμότητα τέτοιων εργαλείων. Ωστόσο, είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι το συγκεκριμένο ποσοστό δεν αποτελεί επιβεβαιωμένη επίδοση του συστήματος που βρίσκεται υπό ανάπτυξη, αλλά μάλλον μια επιθυμητή παράμετρο.

Είναι σαφές ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν προορίζεται να αντικαταστήσει το ανθρώπινο δυναμικό, δηλαδή τους τεχνικούς και τους επιθεωρητές. Αντιθέτως, θα λειτουργεί ως ένα πρόσθετο εργαλείο, παρέχοντας υποστήριξη στις αποφάσεις τους. Οι λανθασμένες προβλέψεις θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε περιττές αντικαταστάσεις εξαρτημάτων και να επιφέρουν πρόσθετο κόστος, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ακρίβεια και την επικουρική φύση της τεχνολογίας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta