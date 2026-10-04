Ο Ντόναλντ Τραμπ διόρισε τον Τζέι Κλέιτον «τσάρο» της τεχνητής νοημοσύνης

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε στον διορισμό του διευθυντή Εθνικών Πληροφοριών (DNI), Τζέι Κλέιτον, ως τον «τσάρο» της κυβέρνησής του για θέματα τεχνητής νοημοσύνης (AI). Η είδηση αυτή αναφέρθηκε χθες Σάββατο από την αμερικανική εφημερίδα Wall Street Journal, η οποία επικαλέστηκε συνέντευξη με τον ίδιο τον Κλέιτον. Ο διορισμός του Κλέιτον σηματοδοτεί την πρόθεση της αμερικανικής κυβέρνησης να ενισχύσει τη θέση της χώρας στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο διορισμός και ο ρόλος του «τσάρου» της τεχνητής νοημοσύνης

Ο Τζέι Κλέιτον, ο οποίος είχε διοριστεί επικεφαλής Εθνικών Πληροφοριών τον περασμένο Αύγουστο, αναλαμβάνει πλέον έναν κεντρικό ρόλο στην κυβερνητική προσπάθεια για την τεχνητή νοημοσύνη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες της Wall Street Journal, ο Κλέιτον θα ηγηθεί μιας ειδικής ομάδας εργασίας του Λευκού Οίκου.

Αυτή η ομάδα έχει ως βασική αποστολή να παρουσιάσει, εντός διαστήματος 120 ημερών, μια ολοκληρωμένη εικόνα σχετικά με τους κινδύνους και τις ευκαιρίες που αναδύονται από την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Ο ρόλος του Κλέιτον ως «τσάρου» της AI υπογραμμίζει τη σημασία που αποδίδει η διοίκηση Τραμπ στον ταχέως εξελισσόμενο αυτόν τομέα.

Η «Δύναμη Υπερνοημοσύνης» και οι στόχοι της

Ο πρόεδρος Τραμπ ζήτησε τη σύσταση μιας ομάδας, την οποία ονόμασε «Δύναμη Υπερνοημοσύνης» (Super Intelligence Force). Ο Τζέι Κλέιτον δήλωσε στην WSJ ότι ο σκοπός αυτής της πρωτοβουλίας είναι να διασφαλιστεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διατηρήσουν την ηγετική τους θέση στην προηγμένη τεχνητή νοημοσύνη, ενώ ταυτόχρονα θα προστατεύονται τα αμερικανικά συμφέροντα.

Ο Κλέιτον τόνισε επίσης ότι «ο κίνδυνος να μην είμαστε πρώτοι είναι μεγάλος», υπογραμμίζοντας την επείγουσα ανάγκη για δράση. Επιπλέον, η ομάδα εργασίας έχει ως αποστολή να υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις που θα απαντούν στις απειλές για την κοινωνία, οι οποίες συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Αυτοί οι στόχοι πρέπει να επιτευχθούν με τρόπο που να αποτρέπει την υπερβολική ρύθμιση και τη «ρυθμιστική αιχμαλωσία».

Οι κίνδυνοι και οι ευκαιρίες της τεχνητής νοημοσύνης

Η ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης έχει αναδειχθεί σε ένα σημαντικό ζήτημα τις τελευταίες εβδομάδες. Ορισμένοι ερευνητές έχουν εκφράσει προειδοποιήσεις, δηλώνοντας ότι όσοι αναπτύσσουν την τεχνολογία πιστεύουν πως θα μπορούσε να οδηγήσει σε απώλειες ανθρώπινων ζωών μέσα σε μία δεκαετία. Αυτές οι ανησυχίες έχουν προκαλέσει αντιδράσεις τόσο από κοινοβουλευτικούς των Δημοκρατικών όσο και των Ρεπουμπλικανών, οι οποίοι ζητούν την ανάληψη δράσης.

Η ομάδα εργασίας του Λευκού Οίκου θα συνεργαστεί με τις εταιρείες του τομέα, αφήνοντας το μεγαλύτερο μέρος της διαχείρισης των κινδύνων που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη στον ίδιο τον κλάδο, όπως δήλωσαν αξιωματούχοι στη WSJ. Αυτή η προσέγγιση στοχεύει στην επίτευξη των στόχων χωρίς να βλάπτεται η καινοτομία και ο ανταγωνισμός, αποφεύγοντας φαινόμενα όπως η «ρυθμιστική αιχμαλωσία».

Η στάση της κυβέρνησης απέναντι στη ρύθμιση

Ο πρόεδρος Τραμπ έχει εκφράσει την άποψη ότι δεν υποστηρίζει την επιβολή αυστηρών κανονιστικών ρυθμίσεων στην τεχνητή νοημοσύνη. Ο ίδιος έχει δηλώσει ότι η υπερβολική εποπτεία θα μπορούσε να αποδυναμώσει την ανταγωνιστικότητα των Ηνωμένων Πολιτειών έναντι της Κίνας, ενός άλλου παγκόσμιου παίκτη στον τομέα της τεχνολογίας.

Η «ρυθμιστική αιχμαλωσία», όπως ορίζεται, σημαίνει ότι επιτρέπεται σε ορισμένους παράγοντες της αγοράς να καθορίζουν οι ίδιοι τους ρυθμιστικούς κανόνες και να συμπράττουν με στόχο τη διατήρηση του ανταγωνιστικού τους πλεονεκτήματος. Η αποφυγή αυτού του φαινομένου αποτελεί βασικό μέλημα της ομάδας εργασίας, προκειμένου να διασφαλιστεί ένα υγιές περιβάλλον για την καινοτομία.

Σύνθεση της ομάδας εργασίας

Η «Δύναμη Υπερνοημοσύνης» θα αποτελείται από σημαντικά πρόσωπα της κυβέρνησης Τραμπ. Μεταξύ των μελών της ομάδας εργασίας περιλαμβάνονται ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, καθώς και η προσωπάρχης του Λευκού Οίκου, Σούζι Γουάιλς.

Η συμμετοχή αυτών των υψηλόβαθμων αξιωματούχων υπογραμμίζει τη διυπουργική και διευρυμένη προσέγγιση της κυβέρνησης στην αντιμετώπιση των προκλήσεων και των ευκαιριών που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη, με στόχο τη χάραξη μιας συνεκτικής στρατηγικής για το μέλλον.

Με πληροφορίες από: Topontiki