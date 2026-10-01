Η Ελλάδα πρωτοπορεί στην υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης στην Ευρώπη

Η Ελλάδα αναδεικνύεται σε μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) στην Ευρώπη. Η υιοθέτηση της ΤΝ από τις ελληνικές επιχειρήσεις έχει αυξηθεί σημαντικά, φτάνοντας το 47% από το 34% που ήταν πέρυσι. Αυτή η εξέλιξη καταγράφει έναν ετήσιο ρυθμό αύξησης 38%, ο οποίος αποτελεί τον τέταρτο υψηλότερο στην Ευρώπη και ξεπερνά τον ευρωπαϊκό μέσο όρο του 29%.

Η δυναμική ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης στην Ελλάδα

Η Ελλάδα αναδεικνύεται σε μία από τις χώρες με την ταχύτερη ανάπτυξη στην αγορά της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) στην Ευρώπη. Τα στοιχεία δείχνουν σημαντική αύξηση στην υιοθέτηση της τεχνολογίας αυτής από τις ελληνικές επιχειρήσεις.

Συγκεκριμένα, το ποσοστό των ελληνικών επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν ΤΝ έφτασε το 47%, σημειώνοντας άνοδο από το 34% που καταγραφόταν πέρυσι. Αυτό μεταφράζεται σε έναν ετήσιο ρυθμό αύξησης της τάξης του 38%, ο οποίος είναι ο τέταρτος υψηλότερος σε ολόκληρη την Ευρώπη και ξεπερνά σημαντικά τον ευρωπαϊκό μέσο όρο που ανέρχεται στο 29%.

Η μελέτη «Unlocking Greece’s AI Potential 2026»

Τα παραπάνω ευρήματα προκύπτουν από την πρόσφατη μελέτη με τίτλο «Unlocking Greece’s AI Potential 2026». Η έρευνα αυτή εκπονήθηκε από την εταιρεία Strand Partners, για λογαριασμό της Amazon Web Services (AWS).

Για τις ανάγκες της μελέτης, πραγματοποιήθηκε έρευνα σε ένα δείγμα 1.000 επιχειρήσεων και 1.000 πολιτών σε όλη την ελληνική επικράτεια. Η έρευνα εστίασε στην εξέλιξη της υιοθέτησης της ΤΝ, τον ρόλο που διαδραματίζουν οι υποδομές cloud στην ενίσχυση αυτής της τάσης, καθώς και στα εμπόδια που ανακύπτουν για τις επιχειρήσεις με την εμφάνιση τεχνολογιών νέας γενιάς, όπως η πρακτοριακή και η φυσική ΤΝ.

Η ΤΝ ως στρατηγική προτεραιότητα για τις επιχειρήσεις

Οι ελληνικές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν την Τεχνητή Νοημοσύνη ως μια ικανότητα στρατηγικής σημασίας. Το 63% των επιχειρήσεων την αναγνωρίζει ως κορυφαία ή υψηλή προτεραιότητα στη λειτουργία τους.

Επιπλέον, το 72% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι η ΤΝ διαδραματίζει έναν κρίσιμο ή σημαντικό ρόλο στην ευρύτερη επιχειρηματική τους στρατηγική. Όσον αφορά τα οφέλη, το 88% των επιχειρήσεων που έχουν ήδη υιοθετήσει την ΤΝ αναφέρει μετρήσιμες βελτιώσεις στην παραγωγικότητά τους.

Παράλληλα, παρατηρείται επιτάχυνση στους ρυθμούς καινοτομίας, καθώς το 56% των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν ΤΝ αναφέρει ταχύτερη καινοτομία. Το ποσοστό αυτό είναι ακόμη υψηλότερο στις startups, φτάνοντας το 74%.

Προκλήσεις και αναξιοποίητο δυναμικό

Παρά την αυξημένη υιοθέτηση, η μελέτη υπογραμμίζει την ύπαρξη σημαντικού αναξιοποίητου δυναμικού. Ενώ σχεδόν οι μισές ελληνικές επιχειρήσεις έχουν ενσωματώσει την ΤΝ, ένα μικρότερο ποσοστό, μόλις το 17%, έχει φτάσει στο πιο προηγμένο στάδιο ενσωμάτωσής της.

Αυτό το προηγμένο στάδιο περιλαμβάνει την ανάπτυξη προσαρμοσμένων συστημάτων ΤΝ, τον συνδυασμό πολλαπλών μοντέλων ή την αξιοποίηση πρακτοριακών και αυτόνομων δυνατοτήτων. Η πλειονότητα των επιχειρήσεων, το 61%, παραμένει σε πιο βασικές εφαρμογές, οι οποίες επικεντρώνονται κυρίως στη βελτίωση της αποδοτικότητας και στην αυτοματοποίηση διαδικασιών.

Ως προς τα εμπόδια, οι ελλείψεις σε δεξιότητες αναδεικνύονται ως το συχνότερο πρόβλημα, επηρεάζοντας το 48% των επιχειρήσεων. Οι ανεπαρκείς οικονομικοί πόροι αποτελούν επίσης σημαντικό εμπόδιο για το 36% των επιχειρήσεων. Μόλις το 19% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι αισθάνεται πλήρως προετοιμασμένο για την υιοθέτηση τεχνολογιών ΤΝ νέας γενιάς.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη στην καθημερινότητα των πολιτών

Η χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης επεκτείνεται σταθερά και στην καθημερινότητα των πολιτών. Σχεδόν τρεις στους δέκα πολίτες, δηλαδή το 29%, χρησιμοποιούν ήδη εργαλεία ΤΝ σε καθημερινή βάση.

Η εξοικείωση με την τεχνολογία είναι υψηλή, με το 82% των πολιτών να δηλώνει γνώστης της ΤΝ. Επιπλέον, το 57% αναμένει ότι η ΤΝ θα επιφέρει βελτιώσεις στην καθημερινότητά του μέσα στον επόμενο χρόνο. Ένα σημαντικό ποσοστό, το 47%, εκφράζει πιο θετική στάση απέναντι στην ΤΝ όταν αυτή υιοθετείται από τον δημόσιο τομέα, γεγονός που υπογραμμίζει τον δυνητικό ρόλο του κράτους στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης του κοινού.

Η στήριξη από τις υποδομές cloud

Οι υποδομές cloud συνεχίζουν να αποτελούν βασικό πυλώνα για την πρόοδο της Ελλάδας στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης. Η υιοθέτηση των υποδομών cloud έχει σημειώσει αύξηση, φτάνοντας το 60% από το 49% που ήταν ένα έτος πριν.

Αυτή η αυξημένη χρήση των υπηρεσιών cloud παρέχει την απαραίτητη υποστήριξη για την ανάπτυξη και την εφαρμογή λύσεων ΤΝ, ενισχύοντας την ψηφιακή μεταμόρφωση των επιχειρήσεων και την ευρύτερη ενσωμάτωση της τεχνολογίας στη χώρα.

Με πληροφορίες από: Topontiki