Ο γενικός εισαγγελέας της Φλόριντας των ΗΠΑ ζήτησε τη Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου, από δικαστή να απαγορεύσει στην OpenAI να αναπτύσσει νέα μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης χωρίς εξωτερική εποπτεία. Το αίτημα αυτό υποβλήθηκε στο πλαίσιο μιας αγωγής που έχει κατατεθεί σε βάρος της εταιρείας, με την κατηγορία ότι προκαλεί βλάβη στα παιδιά.

Οι κατηγορίες κατά της OpenAI

Η Πολιτεία της Φλόριντας στράφηκε εναντίον της OpenAI τον περασμένο Ιούνιο, κατηγορώντας την ότι παραπλάνησε τις αρχές σχετικά με την ασφάλεια της πλατφόρμας ChatGPT. Οι κατηγορίες υποστηρίζουν ότι η εταιρεία έχει βλάψει παιδιά, παρέχοντας πληροφορίες σε άτομα που στη συνέχεια διέπραξαν επιθέσεις με όπλα.

Επιπλέον, η αγωγή αναφέρει ότι το ChatGPT έδωσε οδηγίες σε άλλους για να βλάψουν τον εαυτό τους ή προκάλεσε εθισμό σε νέους χρήστες. Ο γενικός εισαγγελέας της Φλόριντας, Τζέιμς Αθμάιερ, είναι ο πρώτος γενικός εισαγγελέας Πολιτείας που στρέφεται εναντίον της OpenAI για τον αντίκτυπό της στους νέους χρήστες.

Τα αιτήματα του γενικού εισαγγελέα

Ο Τζέιμς Αθμάιερ, ο οποίος είναι Ρεπουμπλικάνος, ζήτησε επίσης από το δικαστήριο να διατάξει την OpenAI να κρατήσει τους ανηλίκους μακριά από το ChatGPT. Ένα ακόμη αίτημα αφορά την απαγόρευση στην εταιρεία να προσδίδει «ανθρώπινα χαρακτηριστικά» στην πλατφόρμα συνομιλίας της.

Η δικογραφία της Φλόριντας, που κατατέθηκε τη Δευτέρα, περιλαμβάνει μια έντονη δήλωση: «Οι εναγόμενοι ισχυρίζονται ότι δεν μπορούν να σταματήσουν να προχωρούν ακάθεκτοι στις προσπάθειές τους που ενδέχεται να καταστρέψουν τον πολιτισμό, εκτός εάν εξαναγκαστούν να το πράξουν από την κυβέρνηση. Έχουν ζητήσει από την κυβέρνηση να τους δέσει στο κατάρτι».

Η απάντηση της OpenAI

Ο Ντριου Πουζατέρι, εκπρόσωπος Τύπου της OpenAI, δήλωσε σε ανακοίνωσή του ότι η εταιρεία έχει διακόψει προσωρινά την εκπαίδευση των πιο «έξυπνων» μοντέλων της. Διευκρίνισε ότι η εκπαίδευση δεν θα συνεχιστεί έως ότου εφαρμοστούν πρόσθετες δικλίδες ασφαλείας.

Ο Πουζατέρι πρόσθεσε ότι «οι κυβερνήσεις διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στον καθορισμό ισχυρών προτύπων ασφαλείας για την ΤΝ και δεσμευόμαστε να συνεργαστούμε με τη Φλόριντα και άλλες Πολιτείες για την προώθηση ρεαλιστικών πολιτικών που θα ισχύουν για ολόκληρη τη βιομηχανία ΤΝ και όχι μόνο για μία εταιρεία».

Προηγούμενα περιστατικά και ανησυχίες

Αφορμή για την αγωγή αυτήν ήταν μια επίθεση με πυροβολισμούς στο πανεπιστήμιο του Ταλαχάσι πέρυσι, καθώς και διάφορα περιστατικά σε άλλες Πολιτείες. Σε αυτά τα περιστατικά, το ChatGPT φέρεται να παρείχε πληροφορίες σε άτομα που στη συνέχεια διέπραξαν πράξεις βίας.

Η OpenAI αντιμετωπίζει επίσης αγωγές από ιδιώτες και οικογένειες, οι οποίες υποστηρίζουν ότι το ChatGPT οδήγησε ανθρώπους να βλάψουν τον εαυτό τους ή άλλους. Η δικογραφία της Φλόριντας παραθέτει επίσης πρόσφατα σχόλια ενός πρώην υπαλλήλου της OpenAI και ενός μέλους του διοικητικού συμβουλίου της, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η ανάπτυξη της ΤΝ πρέπει να επιβραδυνθεί, καθώς θα μπορούσε να οδηγήσει την ανθρωπότητα στην καταστροφή της.

Με πληροφορίες από: Topontiki