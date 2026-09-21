Πρόστιμο 403 εκατ. ευρώ στην Google από την Ιρλανδία για παραβιάσεις απορρήτου

Η ιρλανδική Επιτροπή Προστασίας Δεδομένων (DPC) επέβαλε πρόστιμο ύψους 403 εκατομμυρίων ευρώ στην Google, κρίνοντας ότι ο τεχνολογικός κολοσσός παραβίασε τους ευρωπαϊκούς κανόνες προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR). Η απόφαση αφορά τον τρόπο διαχείρισης των δεδομένων τοποθεσίας των χρηστών, με την DPC να εντοπίζει παραβάσεις στην επεξεργασία και τη διαφάνεια αυτών των ευαίσθητων πληροφοριών. Η έρευνα που οδήγησε στο πρόστιμο ξεκίνησε το 2020, έπειτα από καταγγελίες ευρωπαϊκών ενώσεων καταναλωτών.

Η έρευνα και οι παραβιάσεις

Η ιρλανδική Επιτροπή Προστασίας Δεδομένων ξεκίνησε την έρευνά της το 2020, μετά από σειρά καταγγελιών που υποβλήθηκαν από ευρωπαϊκές ενώσεις καταναλωτών. Οι καταγγελίες αφορούσαν τις πρακτικές της Google σχετικά με τη διαχείριση των δεδομένων τοποθεσίας των χρηστών των συσκευών Android.

Η DPC κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Google προέβαινε σε παράνομη επεξεργασία δεδομένων τοποθεσίας, χωρίς να παρέχει επαρκή διαφάνεια στους χρήστες της. Οι παραβιάσεις αυτές διαπιστώθηκαν για την περίοδο μεταξύ 2018 και 2020, κατά την οποία εφαρμόζονταν οι συγκεκριμένες πολιτικές.

Οι λειτουργίες στο επίκεντρο

Η έρευνα της ιρλανδικής αρχής επικεντρώθηκε σε τρεις συγκεκριμένες λειτουργίες των συσκευών Android της Google. Αυτές ήταν το «Ιστορικό τοποθεσίας» (Location History), η «Δραστηριότητα ιστού και εφαρμογών» (Web & App Activity) και η «Ακρίβεια τοποθεσίας» (Location Accuracy).

Σύμφωνα με τα ευρήματα της DPC, οι χρήστες δεν ενημερώνονταν με τη δέουσα σαφήνεια ότι η τοποθεσία τους μπορούσε να καταγράφεται διαρκώς. Επιπλέον, δεν ήταν ξεκάθαρο ότι αυτά τα δεδομένα αξιοποιούνταν για την εξατομίκευση των διαφημίσεων που έβλεπαν. Η Επιτροπή διαπίστωσε επίσης ότι η Google διατηρούσε τα ευαίσθητα αυτά δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από όσο ήταν αναγκαίο.

Η δήλωση του αναπληρωτή επιτρόπου

Ο αναπληρωτής επίτροπος της DPC, Γκράχαμ Ντόιλ, προέβη σε δηλώσεις σχετικά με τη φύση των δεδομένων τοποθεσίας. Όπως ανέφερε, «τα δεδομένα τοποθεσίας είναι ένας τύπος προσωπικών δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία μέσω παρακολούθησης τοποθεσίας και περιλαμβάνουν δεδομένα που συλλέγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία από την Google, τα οποία από μόνα τους ή σε συνδυασμό με άλλες πληροφορίες μπορούν να συνδυαστούν για να εξαχθεί η τοποθεσία ενός ατόμου».

Ο κ. Ντόιλ τόνισε επίσης τη διττή φύση αυτών των δεδομένων, επισημαίνοντας ότι «τα δεδομένα τοποθεσίας μπορούν να αποφέρουν τόσο οφέλη, όσο και βλάβες στα άτομα. Μπορούν να ενισχύσουν σημαντικά τη χρησιμότητα των διαδικτυακών υπηρεσιών, αλλά μπορούν επίσης να αποκαλύψουν μια σημαντική ποσότητα πληροφοριών για ένα άτομο, που πολλές φορές μπορεί να είναι εγγενώς ιδιωτικές».

Προθεσμία προσαρμογής και η απάντηση της Google

Πέρα από την επιβολή του προστίμου των 403 εκατομμυρίων ευρώ, η ιρλανδική Επιτροπή Προστασίας Δεδομένων έδωσε στη Google προθεσμία έξι μηνών. Εντός αυτού του χρονικού πλαισίου, η εταιρεία καλείται να προσαρμόσει πλήρως τις πρακτικές της σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων τοποθεσίας, ώστε να είναι συμβατές με τις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Από την πλευρά της, η Google αντέδρασε στην απόφαση, υποστηρίζοντας ότι αφορά πολιτικές που εφαρμόζονταν κατά την περίοδο 2018-2019. Η εταιρεία δήλωσε ότι έκτοτε έχει προχωρήσει σε σημαντικές βελτιώσεις στα εργαλεία ελέγχου απορρήτου που διαθέτει στους χρήστες της, δείχνοντας έτσι ότι έχει ήδη λάβει μέτρα.

Ο ρόλος της ιρλανδικής DPC

Η ιρλανδική Επιτροπή Προστασίας Δεδομένων διαδραματίζει κεντρικό ρόλο ως ο βασικός ρυθμιστικός φορέας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πολλές από τις μεγαλύτερες αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι ευρωπαϊκές έδρες αυτών των εταιρειών, συμπεριλαμβανομένης της Google, βρίσκονται στην Ιρλανδία.

Το πρόστιμο των 403 εκατομμυρίων ευρώ που επιβλήθηκε στην Google αποτελεί το τέταρτο υψηλότερο πρόστιμο που έχει επιβάλει η ιρλανδική αρχή μέχρι σήμερα. Αυτό υπογραμμίζει τη σημασία των αποφάσεων της DPC στην επιβολή των κανόνων προστασίας δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Με πληροφορίες από: Topontiki