Ο Τζέικομπ Κόξον και οι προειδοποιήσεις για τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης

Ένας παγκόσμιος προβληματισμός για τους κινδύνους της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) έχει ξεφύγει από τα εργαστήρια της Σίλικον Βάλεϊ και έχει περάσει στην καθημερινότητα εκατομμυρίων ανθρώπων, καθώς και στα κέντρα λήψης αποφάσεων σε Ουάσινγκτον και Πεκίνο. Στο επίκεντρο αυτής της συζήτησης βρίσκεται πλέον το ερώτημα αν η AI θα μπορούσε να εξελιχθεί σε απειλή για την ίδια την ανθρωπότητα, ένα σενάριο που μέχρι πρόσφατα έμοιαζε με επιστημονική φαντασία. Πίσω από αυτόν τον νέο παγκόσμιο συναγερμό βρίσκεται, μεταξύ άλλων, η ιστορία του 27χρονου Τζέικομπ Κόξον.

Ο 27χρονος μαθηματικός που έφερε την AI στο προσκήνιο

Μέχρι την δημόσια παραίτησή του από την Anthropic και την προειδοποίησή του για την απειλή συστημάτων AI που θα μπορούσαν να αφανίσουν την ανθρωπότητα, ο Τζέικομπ Κόξον ήταν σχεδόν άγνωστος στο ευρύ κοινό. Ο 27χρονος σήμερα Βρετανός ερευνητής υπήρξε ταλαντούχος φοιτητής μαθηματικών στο Κέιμπριτζ.

Τα πρώτα χρόνια της ενηλικίωσής του τα πέρασε σε μια πνευματική κοινότητα του Λονδίνου, γνωστή ως «ορθολογιστές». Ασχολήθηκε επίσης για ένα σύντομο διάστημα με τις αγορές εμπορευμάτων, πριν καταλήξει στη Σίλικον Βάλεϊ. Το ψηφιακό του αποτύπωμα ήταν σχεδόν μηδενικό, και στους φίλους του δεν έδινε την εντύπωση του ανθρώπου που θα παρατούσε τη δουλειά του στην τεχνητή νοημοσύνη για λόγους ηθικής. Δεν ήταν καν προβεβλημένο στέλεχος στη στενά συνδεδεμένη κοινότητα των υποστηρικτών της ασφάλειας της AI.

Η δημόσια παραίτηση και οι αποκαλύψεις

Παρόλα αυτά, ο Τζέικομπ Κόξον παραιτήθηκε, αποκαλύπτοντας δημόσια τις ανησυχίες του. Συγκεκριμένα, δήλωσε ότι οι πρώην συνάδελφοί του στην OpenAI και την Anthropic «πιστεύουν ειλικρινά πως η τεχνολογία αυτή μπορεί να μας σκοτώσει όλους μέχρι το τέλος της δεκαετίας». Οι δηλώσεις του προκάλεσαν αίσθηση.

Ο Κόξον πρόσθεσε ότι τα εργαστήρια που ανταγωνίζονται για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης «παίζουν τις ζωές μας στα ζάρια». Αυτή η υπόθεση έγινε αφορμή για να ανοίξει ξανά, αλλά με ακόμη μεγαλύτερη ένταση, η συζήτηση γύρω από τα όρια της AI, τον έλεγχο των ισχυρών μοντέλων και το κατά πόσο η ανθρωπότητα είναι πραγματικά έτοιμη να διαχειριστεί μια τεχνολογία που εξελίσσεται με πρωτοφανή ταχύτητα.

Ο παγκόσμιος προβληματισμός και οι προειδοποιήσεις

Οι προειδοποιήσεις του Κόξον εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο παγκόσμιου συναγερμού. Ο βασιλιάς Κάρολος, για παράδειγμα, έχει προειδοποιήσει για έναν πιθανό «υπαρξιακό κίνδυνο», εάν η πανίσχυρη τεχνολογία βρεθεί στα χέρια ανθρώπων που θα μπορούσαν να τη χρησιμοποιήσουν με καταστροφικό τρόπο.

Οι φράσεις «Η AI θα μπορούσε να σκοτώσει όλους τους ανθρώπους» και «μοιάζει με εξωγήινη απειλή» έχουν ακουστεί έντονα. Αυτός ο προβληματισμός έχει πλέον περάσει στην καθημερινότητα εκατομμυρίων ανθρώπων, αλλά και στα κέντρα λήψης αποφάσεων σε Ουάσινγκτον και Πεκίνο, αναδεικνύοντας την κρισιμότητα της κατάστασης.

Η ταχύτητα εξέλιξης και οι κίνδυνοι

Επί χρόνια, οι ερευνητές της τεχνητής νοημοσύνης εξέπεμπαν alarms σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους. Ωστόσο, ποτέ στο παρελθόν δεν προκάλεσαν τόσο γρήγορα ένα τέτοιο κύμα ανησυχίας και προβληματισμού σε παγκόσμιο επίπεδο. Η ταχύτητα με την οποία εξελίσσεται η τεχνολογία της AI θέτει νέα διλήμματα.

Η συζήτηση γύρω από τα όρια της AI και τον έλεγχο των ισχυρών μοντέλων έχει ενταθεί. Το ερώτημα αν η ανθρωπότητα είναι πραγματικά έτοιμη να διαχειριστεί μια τεχνολογία που αναπτύσσεται με πρωτοφανή ρυθμό παραμένει ανοιχτό, καθώς οι προειδοποιήσεις για τους υπαρξιακούς κινδύνους γίνονται όλο και πιο ηχηρές.

Με πληροφορίες από: Newsit