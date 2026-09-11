Ιαπωνική startup αναπτύσσει «έξυπνα» σπίτια με ενσωματωμένους ρομποτικούς βοηθούς

Μια νεοφυής εταιρεία από το Τόκιο, η MW Inc., επιχειρεί μια διαφορετική προσέγγιση στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και της ρομποτικής, σχεδιάζοντας κατοικίες που ενσωματώνουν ρομποτικούς βοηθούς. Η έμπνευση για αυτά τα «έξυπνα» σπίτια προέρχεται από το σύστημα J.A.R.V.I.S. του Τόνι Σταρκ, γνωστού από τις ταινίες του Iron Man. Η startup φιλοδοξεί να φέρει την πρώτη κατοικία εξοπλισμένη με ενσωματωμένο ρομποτικό σύστημα στην αγορά του Τόκιο έως το 2028.

Η καινοτόμος προσέγγιση της MW Inc.

Η MW Inc. υιοθετεί μια ξεχωριστή φιλοσοφία στην ανάπτυξη οικιακής ρομποτικής, επιλέγοντας να ενσωματώσει τη ρομποτική τεχνολογία απευθείας στην αρχιτεκτονική του σπιτιού. Αυτή η προσέγγιση διαφέρει από τη δημιουργία ανθρωποειδών ρομπότ που θα κινούνται σε έναν χώρο γεμάτο εμπόδια. Η εταιρεία πιστεύει ότι ειδικά σχεδιασμένες μηχανές, οι οποίες τοποθετούνται σε οροφές και τοίχους, μπορούν να εκτελούν τις καθημερινές εργασίες με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.

Ο διευθύνων σύμβουλος της MW, Σούζο Ναρίτα, έχει δηλώσει ότι θεωρεί «σχεδόν αδύνατο» για την Ιαπωνία να προλάβει την Κίνα στον τομέα των ανθρωποειδών ρομπότ. Για τον λόγο αυτό, η στρατηγική της MW Inc. επικεντρώνεται στην αξιοποίηση της υπάρχουσας τεχνογνωσίας της Ιαπωνίας στα βιομηχανικά ρομπότ και στη μηχανική υλικών, προσαρμόζοντάς την στις ανάγκες της οικιακής αυτοματοποίησης.

Ο ρόλος των ρομποτικών βοηθών

Το σύστημα που αναπτύσσει η MW αποτελείται από δύο ρομποτικούς βραχίονες, οι οποίοι είναι εξοπλισμένοι με ειδικές λαβές. Αυτοί οι βραχίονες έχουν τη δυνατότητα να κινούνται πάνω σε ράγες που είναι εγκατεστημένες στην οροφή του σπιτιού. Η σχεδίαση αυτή επιτρέπει στους ρομποτικούς βοηθούς να καλύπτουν διάφορα σημεία του χώρου, προκειμένου να εκτελούν τις ανατεθειμένες εργασίες με ευελιξία και ακρίβεια.

Οι δυνατότητες αυτών των βραχιόνων περιλαμβάνουν την εκτέλεση ποικίλων καθημερινών εργασιών. Μεταξύ αυτών, μπορούν να διπλώνουν ρούχα, να μεταφέρουν προϊόντα από τα ψώνια που έχουν γίνει και να αναλαμβάνουν και άλλες οικιακές δραστηριότητες. Η ενσωμάτωση αυτών των λειτουργιών αποσκοπεί στην παροχή πρακτικής βοήθειας στους κατοίκους, αυτοματοποιώντας μέρος των καθημερινών τους υποχρεώσεων και βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής τους.

Προγραμματισμός και φιλοδοξίες

Οι φιλοδοξίες της startup MW Inc. είναι σημαντικές και περιλαμβάνουν ένα σαφές χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση των σχεδίων της. Η εταιρεία στοχεύει να διαθέσει την πρώτη κατοικία που θα είναι εξοπλισμένη με το πρωτοποριακό ρομποτικό της σύστημα στο Τόκιο έως το έτος 2028. Αυτό σηματοδοτεί το πρώτο βήμα στην εμπορική διάθεση της τεχνολογίας και την είσοδο στην αγορά των «έξυπνων» κατοικιών.

Στη συνέχεια, η MW Inc. έχει θέσει ως στόχο να επεκτείνει την παραγωγή και την κατασκευή αυτών των «έξυπνων» κατοικιών. Συγκεκριμένα, φιλοδοξεί να φτάσει στην κατασκευή έως και 10.000 τέτοιων κατοικιών τον χρόνο μέχρι το 2035. Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί περίπου στο 5% των νέων κατοικιών που κατασκευάζονται σήμερα στην Ιαπωνία, υποδηλώνοντας μια σημαντική παρουσία στην εγχώρια αγορά ακινήτων και τεχνολογίας.

Αποτελέσματα από την επίδειξη

Στο πλαίσιο μιας επίδειξης που πραγματοποιήθηκε στο Τόκιο, το ρομποτικό σύστημα της MW Inc. έδειξε μέρος των δυνατοτήτων του στην πράξη. Κατά τη διάρκεια της επίδειξης, το ρομπότ κατάφερε να ξεχωρίσει με επιτυχία διάφορα προϊόντα. Για παράδειγμα, αναγνώρισε τη σάλτσα σόγιας και την τοποθέτησε στο κατάλληλο ντουλάπι, ενώ ταυτόχρονα διέκρινε τα προϊόντα που έπρεπε να μπουν στο ψυγείο και τα μετέφερε με ακρίβεια στον προορισμό τους.

Επιπλέον, το ρομπότ δοκιμάστηκε και σε εργασίες διπλώματος ρούχων. Κατάφερε να διπλώσει με ακρίβεια μια πετσέτα, την οποία πήρε από το στεγνωτήριο, επιδεικνύοντας την ικανότητά του σε λεπτές κινήσεις. Ωστόσο, η προσπάθειά του να διπλώσει ένα μπλουζάκι δεν είχε την ίδια επιτυχία, υποδεικνύοντας ότι ορισμένες εργασίες ενδέχεται να απαιτούν περαιτέρω βελτιστοποίηση και ανάπτυξη του συστήματος.

Η διαφορά από την τάση των ανθρωποειδών ρομπότ

Η Ιαπωνία έχει μακρά ιστορία και υπήρξε πρωτοπόρος στην ανάπτυξη δίποδων ρομπότ εδώ και δεκαετίες. Ωστόσο, η MW Inc. επιλέγει να ακολουθήσει έναν διαφορετικό δρόμο σε σχέση με το κύμα των ανθρωποειδών μηχανών που αναπτύσσεται έντονα στην Κίνα και σε άλλες διεθνείς αγορές. Η στρατηγική της εταιρείας βασίζεται στην πεποίθηση ότι η ενσωμάτωση της ρομποτικής στην ίδια την αρχιτεκτονική του σπιτιού είναι πιο αποτελεσματική.

Αντί να δημιουργήσει ένα ρομπότ με ανθρώπινη μορφή, το οποίο θα ήταν ικανό να κινείται μέσα σε έναν χώρο γεμάτο εμπόδια, η MW Inc. εστιάζει σε ειδικά σχεδιασμένες μηχανές. Αυτές οι μηχανές, τοποθετημένες σε οροφές και τοίχους, μπορούν να εκτελούν πιο αποτελεσματικά τις καθημερινές εργασίες, προσφέροντας μια πρακτική και λειτουργική λύση για το «έξυπνο» σπίτι του μέλλοντος.

Με πληροφορίες από: Gazzetta