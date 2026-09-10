Ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο διαγωνισμός καινοτομίας του ιδρύματος μείζονος ελληνισμού

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο Διαγωνισμός Καινοτομίας που διοργάνωσε το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, εστιάζοντας σε νεοφυείς επιχειρήσεις και καινοτόμες ομάδες. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης 2026, αναδεικνύοντας προτάσεις στους τομείς της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) και της Εκτεταμένης Πραγματικότητας (XR). Τρεις ομάδες βραβεύτηκαν για τις πρωτοποριακές τους εφαρμογές, οι οποίες υπόσχονται ουσιαστικό αντίκτυπο στην οικονομία και την κοινωνία.

Ο διαγωνισμός και οι στόχοι του

Ο διαγωνισμός, που διοργανώθηκε από το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, είχε ως στόχο την ανάδειξη καινοτόμων ιδεών. Επικεντρώθηκε σε λύσεις που αξιοποιούν τις δυνατότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης και των τεχνολογιών Εκτεταμένης Πραγματικότητας.

Μέσα από τη διαδικασία αυτή, αναδείχθηκαν εφαρμογές με σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης. Οι λύσεις αυτές αναμένεται να έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο τόσο στην οικονομία όσο και στην κοινωνία.

Ο «έξυπνος καθρέπτης» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Το πρώτο βραβείο του διαγωνισμού απονεμήθηκε στην ομάδα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η πρότασή τους αφορούσε τον «Έξυπνο Καθρέπτη», μια καινοτόμο λύση που σχεδιάστηκε για την υποστήριξη της αυτόνομης και ασφαλούς διαβίωσης στο σπίτι.

Η συγκεκριμένη εφαρμογή χρησιμοποιεί την τεχνολογία ως ένα καθημερινό εργαλείο φροντίδας. Επιτρέπει την παρακολούθηση της αυτονομίας, της ασφάλειας και της ευεξίας του χρήστη, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη λύση για την οικιακή υποστήριξη. Η ομάδα έλαβε δωροεπιταγή αξίας 1.000 ευρώ από την Πλαίσιο ΑΕ.

Η UniWattAI και η διαχείριση ενέργειας

Το δεύτερο βραβείο κέρδισε η UniWattAI, μια εταιρεία που αναπτύσσει λογισμικό για την πρόβλεψη του κόστους και της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας. Το λογισμικό αυτό λαμβάνει αυτόματα αποφάσεις σχετικά με τη χρήση, αποθήκευση ή πώληση ενέργειας.

Οι εφαρμογές του αφορούν διάφορους τομείς, όπως κτίρια, στόλους ηλεκτρικών οχημάτων, εργοστάσια, φωτοβολταϊκά πάρκα και μπαταρίες. Ο βασικός στόχος της UniWattAI είναι η επίτευξη χαμηλότερου κόστους και η δημιουργία μεγαλύτερων εσόδων για τους χρήστες της. Η UniWattAI βραβεύτηκε με δωροεπιταγή 500 ευρώ από την Πλαίσιο ΑΕ.

Το Cardion της DiagnAll για την καρδιακή υγεία

Στην τρίτη θέση του διαγωνισμού βρέθηκε η DiagnAll, μια ελληνική healthtech startup. Η ομάδα αυτή αναπτύσσει το Cardion, ένα μικρό και μη επεμβατικό wearable.

Το Cardion τοποθετείται στο στήθος του χρήστη και καταγράφει το ηλεκτροκαρδιογράφημά του. Μέσω της χρήσης αλγορίθμων Τεχνητής Νοημοσύνης, αναλύει το καρδιακό σήμα και παρέχει εξατομικευμένη εκτίμηση αυξημένου κινδύνου εμφράγματος, ακόμη και έως και μία εβδομάδα πριν από την εκδήλωσή του. Η DiagnAll έλαβε δωροεπιταγή 300 ευρώ από την Πλαίσιο ΑΕ.

Συνέχιση υποστήριξης και χορηγοί

Πέρα από τα χρηματικά έπαθλα, οι νικητές έλαβαν και επιπλέον αναγνώριση. Η Deloitte προσέφερε απευθείας πρόσβαση στην τελική διαδικασία επιλογής για τον επόμενο κύκλο του Deloitte StartUp Accelerator, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στην Πάτρα.

Το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού έχει δεσμευτεί να συνεχίσει την υποστήριξη των ομάδων που διακρίθηκαν. Αυτό περιλαμβάνει την παροχή δυνατοτήτων δικτύωσης με επιχειρήσεις, επενδυτές, θεσμικούς και τεχνολογικούς φορείς. Επίσης, θα προσφερθεί καθοδήγηση για την περαιτέρω ανάπτυξη των προτάσεών τους, καθώς και διασύνδεση με δυνητικές πηγές χρηματοδότησης και επενδυτικές ευκαιρίες.

Οι χορηγοί του Διαγωνισμού ήταν η Πλαίσιο ΑΕ και η Deloitte, ενώ ο Startupper ήταν ο Χορηγός Επικοινωνίας.

Με πληροφορίες από: Topontiki