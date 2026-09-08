Η Daniela Amodei, η ισχυρή γυναίκα της τεχνητής νοημοσύνης, και το στοίχημα της διαφάνειας

Η Daniela Amodei, σε ηλικία 39 ετών, κατέχει τη θέση της Προέδρου και συνιδρύτριας της Anthropic, μιας επιχείρησης που αποτιμάται από την αγορά σε 965 δισεκατομμύρια δολάρια. Θεωρείται μία από τις ισχυρότερες γυναίκες στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης σήμερα. Η εταιρεία της, Anthropic, μαζί με τον ψηφιακό της βοηθό Claude, φιλοδοξεί να πρωτοπορήσει στον τομέα της διαφάνειας, σε μια τεχνολογία στην οποία πολλοί αποδίδουν σκοτεινά χαρακτηριστικά.

Η πορεία της από τη λογοτεχνία στη Silicon Valley

Η διαδρομή της Daniela Amodei δεν προμήνυε αρχικά τον σημερινό της ρόλο στον κόσμο της τεχνολογίας. Γεννημένη στο Σαν Φρανσίσκο, μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον απομακρυσμένο από τον τεχνολογικό κλάδο. Ο πατέρας της, ιταλικής καταγωγής, εργαζόταν ως τεχνίτης δερμάτινων ειδών, ενώ η μητέρα της απασχολούνταν σε βιβλιοθήκη.

Η Daniela μεγάλωσε δίπλα στον μεγαλύτερο αδελφό της, Dario, ο οποίος από τα χρόνια του λυκείου παρακολουθούσε μαθήματα ανώτερων μαθηματικών στο Berkeley. Η ίδια επέλεξε να στραφεί προς τις ανθρωπιστικές επιστήμες, σπουδάζοντας αγγλική φιλολογία με δεύτερη ειδίκευση στην πολιτική επιστήμη στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στη Σάντα Κρουζ. Αποφοίτησε το 2009, σε μια περίοδο που χαρακτηριζόταν από την κρίση των subprimes, τη χρηματοπιστωτική κρίση που ξεκίνησε στις ΗΠΑ γύρω στο 2007-2008 και οδήγησε σε παγκόσμια οικονομική ύφεση.

Επαγγελματική διαδρομή πριν την Anthropic

Η επαγγελματική πορεία της Daniela Amodei μετά την αποφοίτησή της ήταν ποικίλη και μη γραμμική. Αρχικά, εργάστηκε σε προγράμματα διεθνούς ανάπτυξης, ενώ πέρασε αρκετούς μήνες ως εθελόντρια σε δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος στην Ουγκάντα. Επίσης, συμμετείχε σε πολιτική εκστρατεία για το Κογκρέσο, προτού επιστρέψει στο Σαν Φρανσίσκο.

Το 2013, εντάχθηκε στην startup πληρωμών Stripe, όπου παρέμεινε για περίπου έξι χρόνια, αποκτώντας σημαντική εμπειρία στον χώρο των τεχνολογικών εταιρειών. Το 2018, η πορεία της την οδήγησε στην OpenAI, όπου ανέλαβε τον ρόλο της αντιπροέδρου σε θέματα ασφάλειας και δημόσιας πολιτικής, αναπτύσσοντας την εξειδίκευσή της σε κρίσιμους τομείς της αναδυόμενης τεχνολογίας.

Η ρήξη που οδήγησε στην ίδρυση της Anthropic

Τον Δεκέμβριο του 2020, η Daniela Amodei, μαζί με τον αδελφό της Dario και πέντε ακόμη συναδέλφους, αποχώρησαν από την OpenAI. Αυτή η αποχώρηση έλαβε χώρα περίπου δύο χρόνια πριν την επίσημη κυκλοφορία του ChatGPT. Η ίδια περιγράφει αυτή την απόφαση όχι ως μια φυγή, αλλά ως μια συνειδητή κίνηση προς τη δημιουργία κάτι νέου και διαφορετικού.

Μετά την αποχώρησή τους, οι επτά συνάδελφοι ίδρυσαν την Anthropic. Οι ρόλοι μεταξύ των δύο αδελφών μοιράστηκαν με σαφήνεια: ο Dario ανέλαβε το ερευνητικό όραμα και τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, ενώ η Daniela επικεντρώθηκε στην καθημερινή διοίκηση της εταιρείας. Στις αρμοδιότητές της περιλαμβάνονται η στρατολόγηση προσωπικού, η εταιρική διακυβέρνηση, η άντληση κεφαλαίων και η στρατηγική ανάπτυξη, δημιουργώντας την απαραίτητη υποδομή για τη μετατροπή ενός ερευνητικού οράματος σε μια λειτουργική και επιτυχημένη επιχείρηση.

Το στοίχημα της διαφάνειας στην τεχνητή νοημοσύνη

Το κεντρικό στοίχημα των αδελφών Amodei με την ίδρυση της Anthropic ήταν να αποδείξουν ότι μια εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να ευδοκιμήσει εμπορικά, χωρίς να αποκρύπτει τους κινδύνους που ενυπάρχουν στο ίδιο της το αντικείμενο. Αυτή η φιλοσοφία της διαφάνειας αποτελεί θεμελιώδη αρχή για την Anthropic.

Η προσέγγιση αυτή φαίνεται να αποδίδει καρπούς, καθώς η εταιρεία έχει καταφέρει να εδραιωθεί στον χώρο. Σε ένα κατάμεστο αμφιθέατρο στο Στάνφορντ, η παρουσιάστρια ρώτησε το κοινό ποιος χρησιμοποιεί τον Claude, τον ψηφιακό βοηθό της Anthropic, και ένα πλήθος χεριών σηκώθηκε. Η Daniela Amodei χαμογέλασε ειρωνικά, αναγνωρίζοντας ότι αν η ερώτηση αφορούσε το ChatGPT και τον Sam Altman, το αποτέλεσμα θα ήταν παρόμοιο, υπογραμμίζοντας την αυξανόμενη επιρροή της Anthropic στην αγορά της τεχνητής νοημοσύνης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta