Εντυπωσιακή επίδειξη της ΕΚΑΜ με σκύλο-ρομπότ στη ΔΕΘ

Μια εντυπωσιακή επίδειξη των επιχειρησιακών της δυνατοτήτων πραγματοποίησε η Ειδική Κατασταλτική Αντιτρομοκρατική Μονάδα (ΕΚΑΜ) κατά την επίσκεψη του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στο περίπτερο της Ελληνικής Αστυνομίας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ). Στο πλαίσιο αυτής της παρουσίασης, ξεχώρισε η συμμετοχή του σκύλου-ρομπότ «Κύων», ο οποίος αποτελεί ένα νέο τεχνολογικό όπλο για την Ελληνική Αστυνομία.

Η επίδειξη της ΕΚΑΜ και η παρουσία του πρωθυπουργού

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρακολούθησε την επίδειξη της ΕΚΑΜ, η οποία προσέλκυσε το ενδιαφέρον του κοινού και των επισήμων. Ο πρωθυπουργός φάνηκε ιδιαίτερα εντυπωσιασμένος από την ακρίβεια και την αποτελεσματικότητα των ενεργειών που παρουσιάστηκαν, χειροκροτώντας τις δυνάμεις της μονάδας για την άρτια εκπαίδευση και τον συντονισμό τους.

Η παρουσία του κ. Μητσοτάκη στη ΔΕΘ περιλάμβανε την ξενάγηση στο περίπτερο της Ελληνικής Αστυνομίας, όπου είχε την ευκαιρία να δει από κοντά τον τρόπο λειτουργίας και τον εξοπλισμό που χρησιμοποιούν οι ειδικές δυνάμεις της χώρας.

Ο «Κύων»: Το νέο τεχνολογικό όπλο της Ελληνικής Αστυνομίας

Κεντρικό ρόλο στην επίδειξη είχε ο «Κύων», ο σκύλος-ρομπότ, ο οποίος εντάσσεται στο δυναμικό της Ελληνικής Αστυνομίας μέσω του προγράμματος «Άτλας». Το συγκεκριμένο ρομπότ αποτελεί ένα προηγμένο τεχνολογικό εργαλείο, σχεδιασμένο να υποστηρίζει τις επιχειρήσεις των ειδικών δυνάμεων σε δύσκολες και επικίνδυνες συνθήκες.

Η χρήση του «Κύων» σηματοδοτεί την ενσωμάτωση σύγχρονων τεχνολογικών λύσεων στην επιχειρησιακή δράση της αστυνομίας, ενισχύοντας την ασφάλεια των στελεχών και την αποτελεσματικότητα των επεμβάσεων.

Το σενάριο της επιχείρησης

Κατά τη διάρκεια της επίδειξης, αναπτύχθηκε ένα σενάριο όπου ο «Κύων» κλήθηκε να εκτελέσει κρίσιμες ενέργειες. Σύμφωνα με το σενάριο, ο σκύλος-ρομπότ ανέλαβε να σπάσει μια πόρτα, ανοίγοντας τον δρόμο για την επέμβαση. Αμέσως μετά, ο ρόλος του ήταν να απομακρύνει το όπλο από έναν υποτιθέμενο ένοπλο δράστη, εξουδετερώνοντας την άμεση απειλή.

Παράλληλα με τις ενέργειες του «Κύων», ένα drone παρείχε εναέρια επιτήρηση, μεταδίδοντας εικόνα και πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο. Αφού ο σκύλος-ρομπότ ολοκλήρωσε τις αρχικές του ενέργειες, το drone εισήλθε στον χώρο για να επιθεωρήσει την κατάσταση. Στο τελικό στάδιο του σεναρίου, οι δυνάμεις της ΕΚΑΜ επενέβησαν για να ολοκληρώσουν την επιχείρηση.

Τα δώρα στον πρωθυπουργό

Μετά την ολοκλήρωση της επίδειξης, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έλαβε δύο δώρα. Το ένα δώρο του παραδόθηκε από τον αρχηγό του Αστυνομικού Σώματος, ως αναγνώριση της παρουσίας του και του ενδιαφέροντός του για το έργο της αστυνομίας.

Το δεύτερο δώρο ήταν ένα «jockey», το οποίο του προσφέρθηκε με έναν ιδιαίτερο τρόπο: το παρέδωσε ο ίδιος ο σκύλος-ρομπότ «Κύων», σε μια συμβολική κίνηση που υπογράμμισε την προηγμένη τεχνολογία και τις δυνατότητες του ρομπότ.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr