Η LG Electronics παρουσιάζει το διευρυμένο οικοσύστημα AI Home στην IFA 2026

Η LG Electronics (LG) παρουσιάζει το διευρυμένο οικοσύστημα AI Home στην IFA 2026, που διεξάγεται στο Βερολίνο. Η εταιρεία εστιάζει στην ανάδειξη έξυπνων και premium λύσεων, ειδικά προσαρμοσμένων στις ανάγκες των Ευρωπαίων καταναλωτών. Με κεντρικό μήνυμα «Innovation in tune with you», η LG τονίζει τον τρόπο με τον οποίο οι προηγμένες τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να κατανοήσουν τον τρόπο ζωής των χρηστών. Στόχος είναι η σύνδεση οικιακών συσκευών, χώρων και υπηρεσιών, προσφέροντας εξατομικευμένη άνεση και μεγαλύτερη ενεργειακή αποδοτικότητα στην καθημερινότητα.

Το όραμα του «AI Home» και η φιλοσοφία της LG

Στο πλαίσιο της IFA 2026, η LG Electronics αναδεικνύει τη δέσμευσή της για καινοτομία που εναρμονίζεται με τις ανάγκες του καταναλωτή. Η παρουσίαση του διευρυμένου οικοσυστήματος AI Home στοχεύει να δείξει πώς η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να λειτουργήσει ως ένας προσωπικός βοηθός, προσαρμόζοντας τις λειτουργίες του σπιτιού στις μοναδικές συνήθειες και προτιμήσεις κάθε ατόμου.

Η βασική φιλοσοφία της LG περιστρέφεται γύρω από την κατανόηση του τρόπου ζωής των καταναλωτών. Μέσω αυτής της κατανόησης, οι τεχνολογίες AI της εταιρείας επιδιώκουν να δημιουργήσουν ένα συνδεδεμένο περιβάλλον, όπου οι συσκευές επικοινωνούν μεταξύ τους και με τους χρήστες, για να προσφέρουν μια απρόσκοπτη και αποτελεσματική εμπειρία διαβίωσης.

Εμπειρίες στο περίπτερο της LG

Οι επισκέπτες στο περίπτερο της LG έχουν την ευκαιρία να εξερευνήσουν το LG AI Home, το οποίο έχει ως επίκεντρο το AI hub LG ThinQ™ ON και την πλατφόρμα LG ThinQ. Παράλληλα, παρουσιάζεται η διευρυμένη Fit & Max Solution, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για το σύγχρονο σπίτι.

Για τους λάτρεις της ψυχαγωγίας, η LG προσφέρει καθηλωτικές εμπειρίες με τις LG OLED evo AI τηλεοράσεις, αναδεικνύοντας τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης στην εικόνα και τον ήχο. Ένας ειδικά διαμορφωμένος premium χώρος lifestyle είναι επίσης αφιερωμένος στη σειρά LG SIGNATURE, προβάλλοντας προϊόντα υψηλής αισθητικής και τεχνολογίας.

Επιπλέον, η LG έχει διαμορφώσει έναν χώρο ιδιωτικών συναντήσεων στην IFA, ειδικά για τους επιχειρηματικούς της συνεργάτες. Αυτή η πρωτοβουλία αποσκοπεί στην ενίσχυση της συνεργασίας με τοπικούς retailers και επαγγελματίες πελάτες, καθώς και στη διεύρυνση των εμπορικών ευκαιριών της εταιρείας στην Ευρώπη.

Το LG AI Orchestra και το όραμα Zero Labor Home

Κατά την είσοδο στο περίπτερο, οι επισκέπτες υποδέχονται το LG AI Orchestra, μια εντυπωσιακή kinetic LED εγκατάσταση με διαστάσεις 16 επί 4 μέτρα. Σε αυτή την εγκατάσταση, το LG CLOiD αναλαμβάνει τον ρόλο του μαέστρου, διευθύνοντας ένα συνδεδεμένο οικοσύστημα τεχνητής νοημοσύνης που ενώνει απρόσκοπτα συσκευές, χώρους και υπηρεσίες.

Το AI Orchestra αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο τα διάφορα προϊόντα, τεχνολογίες και υπηρεσίες της LG συνεργάζονται αρμονικά. Από τις οικιακές συσκευές και τις τηλεοράσεις, μέχρι τα συστήματα HVAC και τις ρομποτικές λύσεις, όλα λειτουργούν συντονισμένα για να δημιουργήσουν μια ολοκληρωμένη εμπειρία Connected AI Home. Αυτή η εντυπωσιακή εγκατάσταση ενσαρκώνει το όραμα Zero Labor Home της LG, το οποίο έχει ως στόχο να μειώσει τις καθημερινές οικιακές εργασίες, προσφέροντας στους καταναλωτές περισσότερο ελεύθερο χρόνο για δραστηριότητες που έχουν πραγματική αξία για αυτούς.

Η ζώνη AI Home και η πλατφόρμα ThinQ

Στη ζώνη AI Home, η LG παρουσιάζει λεπτομερώς πώς το AI home hub επόμενης γενιάς, LG ThinQ ON, σε συνδυασμό με την πλατφόρμα AI οικιακής χρήσης LG ThinQ, συνδέει συσκευές, χώρους και υπηρεσίες σε ένα ενιαίο και ολοκληρωμένο σύστημα. Αυτή η ενότητα επιτρέπει στους επισκέπτες να δουν στην πράξη τις δυνατότητες της τεχνολογίας.

Μέσα από αυθεντικά διαμορφωμένα οικιακά περιβάλλοντα, οι επισκέπτες μπορούν να διαπιστώσουν την ικανότητα της τεχνητής νοημοσύνης της LG να κατανοεί τόσο τους χρήστες όσο και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε χώρου. Αυτή η κατανόηση οδηγεί στην παροχή σχετικών και εξατομικευμένων λειτουργιών, βελτιώνοντας την καθημερινή εμπειρία στο σπίτι.

Το ThinQ Claw: Ένας AI agent για την απλοποίηση της καθημερινότητας

Μία από τις σημαντικότερες καινοτομίες που κάνουν την πρώτη τους δημόσια εμφάνιση στη φετινή IFA είναι το ThinQ Claw. Πρόκειται για έναν AI agent που βασίζεται σε συνομιλία μέσω κειμένου και είναι πλήρως ενσωματωμένος στο ThinQ ON. Αυτή η νέα προσθήκη ενισχύει τις δυνατότητες του οικοσυστήματος AI Home.

Το ThinQ Claw συνδυάζει την αλληλεπίδραση σε φυσική γλώσσα με την ικανότητα κατανόησης του εκάστοτε πλαισίου. Μέσω αυτής της λειτουργικότητας, μπορεί να προτείνει σχετικές ενέργειες και να συμβάλλει ενεργά στην απλοποίηση της καθημερινότητας των χρηστών. Οι επισκέπτες σε ολόκληρη τη ζώνη AI Home έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τις δυνατότητες αυτής της τεχνολογίας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta