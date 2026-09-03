Ιστορική επέμβαση στο Λονδίνο: Χειρουργείο εγκεφάλου με την καθοδήγηση τεχνητής νοημοσύνης

Ένας 48χρονος Βρετανός έγινε ο πρώτος ασθενής παγκοσμίως που υποβλήθηκε σε εγχείρηση εγκεφάλου, κατά την οποία η τεχνητή νοημοσύνη καθοδηγούσε τους χειρουργούς σε πραγματικό χρόνο. Η πρωτοποριακή αυτή διαδικασία, που πραγματοποιήθηκε στο Νοσοκομείο University College London, επέτρεψε την αφαίρεση ενός όγκου στον εγκέφαλο του ασθενούς, αποτρέποντας έτσι μια πιθανή απώλεια όρασης.

Ο πρώτος ασθενής και η πρωτοποριακή διαδικασία

Ο Rhys Hibbert, πατέρας δύο παιδιών και ηλικίας 48 ετών, είναι ο πρώτος άνθρωπος στον κόσμο που επωφελήθηκε από αυτή την καινοτόμο χειρουργική μέθοδο. Η επέμβαση έλαβε χώρα στο φημισμένο Νοσοκομείο University College London, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο στην εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης στον τομέα της ιατρικής.

Κατά τη διάρκεια του χειρουργείου, η τεχνητή νοημοσύνη παρείχε συνεχή υποστήριξη στους χειρουργούς, καθοδηγώντας τους με ακρίβεια σε πραγματικό χρόνο. Αυτή η πρωτοποριακή προσέγγιση είχε ως στόχο την ασφαλή και αποτελεσματική αφαίρεση του όγκου, προστατεύοντας παράλληλα ζωτικές λειτουργίες του οργανισμού του ασθενούς.

Το πρόβλημα υγείας και η κρίσιμη θέση του όγκου

Ο κ. Hibbert έπασχε από έναν μη καρκινικό όγκο, μεγέθους περίπου 11 χιλιοστών, ο οποίος είχε αναπτυχθεί στην υπόφυση. Η υπόφυση είναι μια μικρή αλλά εξαιρετικά σημαντική δομή, που βρίσκεται στη βάση του κρανίου και είναι υπεύθυνη για την παραγωγή ορμονών που είναι απαραίτητες για κρίσιμες λειτουργίες, όπως η ανάπτυξη, ο μεταβολισμός, η ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης και της θερμοκρασίας του σώματος.

Η πρόκληση της επέμβασης εντοπιζόταν στην ιδιαίτερα ευαίσθητη θέση του όγκου. Η υπόφυση βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση με τις καρωτίδες αρτηρίες, οι οποίες τροφοδοτούν τον εγκέφαλο με αίμα, καθώς και με τα οπτικά νεύρα, που είναι ζωτικής σημασίας για την όραση. Καθώς ο όγκος μεγάλωνε, ασκούσε πίεση σε αυτά τα νεύρα, με αποτέλεσμα ο κ. Hibbert να έχει ήδη χάσει μέρος της περιφερειακής του όρασης.

Η εξέλιξη των συμπτωμάτων και η απόφαση για επέμβαση

Περίπου ενάμιση χρόνο πριν από την επέμβαση, ο ασθενής ζούσε μια απολύτως φυσιολογική ζωή. Ωστόσο, η κατάσταση της υγείας του άλλαξε δραματικά όταν, κατά τη διάρκεια μιας συνηθισμένης βόλτας, έχασε τις αισθήσεις του και υπέστη επιληπτικές κρίσεις στον δρόμο. Οι ιατρικές εξετάσεις που ακολούθησαν αποκάλυψαν την ύπαρξη του όγκου.

Με την πάροδο του χρόνου, τα συμπτώματα του κ. Hibbert επιδεινώθηκαν περαιτέρω. Άρχισε να παραπατάει συχνά και αντιμετώπιζε έντονη κόπωση και ζάλη. Αρχικά, οι γιατροί δεν έκριναν την επέμβαση ως επείγουσα. Ωστόσο, του προσφέρθηκε τελικά η ευκαιρία να συμμετάσχει σε μια πειραματική διαδικασία, η οποία ενσωμάτωνε ένα ειδικά αναπτυγμένο εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης για αυτό το είδος χειρουργικής επέμβασης.

Η χειρουργική διαδικασία και η καθοδήγηση της τεχνητής νοημοσύνης

Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ενδοσκοπίου, μιας μικρής κάμερας που εισήχθη μέσω της μύτης και οδηγήθηκε με προσοχή στη βάση του κρανίου. Από εκεί, οι χειρουργοί είχαν το δύσκολο έργο να εντοπίσουν και να αφαιρέσουν τον όγκο, ο οποίος βρισκόταν κρυμμένος πίσω από στρώματα οστού και μια σκληρή μεμβράνη.

Ο εντοπισμός της ασφαλέστερης περιοχής για την αφαίρεση του όγκου αποτελούσε μια σημαντική πρόκληση. Σύμφωνα με τους ερευνητές, σε αυτού του είδους τις επεμβάσεις, υπάρχει πιθανότητα 25% έως 50% να μην είναι δυνατή η πλήρης αφαίρεση του όγκου. Επιπλέον, ο κίνδυνος βλάβης μιας μεγάλης αρτηρίας μπορεί να κυμαίνεται από 0,5% έως 2%.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης ανέλυε συνεχώς τις ζωντανές εικόνες που κατέγραφε το ενδοσκόπιο. Με αυτό τον τρόπο, προσδιόριζε με ακρίβεια τη θέση των χειρουργικών εργαλείων και επισήμαινε περιοχές όπου ήταν πιο πιθανό να βρίσκονται κρυμμένα αιμοφόρα αγγεία, προσφέροντας κρίσιμη βοήθεια στους χειρουργούς.

Τα άλματα της τεχνητής νοημοσύνης στην ιατρική

Η εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης σε αυτή την ιστορική επέμβαση υπογραμμίζει τα νέα και γιγάντια άλματα που έχει κάνει στον τομέα της ιατρικής και πλέον και της χειρουργικής.

Η δυνατότητα της τεχνητής νοημοσύνης να παρέχει καθοδήγηση σε πραγματικό χρόνο ανοίγει νέους δρόμους για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα σύνθετων ιατρικών πράξεων, όπως αυτή που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta