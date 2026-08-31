Αναβαθμίστε το παλιό σας αυτοκίνητο με σύγχρονο infotainment: Οι διαθέσιμες λύσεις

Τα συστήματα infotainment στα αυτοκίνητα έχουν σημειώσει εντυπωσιακή εξέλιξη τα τελευταία χρόνια, καθιστώντας πλέον σχεδόν αυτονόητες λειτουργίες όπως οι μεγάλες οθόνες αφής, το ασύρματο Apple CarPlay και Android Auto, η πλοήγηση, το streaming μουσικής και οι φωνητικές εντολές στα καινούργια μοντέλα. Αυτή η ταχεία πρόοδος δημιουργεί ένα «πρόβλημα» για τους κατόχους παλαιότερων οχημάτων. Ένα αυτοκίνητο που μπορεί να είναι δέκα ή δεκαπέντε ετών παραμένει αξιόπιστο και λειτουργικό, ωστόσο το εσωτερικό του δείχνει τεχνολογικά ξεπερασμένο.

Η τεχνολογική υστέρηση των παλαιότερων οχημάτων

Πολλά αυτοκίνητα αυτής της περιόδου είτε δεν διαθέτουν καθόλου κεντρική οθόνη, είτε διαθέτουν κάποια μορφή infotainment που είναι αργή, έχει μικρή οθόνη και δεν συνεργάζεται σωστά με τα σύγχρονα smartphones. Επιπλέον, αυτά τα παλαιότερα συστήματα δεν υποστηρίζουν τις δημοφιλείς πλατφόρμες Android Auto ή Apple CarPlay, αφήνοντας τους οδηγούς χωρίς πρόσβαση σε σύγχρονες εφαρμογές και υπηρεσίες.

Η καλή είδηση για τους ιδιοκτήτες τέτοιων οχημάτων είναι ότι δεν χρειάζεται να προβούν στην αγορά ενός νέου αυτοκινήτου, ούτε να ξηλώσουν το ταμπλό του υπάρχοντος για να αποκτήσουν τις επιθυμητές λειτουργίες. Υπάρχουν πλέον διαθέσιμες λύσεις που μπορούν να εκσυγχρονίσουν την εμπειρία οδήγησης.

Η οικονομικότερη επιλογή: Η βάση smartphone

Για τα παλαιότερα αυτοκίνητα που δεν διαθέτουν κεντρική οθόνη, η πιο προφανής και οικονομική επιλογή είναι η χρήση μιας καλής βάσης smartphone. Με την τοποθέτηση του κινητού σε μια κατάλληλη θέση εντός του οχήματος, ο οδηγός μπορεί να αξιοποιήσει εφαρμογές όπως οι Google Maps ή Waze για πλοήγηση, το Spotify για streaming μουσικής και το σύστημα Bluetooth του αυτοκινήτου για τη διαχείριση κλήσεων και την αναπαραγωγή ήχου.

Η επένδυση σε μια ποιοτική βάση στήριξης είναι απαραίτητη, καθώς οι φθηνές λύσεις είναι πιθανό να οδηγήσουν σύντομα στην ανάγκη αγοράς μιας καλύτερης. Όπως αναφέρεται, «το φθηνό είναι και ακριβό», καθώς ο χρήστης καταλήγει να πληρώνει τελικά για την καλύτερη βάση που αρχικά «τσιγκουνεύτηκε», έχοντας χάσει το αρχικό ποσό και αρκετή από την ψυχραιμία του. Παράλληλα, είναι σημαντική η εξασφάλιση σταθερής παροχής ρεύματος, είτε μέσω USB είτε από την πρίζα των 12 Volt του αυτοκινήτου, ώστε το κινητό να μην αποφορτίζεται κατά τη χρήση.

Περιορισμοί και κόστος της λύσης με το κινητό

Αν και η λύση με τη βάση smartphone αποτελεί την ευκολότερη και φθηνότερη αναβάθμιση, φέρει εγγενείς περιορισμούς. Η οθόνη του κινητού παραμένει σχετικά μικρή σε σύγκριση με ένα ενσωματωμένο σύστημα infotainment, και η συνολική εμπειρία χρήσης δεν προσομοιάζει πλήρως αυτή ενός πραγματικού, ενσωματωμένου συστήματος.

Το κόστος για ένα σύστημα καλής βάσης, μαζί με το «κούμπωμα» για το κινητό, ξεκινά από τα 50 ευρώ. Μπορεί να φτάσει έως και τα 100 ευρώ, ειδικά αν προστεθούν αξεσουάρ όπως αντικραδασμικές πλατφόρμες και λειτουργία επαγωγικής φόρτισης, προσφέροντας έτσι μια πιο ολοκληρωμένη εμπειρία για την κατηγορία αυτή.

Αυτόνομες οθόνες για το ταμπλό: Μια πιο ολοκληρωμένη λύση

Για όσους αναζητούν μια πιο ενδιαφέρουσα και ολοκληρωμένη λύση, τα τελευταία χρόνια έχουν κάνει την εμφάνισή τους στην αγορά αυτόνομες οθόνες. Αυτές οι οθόνες μπορούν να τοποθετηθούν απευθείας πάνω στο ταμπλό ενός αυτοκινήτου και να παρέχουν λειτουργίες Apple CarPlay και Android Auto. Η συγκεκριμένη επιλογή επιτρέπει την πρόσβαση σε σύγχρονες δυνατότητες συνδεσιμότητας και ψυχαγωγίας, χωρίς να απαιτούνται δραστικές αλλαγές στο εσωτερικό του οχήματος.

Με πληροφορίες από: Topontiki