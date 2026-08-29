Πείραμα για την Τεχνητή Νοημοσύνη και τις θέσεις εργασίας: Τι αποκάλυψε

Η συζήτηση σχετικά με το ενδεχόμενο η Τεχνητή Νοημοσύνη να αντικαταστήσει τους εργαζομένους έχει πλέον πάψει να είναι απλώς θεωρητική. Μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες επενδύουν δισεκατομμύρια σε συστήματα που ονομάζονται AI agents, ενώ πολλά στελέχη εκφράζουν την άποψη ότι οι ψηφιακοί «υπάλληλοι» θα αναλάβουν σύντομα ένα σημαντικό κομμάτι της καθημερινής εργασίας γραφείου. Για να δοθεί μια απάντηση στο κρίσιμο αυτό ερώτημα, πραγματοποιήθηκε ένα πείραμα που αξιολόγησε την ικανότητα της Τεχνητής Νοημοσύνης να εκτελεί πραγματικές εργασίες γραφείου.

Οι επενδύσεις και οι απολύσεις στον κλάδο της τεχνολογίας

Οι εξελίξεις στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης έχουν ήδη αρχίσει να επηρεάζουν την αγορά εργασίας. Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλούνται οι «New York Times» από την πλατφόρμα Layoffs.fyi, περισσότερες από 200 εταιρείες τεχνολογίας προχώρησαν σε περίπου 120.000 απολύσεις μέσα στη χρονιά. Ορισμένες από αυτές τις επιχειρήσεις, όπως η Meta και η Oracle, έχουν αποδώσει μέρος των περικοπών αυτών στην αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Επιπλέον, ο διευθύνων σύμβουλος της Cloudflare δήλωσε πρόσφατα ότι θεωρεί πιθανό η Τεχνητή Νοημοσύνη να αντικαταστήσει στο μέλλον εργαζομένους σε συγκεκριμένους τομείς. Αυτοί οι τομείς περιλαμβάνουν τη μεσαία διοίκηση, τα οικονομικά και το μάρκετινγκ, υπογραμμίζοντας την αυξανόμενη πεποίθηση για την επίδραση της AI σε παραδοσιακές θέσεις εργασίας.

Το πείραμα των «New York Times»

Προκειμένου να διαπιστωθεί αν η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι πράγματι έτοιμη να αναλάβει μια κανονική θέση εργασίας, οι «New York Times» πραγματοποίησαν ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον πείραμα. Αντί να περιοριστούν σε θεωρητικά τεστ για την αξιολόγηση της AI, επέλεξαν μια πιο πρακτική προσέγγιση. Συγκεκριμένα, έδωσαν σε έναν σύγχρονο AI agent πλήρη πρόσβαση σε έναν υπολογιστή.

Ο υπολογιστής αυτός ήταν εξοπλισμένος με εγκατεστημένες εφαρμογές γραφείου, και στον AI agent ανατέθηκε να εκτελέσει πραγματικές εργασίες, ακριβώς όπως θα έκανε ένας ανθρώπινος υπάλληλος σε ένα εταιρικό περιβάλλον. Το αποτέλεσμα των δοκιμών δεν χαρακτηρίστηκε ούτε ως θριαμβευτικό ούτε ως απογοητευτικό, αλλά κυρίως ως αποκαλυπτικό, προσφέροντας σημαντικά στοιχεία για τις δυνατότητες και τους περιορισμούς της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Μεθοδολογία και εργαλεία του πειράματος

Οι δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν βασίστηκαν σε ερευνητικά πρωτόκολλα τα οποία έχουν αναπτυχθεί από το Πανεπιστήμιο Κάρνεγκι Μέλον και την OpenAI. Στόχος αυτών των πρωτοκόλλων είναι η αξιολόγηση της απόδοσης διαφορετικών μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης σε πραγματικά εργασιακά περιβάλλοντα, προσφέροντας μια πιο ρεαλιστική εικόνα των δυνατοτήτων τους.

Για τις ανάγκες του πειράματος, χρησιμοποιήθηκαν ψεύτικα εταιρικά έγγραφα, υπολογιστικά φύλλα, οργανωτικά διαγράμματα, υπηρεσιακά σημειώματα και λίστες προσωπικού. Ο AI πράκτορας είχε πλήρη πρόσβαση σε μια σειρά από εφαρμογές, όπως το Google Drive, το Google Docs, υπολογιστικά φύλλα, την πλατφόρμα επικοινωνίας Slack, καθώς και ένα πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο. Επιπλέον, είχε τη δυνατότητα να λαμβάνει αυτόνομα αποφάσεις σχετικά με τον τρόπο ολοκλήρωσης κάθε αποστολής που του ανατίθετο.

Τα αποτελέσματα των δοκιμών

Οι δοκιμές ανέδειξαν συγκεκριμένες δυνατότητες και αδυναμίες της Τεχνητής Νοημοσύνης. Διαπιστώθηκε ότι η AI είναι εντυπωσιακά αποτελεσματική όταν καλείται να εργαστεί με δομημένα δεδομένα. Η ικανότητά της να λύνει προβλήματα μέσω της συγγραφής κώδικα αποδείχθηκε επίσης εξαιρετικά ισχυρή, επιδεικνύοντας υψηλή απόδοση σε εργασίες που απαιτούν λογική και δομημένη προσέγγιση.

Ωστόσο, η Τεχνητή Νοημοσύνη δυσκολεύεται σημαντικά όταν απαιτείται να κατανοήσει τις αποχρώσεις της ανθρώπινης λογικής. Επίσης, αντιμετωπίζει προκλήσεις όταν πρέπει να χρησιμοποιήσει εφαρμογές που έχουν σχεδιαστεί πρωτίστως για ανθρώπους, υποδηλώνοντας ότι η αλληλεπίδραση με περίπλοκα ανθρώπινα συστήματα παραμένει ένα εμπόδιο. Μια από τις πρώτες εργασίες που ανατέθηκαν στον AI agent ήταν σχετικά απλή: να επικοινωνήσει με συναδέλφους μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας Slack, να συλλέξει αξιολογήσεις για μια συνάντηση και στη συνέχεια να καταγράψει τις απαντήσεις σε ένα υπολογιστικό φύλλο.

Με πληροφορίες από: Topontiki