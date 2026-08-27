Νέες έξυπνες λειτουργίες ασφαλείας και ήχου στα ηλεκτρικά Volvo

Η Volvo Cars προχωρά στο επόμενο στάδιο την τεχνολογία συνδεσιμότητας και ασφάλειας, ανακοινώνοντας μια σημαντική ενημέρωση λογισμικού για τα ηλεκτρικά της μοντέλα. Συγκεκριμένα, τα Volvo EX60, EX90 και ES90 αποκτούν νέες έξυπνες λειτουργίες ασφαλείας Connected Safety, καθώς και βελτιωμένη ηχητική εμπειρία Spatial Audio. Η σουηδική εταιρεία επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της για συνεχή εξέλιξη των οχημάτων της, ακόμη και μετά την έξοδό τους από το εργοστάσιο.

Ενισχύεται το σύστημα Connected Safety

Η νέα ενημέρωση λογισμικού ενισχύει σημαντικά το σύστημα Connected Safety της Volvo, το οποίο παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 2016. Αυτή η τεχνολογία επιτρέπει πλέον στα αυτοκίνητα να προειδοποιούν τους οδηγούς σε πραγματικό χρόνο για επικίνδυνες καταστάσεις που βρίσκονται στην πορεία τους, πριν καν αυτές γίνουν ορατές.

Το σύστημα εμπλουτίζεται με τέσσερις εντελώς νέες λειτουργίες προειδοποίησης. Αυτές περιλαμβάνουν το Large Animal Alert, το οποίο ανιχνεύει μεγάλα ζώα στον δρόμο, καθώς και το Vulnerable Road User Alert, που προειδοποιεί για την παρουσία πεζών και δικυκλιστών. Επιπλέον, προστίθενται το Roadwork Alert για τον εντοπισμό οδικών έργων και το Accident Ahead Alert, το οποίο ειδοποιεί για ατυχήματα που έχουν συμβεί πιο κάτω στη διαδρομή του οχήματος.

Άμεση ανταλλαγή πληροφοριών για την οδική ασφάλεια

Οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω των νέων λειτουργιών ασφαλείας διανέμονται άμεσα. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, τα οποία προέρχονται τόσο από άλλα συνδεδεμένα αυτοκίνητα της Volvo όσο και από κέντρα διαχείρισης κυκλοφορίας. Η άμεση αυτή διασύνδεση συμβάλλει στην έγκαιρη ενημέρωση των οδηγών, ενισχύοντας την πρόληψη ατυχημάτων.

Σήμερα, περισσότερα από 1 εκατομμύριο οχήματα της Volvo κυκλοφορούν ήδη με ενεργή τη συγκεκριμένη τεχνολογία Connected Safety. Επιπλέον, μέσω του ευρωπαϊκού οικοσυστήματος «Data for Road Safety», οι ειδοποιήσεις αυτές μπορούν να διαμοιράζονται και σε αυτοκίνητα άλλων κατασκευαστών, δημιουργώντας ένα ευρύτερο δίκτυο ασφάλειας στους δρόμους.

Το όραμα της Volvo για μηδενικές συγκρούσεις

Σχετικά με αυτές τις καινοτομίες, η Όσα Χάγκλουντ, Επικεφαλής του Volvo Cars Safety Centre, δήλωσε: «Με βάση τη γνώση που συγκεντρώνουμε επί δεκαετίες για την ασφάλεια σε πραγματικές συνθήκες, αυτές οι καινοτομίες αντιπροσωπεύουν ακόμα ένα βήμα προς το όραμά μας για μηδενικές συγκρούσεις». Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει τη διαρκή προσπάθεια της εταιρείας να βελτιώνει την οδική ασφάλεια.

Οι νέες λειτουργίες ασφαλείας αποτελούν μέρος της ευρύτερης στρατηγικής της Volvo Cars για τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων. Η αξιοποίηση της συνδεσιμότητας και της ανταλλαγής δεδομένων σε πραγματικό χρόνο θεωρείται κρίσιμη για την επίτευξη αυτού του φιλόδοξου στόχου, προσφέροντας στους οδηγούς προειδοποιήσεις για πιθανούς κινδύνους πριν καν τους αντιληφθούν.

Αναβαθμισμένη ψυχαγωγία με Spatial Audio

Πέρα από τις βελτιώσεις στην οδική ασφάλεια, η ίδια ενημέρωση λογισμικού φέρνει σημαντική αναβάθμιση και στην ψυχαγωγία εντός της καμπίνας των οχημάτων. Τα μοντέλα Volvo EX90 και ES90 αποκτούν πλέον υποστήριξη Spatial Audio στο Apple CarPlay, αξιοποιώντας την τεχνολογία Dolby Atmos.

Σε συνδυασμό με το προαιρετικό ηχοσύστημα Bowers & Wilkins, το οποίο διαθέτει 25 ηχεία, η μουσική και τα φωνητικά αναπαράγονται πολυδιάστατα. Αυτό προσφέρει μια καθηλωτική εμπειρία ήχου στους επιβάτες, αναβαθμίζοντας την ακουστική απόλαυση κατά τη διάρκεια των μετακινήσεων.

Η Volvo Cars πρωτοπόρος στα Software-Defined Vehicles

Η Volvo Cars αναγνωρίστηκε πρόσφατα από την S&P Global Mobility ως ο μοναδικός παραδοσιακός κατασκευαστής που έχει φτάσει στο Επίπεδο 5 των αυτοκινήτων που προσδιορίζονται από το λογισμικό (Software-Defined Vehicles). Αυτή η διάκριση επιβεβαιώνει την ηγετική θέση της εταιρείας στην ενσωμάτωση προηγμένων τεχνολογιών λογισμικού στα οχήματά της.

Η νέα αυτή αναβάθμιση λογισμικού επιβεβαιώνει την πάγια τακτική της Volvo Cars να εξελίσσει και να βελτιώνει τα αυτοκίνητά της συνεχώς. Η στρατηγική αυτή διασφαλίζει ότι τα οχήματα παραμένουν στην αιχμή της τεχνολογίας, προσφέροντας βελτιωμένες λειτουργίες και εμπειρίες στους χρήστες, ακόμη και μετά την αρχική τους αγορά.

Με πληροφορίες από: Gazzetta