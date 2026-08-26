Ο Μπιλ Γκέιτς ζητά επαγγέλματα «μόνο για ανθρώπους» λόγω της τεχνητής νοημοσύνης

Ο Μπιλ Γκέιτς, συνιδρυτής της Microsoft, ζητά τη δημιουργία επαγγελμάτων και δραστηριοτήτων που θα παραμείνουν «αποκλειστικά για ανθρώπους». Η έκκληση αυτή γίνεται προκειμένου να αποτραπεί η πλήρης αντικατάσταση των ανθρώπων από την Τεχνητή Νοημοσύνη. Παράλληλα, ο δισεκατομμυριούχος εκφράζει την ανησυχία του ότι οι κυβερνήσεις δεν είναι προετοιμασμένες για τις σαρωτικές επιπτώσεις της νέας τεχνολογίας.

Η έκκληση για «αποκλειστικά ανθρώπινα» επαγγέλματα

Σε ένα εκτενές δοκίμιο 6.000 λέξεων, με τίτλο «Η ταραχώδης εποχή της AI είναι εδώ. Οι επιλογές που κάνουμε είναι κρίσιμες», ο Μπιλ Γκέιτς παρομοιάζει την ανάγκη προστασίας ορισμένων επαγγελμάτων από την επέλαση της τεχνολογίας με τον τρόπο λειτουργίας των φυσικών καταφυγίων για την προστασία του περιβάλλοντος. Αυτή είναι η πρώτη εκτενής δημόσια τοποθέτησή του για την Τεχνητή Νοημοσύνη εδώ και τρία χρόνια.

Ο Γκέιτς αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «πολλές δουλειές θα εξαφανιστούν για πάντα». Προσθέτει ότι πιστεύει πως όσο η Τεχνητή Νοημοσύνη και τα ρομπότ βελτιώνονται, θα αποφασιστεί ότι ορισμένα πράγματα θα πρέπει να γίνονται αποκλειστικά από ανθρώπους. Ο ίδιος έχει αρχίσει να αποκαλεί αυτόν τον χώρο «human reserved» – αποκλειστικά για ανθρώπους.

Η έκφραση αυτή του αρέσει, όπως σημειώνει, γιατί του θυμίζει τα φυσικά καταφύγια. Πρόκειται για μέρη όπου θα μπορούσαν να χτιστούν κτίρια και δρόμοι, αλλά επιλέγεται να μην γίνει κάτι τέτοιο, επειδή η απώλεια θα ήταν πολύ μεγάλη.

Η ανησυχία για την ετοιμότητα των κυβερνήσεων

Πέρα από την ανάγκη για επαγγέλματα «μόνο για ανθρώπους», ο Μπιλ Γκέιτς τονίζει την απροετοιμασία των κυβερνήσεων να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης. Οι σαρωτικές αλλαγές που αναμένονται να φέρει η νέα τεχνολογία απαιτούν, σύμφωνα με τον ίδιο, μια διαφορετική προσέγγιση και προετοιμασία από την πλευρά των κρατικών μηχανισμών.

Η προειδοποίηση αυτή υπογραμμίζει την κρισιμότητα των επιλογών που πρέπει να γίνουν, καθώς η εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης είναι ήδη εδώ. Η έλλειψη ετοιμότητας μπορεί να οδηγήσει σε ανεπιθύμητες συνέπειες, ειδικά όσον αφορά την αγορά εργασίας και τον κοινωνικό ιστό.

Το παράδειγμα της ανθρώπινης φροντίδας

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα για το τι θα πρέπει να παραμείνει αποκλειστικά ανθρώπινο, ο Μπιλ Γκέιτς αναφέρει τους επαγγελματίες υγείας που φρόντισαν τον πατέρα του. Ο πατέρας του απεβίωσε από τη νόσο Αλτσχάιμερ πριν από έξι χρόνια.

Ο Γκέιτς σημειώνει ότι υπήρχε κάτι στη φροντίδα που προσέφεραν στον πατέρα του το οποίο ήταν αναντικατάστατα ανθρώπινο. Υποστηρίζει ότι κανένα ρομπότ δεν θα μπορούσε –ούτε θα έπρεπε– να το κάνει. Φαντάζεται ένα ρομπότ να ανακοινώνει τα τρομερά νέα ότι κάποιος πάσχει από μια ανίατη ασθένεια. Αν και δεν υπάρχει κανένας τεχνικός λόγος για τον οποίο δεν θα μπορούσε να το κάνει, ο Γκέιτς θεωρεί ότι δεν θα έπρεπε να το κάνει.

Το δοκίμιο και η υπόθεση Έπσταϊν

Το δοκίμιο του Μπιλ Γκέιτς, το οποίο δημοσιεύτηκε την Τετάρτη, αποτελεί μία από τις πρώτες μεγάλες δημόσιες παρεμβάσεις του μετά την εμπλοκή του ονόματός του στην υπόθεση Τζέφρι Έπσταϊν. Η υπόθεση αυτή είχε προκαλέσει ευρεία δημοσιότητα.

Εξωτερική έρευνα που ανέθεσε το Gates Foundation διαπίστωσε τον περασμένο μήνα ότι πραγματοποιήθηκαν περίπου 30 συναντήσεις μεταξύ του Έπσταϊν και στελεχών ή εργαζομένων του ιδρύματος. Μεταξύ αυτών των συναντήσεων περιλαμβάνονταν και συναντήσεις με τον ίδιο τον Γκέιτς, οι οποίες έλαβαν χώρα από το 2011 έως το 2014.

Οι συναντήσεις και η θέση του Γκέιτς

Ο Μπιλ Γκέιτς δεν έχει κατηγορηθεί για συμμετοχή στα εγκλήματα του Έπσταϊν. Παραμένει πρόεδρος του φιλανθρωπικού ιδρύματος, το οποίο διαθέτει περιουσιακά στοιχεία ύψους 89 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Στο παρελθόν, ο Γκέιτς έχει δηλώσει ότι μετάνιωσε για «κάθε λεπτό» που πέρασε με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά αδικήματα χρηματιστή. Η δημοσίευση του δοκιμίου του για την Τεχνητή Νοημοσύνη έρχεται σε μια περίοδο που ο Γκέιτς επανέρχεται στο προσκήνιο με δημόσιες τοποθετήσεις για σημαντικά θέματα.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis