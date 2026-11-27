Ο Brent Underwood, ένας επιχειρηματίας από τη Φλόριντα, αποφάσισε το 2018 να εγκαταλείψει την άνετη ζωή στην πόλη και να αγοράσει μια ολόκληρη εγκαταλελειμμένη πόλη στην Καλιφόρνια. Οκτώ χρόνια μετά την αγορά, ο Underwood ζει μόνιμα στον απομονωμένο οικισμό της Cerro Gordo, αντιμετωπίζοντας καθημερινά την έλλειψη τρεχούμενου νερού και σήματος κινητού τηλεφώνου, με στόχο να αναστηλώσει τα ιστορικά κτίριά της.

Η απόφαση για την αγορά της Cerro Gordo

Η ιδέα για την αγορά της Cerro Gordo προέκυψε το 2018, όταν ένας φίλος έστειλε στον Brent Underwood, αρχικά για πλάκα, την καταχώριση μιας ολόκληρης εγκαταλελειμμένης πόλης στην Καλιφόρνια. Ο Underwood, ο οποίος τότε ζούσε στο Όστιν του Τέξας και είχε προηγούμενη εμπειρία στη διαχείριση ξενώνα, αποφάσισε να κάνει το μεγάλο βήμα και να αφήσει πίσω του τις ανέσεις της πόλης.

Έναντι 1,4 εκατ. δολαρίων, ο επιχειρηματίας αγόρασε την Cerro Gordo, έναν ιστορικό οικισμό μεταλλωρύχων, με τη φιλοδοξία να τον επαναφέρει στη ζωή. Για να ολοκληρώσει την αγορά, χρησιμοποίησε τις προσωπικές του οικονομίες, πήρε δάνειο με υψηλό επιτόκιο και εξασφάλισε οικονομική βοήθεια από φίλους. Ο ίδιος δήλωσε στο περιοδικό People ότι «όλο αυτό το εγχείρημα ήταν ένα μεγάλο ρίσκο από την πρώτη ημέρα», παραδεχόμενος ότι επένδυσε όλες τις αποταμιεύσεις του χωρίς να έχει ξεκάθαρο σχέδιο για την απόσβεση των χρημάτων, καθώς δεν διέθετε επαγγελματική εμπειρία στις κατασκευές ή στα ορυχεία.

Η καθημερινότητα στην απομονωμένη πόλη

Οκτώ χρόνια μετά την αγορά, ο Brent Underwood εξακολουθεί να είναι αφοσιωμένος στο εγχείρημά του. Έζησε έξι χρόνια μόνιμα στην Cerro Gordo, η οποία βρίσκεται σε υψόμετρο περίπου 2.500 μέτρων, κοντά στην Κοιλάδα του Θανάτου (Death Valley) στην Καλιφόρνια. Η καθημερινότητα στον απομονωμένο οικισμό είναι ιδιαίτερα απαιτητική.

Στην Cerro Gordo δεν υπάρχει τρεχούμενο νερό ούτε κάλυψη κινητής τηλεφωνίας, ενώ το πλησιέστερο κατάστημα τροφίμων απέχει περίπου δύο ώρες. Τον χειμώνα, οι έντονες χιονοπτώσεις μπορούν να αποκλείσουν την περιοχή για ημέρες, δυσκολεύοντας ακόμη και τις βασικές προμήθειες. Παρά τις δυσκολίες αυτές, ο Underwood έχει αφιερωθεί στην αποκατάσταση των παλιών κτιρίων και στην εξερεύνηση της πλούσιας ιστορίας του οικισμού.

Ιστορικές ανακαλύψεις και προσωπική ταύτιση

Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες ανακαλύψεις του Brent Underwood έγινε στο εγκαταλελειμμένο γενικό κατάστημα της Cerro Gordo. Εκεί, κάτω από σκονισμένα κουτιά, βρήκε έναν χαρτοφύλακα που περιείχε μεταλλευτικά έγγραφα, οικονομικά αρχεία, ερωτικές επιστολές και νομικά ντοκουμέντα.

Τα αντικείμενα αυτά αποκάλυπταν την ιστορία ενός πρώην κατοίκου, ο οποίος είχε προσπαθήσει επανειλημμένα να εξασφαλίσει τα προς το ζην στην απομονωμένη περιοχή. Ο Underwood δήλωσε ότι ταυτίστηκε με την επιμονή αυτού του ανθρώπου, βλέποντας ομοιότητες ανάμεσα στις δικές του φιλοδοξίες και στην αβέβαιη πορεία εκείνου του ανθρώπου που έζησε κάποτε στην ίδια πόλη.

Η απήχηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα σχέδια

Η προσπάθεια του Brent Underwood να αναβιώσει την πόλη-φάντασμα έχει αποκτήσει εκατομμύρια ακολούθους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μέσα από πλατφόρμες όπως το TikTok, το Instagram και το YouTube, ο Underwood παρουσιάζει τις εργασίες αποκατάστασης, τις ανακαλύψεις του και τις δυσκολίες της ζωής σε έναν τόσο απομονωμένο οικισμό.

Στα σχέδιά του για το μέλλον περιλαμβάνεται η δημιουργία καταλυμάτων για επισκέπτες, ένα βήμα που θα μπορούσε να δώσει νέα πνοή στην ιστορική Cerro Gordo και να την καταστήσει προσβάσιμη σε όσους επιθυμούν να γνωρίσουν την ιδιαίτερη ιστορία της.

Με πληροφορίες από: Gazzetta