Μια κάμερα παρακολούθησης στην περιοχή Σάαρεμαα της Εσθονίας κατέγραψε ένα ιδιαίτερα ασυνήθιστο θέαμα, προκαλώντας ενδιαφέρον και συζητήσεις. Το υλικό δείχνει ένα ελάφι, συγκεκριμένα ένα ζαρκάδι, το οποίο φέρει μια παράξενη ανάπτυξη στο κέντρο του κεφαλιού του. Αυτή η ανάπτυξη μοιάζει με ένα μικρό, επιπλέον κέρατο, θυμίζοντας έντονα την εικόνα ενός μυθικού μονόκερου.

Το ασυνήθιστο ζαρκάδι και η καταγραφή του

Η καταγραφή του ζαρκαδιού με το μονόκερο-όμοιο χαρακτηριστικό έγινε από κάμερα που είχε τοποθετηθεί για την παρακολούθηση του ευρωπαϊκού βιζόν. Το θέαμα αυτό, που ξεχωρίζει για την σπανιότητά του, απαθανατίστηκε στην περιοχή Σάαρεμαα της Εσθονίας. Το ζώο εμφανίζεται στο βίντεο με μια ξεχωριστή ανάπτυξη στο μέτωπό του, η οποία έχει την όψη ενός μικρού κέρατος.

Παρόλο που η εικόνα είναι εντυπωσιακή και παραπέμπει άμεσα στον θρύλο του μονόκερου, το εσθονικό μέσο Maaleht επισημαίνει ότι δεν είναι εφικτό να προσδιοριστεί με απόλυτη βεβαιότητα, βάσει του υλικού της κάμερας, η ακριβής φύση αυτής της ανάπτυξης. Το θέαμα παραμένει ωστόσο μοναδικό και ασυνήθιστο για την πανίδα της περιοχής.

Η έρευνα της Lutreola Foundation

Η καταγραφή του ασυνήθιστου ζαρκαδιού εντάσσεται στο πλαίσιο μιας ευρύτερης επιτόπιας έρευνας. Αυτή η έρευνα διεξάγεται από τη μη κυβερνητική οργάνωση Lutreola Foundation και έχει ως βασικό της αντικείμενο την παρακολούθηση του ευρωπαϊκού βιζόν. Οι κάμερες τοποθετήθηκαν σε διάφορα σημεία με σκοπό τη μελέτη και προστασία αυτού του απειλούμενου είδους.

Η Lutreola Foundation, μέσω των δραστηριοτήτων της, συμβάλλει στην καταγραφή και την επιστημονική παρακολούθηση της άγριας ζωής. Η εμφάνιση του ζαρκαδιού με το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αποτελεί ένα απρόσμενο εύρημα αυτής της συστηματικής παρακολούθησης, προσθέτοντας ένα ενδιαφέρον στοιχείο στα δεδομένα που συλλέγονται από την οργάνωση.

Η δράση της Lutreola Foundation για το ευρωπαϊκό βιζόν

Η μη κυβερνητική οργάνωση Lutreola Foundation ιδρύθηκε το 1992, με έναν σαφή και πρωταρχικό στόχο: την προστασία του ευρωπαϊκού βιζόν. Το όνομα της οργάνωσης προέρχεται απευθείας από την επιστημονική ονομασία του συγκεκριμένου είδους, το Mustela lutreola, αναδεικνύοντας την αφοσίωσή της σε αυτό το ζώο.

Το ευρωπαϊκό βιζόν αποτελεί ένα απειλούμενο είδος, γεγονός που καθιστά την προσπάθεια της Lutreola Foundation ιδιαίτερα σημαντική. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι το ευρωπαϊκό βιζόν διαφέρει από το αμερικανικό μινκ, το οποίο εκτρέφεται ευρέως για τη γούνα του. Η οργάνωση εργάζεται για τη διατήρηση του φυσικού πληθυσμού του ευρωπαϊκού βιζόν και την προστασία του από τους κινδύνους που αντιμετωπίζει στο φυσικό του περιβάλλον.

Η εμφάνιση του σπάνιου μαύρου πελαργού

Πέρα από το ασυνήθιστο ζαρκάδι, η ίδια κάμερα της Lutreola Foundation κατέγραψε και την παρουσία ενός άλλου σπάνιου είδους: ενός μαύρου πελαργού. Αυτή η καταγραφή προσθέτει ένα ακόμη ενδιαφέρον στοιχείο στα ευρήματα της έρευνας, καθώς ο μαύρος πελαργός είναι ένα πουλί που δεν παρατηρείται συχνά.

Ο μαύρος πελαργός χαρακτηρίζεται από το ότι είναι πολύ πιο διακριτικός σε σύγκριση με τον λευκό πελαργό, ο οποίος είναι ευρύτερα γνωστός στο κοινό και συχνά παρατηρείται να κινείται σε ομάδες. Αντίθετα, ο μαύρος πελαργός έχει μια προτίμηση να φωλιάζει και να ζει βαθιά μέσα στα δάση, μακριά από ανθρώπινες παρεμβάσεις, γεγονός που καθιστά την καταγραφή του ακόμη πιο αξιοσημείωτη για τους ερευνητές.

Με πληροφορίες από: Gazzetta