Το ανεξήγητο φαινόμενο της Βαλένθια το 1915: Η υπόθεση του «donyet» που κινητοποίησε τις αρχές

Το καλοκαίρι του 1915, ένα κτίριο στην καρδιά της Βαλένθια έγινε το επίκεντρο ενός πρωτοφανούς και ανεξήγητου φαινομένου, όταν δυνατοί χτύποι άρχισαν να ακούγονται από το εσωτερικό του. Η κατάσταση αυτή κινητοποίησε άμεσα την αστυνομία, τις δικαστικές αρχές, αλλά και εκατοντάδες περίεργους κατοίκους της πόλης που συνέρρεαν στην περιοχή. Η υπόθεση, η οποία έμεινε στην ιστορία ως το «Donyet», θεωρείται μία από τις πιο παράξενες που έχουν καταγραφεί στην Ισπανία.

Οι μυστηριώδεις χτύποι και η κινητοποίηση της πόλης

Οι ανεξήγητοι χτύποι ξεκίνησαν το καλοκαίρι του 1915 από ένα κτίριο που βρισκόταν στην πλατεία l’Espart της Βαλένθια. Οι ήχοι ήταν τόσο δυνατοί που έφταναν μέχρι την πλατεία και τους γύρω δρόμους, προσελκύοντας καθημερινά όλο και περισσότερους ανθρώπους που ήθελαν να διαπιστώσουν τι ακριβώς συνέβαινε. Το φαινόμενο αυτό απασχόλησε για εβδομάδες ολόκληρη την πόλη, δημιουργώντας ένα κλίμα μυστηρίου και αγωνίας.

Στο διαμέρισμα του κτιρίου κατοικούσε ένας απόστρατος στρατιωτικός μαζί με τις δύο κόρες του. Αρχικά, οι υποψίες στράφηκαν προς τους υπόλοιπους ενοίκους του κτιρίου, όμως σύντομα έγινε σαφές ότι ούτε εκείνοι είχαν κάποια γνώση για την προέλευση των θορύβων. Μάλιστα, ανάλογους ήχους υποστήριζαν ότι άκουγαν και άνθρωποι που διέμεναν σε γειτονικά σπίτια, διευρύνοντας το πεδίο του ανεξήγητου.

Η εξάπλωση της φήμης και η παρέμβαση των αρχών

Η φήμη για τους ανεξήγητους χτύπους εξαπλώθηκε με μεγάλη ταχύτητα σε όλη τη Βαλένθια, με αποτέλεσμα η πλατεία l’Espart να μετατραπεί σε ένα σημείο καθημερινής συγκέντρωσης περίεργων περαστικών. Η κατάσταση ξέφυγε γρήγορα από τα συνηθισμένα πλαίσια, καθιστώντας αναγκαία την παρέμβαση των αρχών. Η αστυνομία χρειάστηκε να επιτηρεί συνεχώς το κτίριο και να περιορίσει την πρόσβαση στην ευρύτερη περιοχή, προκειμένου να διαχειριστεί το πλήθος των συγκεντρωμένων πολιτών.

Η υπόθεση αυτή πέρασε ακόμη και στις λαϊκές αφηγήσεις της εποχής, τροφοδοτώντας τη φαντασία των κατοίκων. Πλανόδιοι τραγουδιστές παρουσίαζαν την ιστορία της «Μυστηριώδους Κατοικίας» μέσα από τραγούδια που πουλούσαν στους δρόμους της πόλης. Το σπίτι απέκτησε διάφορα παρατσούκλια, με το «Σπίτι των Θορύβων» να είναι εκείνο που έμεινε περισσότερο. Σύντομα, η λαϊκή φαντασία έδωσε και όνομα στον υποτιθέμενο υπεύθυνο των φαινομένων: το Donyet, ένα πνεύμα ή ξωτικό που, σύμφωνα με τις σχετικές αφηγήσεις, κρυβόταν πίσω από τα ανεξήγητα χτυπήματα.

Οι εκτεταμένες έρευνες των αρχών

Η σοβαρότητα που έλαβε η κατάσταση οδήγησε σε εκτεταμένες και συστηματικές έρευνες, στις οποίες συμμετείχαν διάφορες αρχές και ειδικοί. Αστυνομικοί και δικαστικοί λειτουργοί συνεργάστηκαν στενά με τεχνικούς, σε μια προσπάθεια να εντοπίσουν την πηγή των μυστηριωδών θορύβων. Η έρευνα αυτή ήταν ιδιαίτερα λεπτομερής και διήρκεσε για αρκετό διάστημα, καθώς η πόλη περίμενε με αγωνία μια απάντηση.

Στο πλαίσιο των ερευνών, αρχιτέκτονες τόσο του δήμου όσο και της επαρχίας εξέτασαν εξονυχιστικά το κτίριο. Πραγματοποιήθηκαν ενδελεχείς έλεγχοι στους τοίχους, στα χωρίσματα και σε ολόκληρο το αποχετευτικό δίκτυο του ακινήτου, με την ελπίδα να βρεθεί κάποιο δομικό ή τεχνικό πρόβλημα που θα μπορούσε να εξηγήσει τους ήχους. Ωστόσο, παρά τον κόπο και την επιμονή, δεν προέκυψε κανένα απτό στοιχείο που να δικαιολογεί τα φαινόμενα.

Τεχνικά μέσα και απουσία απαντήσεων

Προκειμένου να εντοπιστεί η ακριβής πηγή των ήχων, οι αρχές προχώρησαν στην τοποθέτηση μικροφώνων σε διαφορετικά σημεία εντός του ακινήτου. Αυτή η τεχνική παρέμβαση είχε ως στόχο να καταγράψει και να αναλύσει τους θορύβους με μεγαλύτερη ακρίβεια, ελπίζοντας να οδηγήσει σε κάποιο συμπέρασμα. Επιπλέον, έγινε ακόμη και τηλεφωνική σύνδεση με ένα γειτονικό σπίτι που βρισκόταν στην οδό Caballeros, σε μια προσπάθεια να διευρυνθεί η παρακολούθηση και να συγκεντρωθούν περισσότερα δεδομένα.

Παρά όλες αυτές τις παρεμβάσεις και τις εκτεταμένες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν από τις αστυνομικές, δικαστικές και τεχνικές αρχές, δεν προέκυψε κανένα στοιχείο που να έδινε μια οριστική και πειστική απάντηση για την προέλευση των θορύβων. Η απουσία σαφών ευρημάτων άφησε την υπόθεση ανοιχτή σε ερμηνείες και εικασίες, ενισχύοντας το μυστήριο γύρω από το «Σπίτι των Θορύβων».

Το τέλος του φαινομένου και οι μεταγενέστερες εξηγήσεις

Οι ανεξήγητοι χτύποι σταμάτησαν τελικά τον Ιούλιο του 1915, τόσο ξαφνικά όσο είχαν αρχίσει, χωρίς να έχει αποσαφηνιστεί ποτέ τι τους προκαλούσε. Η υπόθεση έκλεισε επίσημα, όμως η ιστορία της συνέχισε να κυκλοφορεί στη Βαλένθια, τροφοδοτώντας τις συζητήσεις γύρω από τα ανεξήγητα φαινόμενα και τις λαϊκές αφηγήσεις για το Donyet.

Με το πέρασμα των χρόνων, διατυπώθηκε και μια πιο γήινη εκδοχή για τα γεγονότα. Σύμφωνα με αυτή την ερμηνεία, πίσω από τους θορύβους ενδέχεται να βρισκόταν κάποιο άτομο που είχε ως σκοπό να αναγκάσει τους ενοίκους του διαμερίσματος να αποχωρήσουν. Ωστόσο, αυτή η εκδοχή παρέμεινε μια απλή υπόθεση, καθώς ποτέ δεν επιβεβαιώθηκε επίσημα, αφήνοντας την ιστορία του «Donyet» ως ένα από τα πιο ανεξήγητα περιστατικά στην ιστορία της πόλης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta