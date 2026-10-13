Η Αιθιοπία ακολουθεί το δικό της ημερολόγιο με 13 μήνες και βρίσκεται 7 χρόνια πίσω

Σε έναν κόσμο όπου η συντριπτική πλειονότητα των κρατών υιοθετεί το Γρηγοριανό ημερολόγιο των 12 μηνών, μια αφρικανική χώρα διατηρεί ένα εντελώς δικό της, μοναδικό σύστημα μέτρησης του χρόνου. Η Αιθιοπία ξεχωρίζει καθώς ακολουθεί ένα ημερολόγιο 13 μηνών, το οποίο την τοποθετεί περίπου επτά έως οκτώ χρόνια πίσω από το διεθνώς αναγνωρισμένο Γρηγοριανό. Αυτό το ιδιαίτερο σύστημα, ριζωμένο σε παραδόσεις αιώνων, εξακολουθεί να ρυθμίζει την καθημερινότητα και τις γιορτές των κατοίκων της χώρας.

Το αιθιοπικό ημερολόγιο Γκεέζ και η δομή του

Το αιθιοπικό ημερολόγιο, γνωστό και ως ημερολόγιο Γκεέζ, αποτελεί ένα σύστημα χρονολόγησης που διαφέρει σημαντικά από το Γρηγοριανό. Σε αντίθεση με το Γρηγοριανό, όπου οι μήνες έχουν συνήθως 30 ή 31 ημέρες, η Αιθιοπία εφαρμόζει μια πολύ πιο ομοιόμορφη δομή για τη μέτρηση του χρόνου. Οι πρώτοι δώδεκα μήνες του αιθιοπικού έτους αποτελούνται από ακριβώς 30 ημέρες ο καθένας, συμπληρώνοντας έτσι συνολικά 360 ημέρες.

Οι εναπομείνασες ημέρες του έτους ενσωματώνονται σε έναν ξεχωριστό, δέκατο τρίτο μήνα, ο οποίος ονομάζεται «Pagume» και ακολουθεί τον δωδέκατο μήνα, τον Nehasé. Στα κανονικά έτη, ο Pagume διαρκεί πέντε ημέρες, ενώ στα δίσεκτα έτη προστίθεται μία επιπλέον ημέρα, φτάνοντας τις έξι. Με αυτόν τον τρόπο, συμπληρώνονται οι 365 ή 366 ημέρες του έτους, διασφαλίζοντας την ακρίβεια του ημερολογίου παρά τη μοναδική του δομή.

Η διαφορετική αρχή του έτους και η Πρωτοχρονιά

Η χρονιά στην Αιθιοπία δεν ξεκινά την 1η Ιανουαρίου, όπως συμβαίνει με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, αλλά τον Σεπτέμβριο. Η αιθιοπική Πρωτοχρονιά, γνωστή ως «Enkutatash», γιορτάζεται συνήθως στις 11 Σεπτεμβρίου του Γρηγοριανού ημερολογίου. Ωστόσο, υπάρχει μια μικρή διαφοροποίηση: πριν από ένα δίσεκτο έτος, η γιορτή της Enkutatash μετατίθεται στις 12 Σεπτεμβρίου. Αυτή η διαφορετική έναρξη του έτους αποτελεί ένα ακόμα χαρακτηριστικό που υπογραμμίζει τη μοναδικότητα του αιθιοπικού συστήματος χρονολόγησης.

Η χρονολογική απόκλιση και η εθνική ταυτότητα

Η πιο εντυπωσιακή διαφορά του αιθιοπικού ημερολογίου εντοπίζεται στην αρίθμηση των ετών. Το αιθιοπικό ημερολόγιο βρίσκεται περίπου επτά έως οκτώ χρόνια πίσω από το Γρηγοριανό. Η απόκλιση αυτή οφείλεται στον διαφορετικό υπολογισμό που έκανε η Ορθόδοξη Εκκλησία της Αιθιοπίας σχετικά με την ημερομηνία γέννησης του Ιησού Χριστού, γεγονός που καθορίζει τη χρονολογική βάση του συστήματος.

Παρόλο που το Γρηγοριανό ημερολόγιο χρησιμοποιείται για τις διεθνείς συναλλαγές και επικοινωνίες της χώρας, το τοπικό σύστημα παραμένει αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής ταυτότητας της Αιθιοπίας. Η διατήρηση αυτού του αρχαίου ημερολογίου αποτελεί μια ζωντανή απόδειξη της πλούσιας ιστορίας και των πολιτισμικών παραδόσεων της αφρικανικής αυτής χώρας, διατηρώντας μια μοναδική σύνδεση με το παρελθόν της.

Με πληροφορίες από: gazzetta.gr