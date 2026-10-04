Το ζευγάρι που έζησε για 15 χρόνια μέσα στη Disneyland: Η μοναδική ιστορία τους

Για τους περισσότερους, η Disneyland αποτελεί έναν ονειρεμένο προορισμό διακοπών και διασκέδασης. Ωστόσο, για ένα συγκεκριμένο ζευγάρι, τους Owen και Dolly Pope, το φημισμένο πάρκο της Disney υπήρξε το σπίτι τους για δεκαπέντε ολόκληρα χρόνια. Η ιστορία τους, που ξεκίνησε το 1955 και διήρκεσε έως το 1971, παραμένει σχετικά άγνωστη στο ευρύ κοινό, αποκαλύπτοντας μια μοναδική πτυχή της ζωής εντός του μαγικού κόσμου.

Η αρχή μιας ασυνήθιστης διαμονής

Οι Owen και Dolly Pope δεν ήταν απλοί επισκέπτες στη Disneyland. Προσλήφθηκαν προσωπικά από τον ίδιο τον Walt Disney, αναλαμβάνοντας τον ρόλο των συμβούλων για τις ιππικές δραστηριότητες του πάρκου κατά την έναρξη λειτουργίας του. Η εξειδίκευσή τους στα άλογα ήταν καθοριστική για την «Pony Farm», την κεντρική ιππική ατραξιόν του πάρκου.

Η διαμονή τους ξεκίνησε το 1955, όταν εγκαταστάθηκαν στο πάρκο. Αρχικά, το ζευγάρι διέμενε σε ένα τροχόσπιτο, το οποίο βρισκόταν κοντά στα ζώα που φρόντιζαν καθημερινά.

Η ζωή στο Frontierland

Το σπίτι των Pope βρισκόταν στην περιοχή Frontierland, ένα τμήμα της Disneyland αφιερωμένο στην Άγρια Δύση. Αυτή η περιοχή είχε περιορισμένη πρόσβαση για τους επισκέπτες, εξασφαλίζοντας έτσι μια σχετική ιδιωτικότητα για τους μόνιμους κατοίκους της.

Αργότερα, οι Owen και Dolly μετακόμισαν στη «Casa de los Papas», ένα κομψό σπίτι 120 περίπου τετραγωνικών μέτρων, το οποίο ήταν χτισμένο πίσω από το ράντσο. Αυτή η κατοικία έγινε το μόνιμο καταφύγιό τους εντός του πάρκου για πολλά χρόνια.

Η καθημερινότητα των ειδικών στα άλογα

Η καθημερινότητα του ζευγαριού μέσα στη Disneyland απείχε πολύ από αυτή ενός επισκέπτη. Οι Owen και Dolly Pope είχαν πλήρη απασχόληση με την αναπαραγωγή, τη φροντίδα και την εκπαίδευση των αλόγων του πάρκου. Η δουλειά τους απαιτούσε συνεχή παρουσία και αφοσίωση στα ζώα.

Πέρα από τη φροντίδα των αλόγων, το ζευγάρι ήταν επίσης υπεύθυνο για την κατασκευή και συντήρηση των κάρων και των αμαξών που χρησιμοποιούνταν στις διάφορες δραστηριότητες του πάρκου. Η συνεισφορά τους ήταν ουσιαστική για την εύρυθμη λειτουργία των ιππικών ατραξιόν.

Η αποχώρηση και η συνέχεια

Οι Owen και Dolly Pope παρέμειναν οι μοναδικοί μόνιμοι κάτοικοι της Disneyland για δεκαπέντε χρόνια, εργαζόμενοι αδιάκοπα για την Disney. Το 1971, το ζευγάρι αποφάσισε να αποχωρήσει από την Καλιφόρνια.

Η πορεία τους, ωστόσο, με την Disney δεν τελείωσε εκεί. Μετακόμισαν στη Φλόριντα, όπου συνέχισαν να εργάζονται για την εταιρεία, δημιουργώντας το Tri Circle D Ranch, μια νέα εγκατάσταση που συνέχισε την παράδοση της φροντίδας και εκπαίδευσης αλόγων.

Η τύχη της «Casa de los Papas»

Χρόνια μετά την αποχώρηση του ζευγαριού, η περιοχή όπου βρισκόταν το σπίτο τους υπέστη σημαντικές αλλαγές. Όταν η Disney ξεκίνησε τον σχεδιασμό ενός νέου project με θέμα το Star Wars, κρίθηκε αναγκαία η κατεδάφιση των στάβλων και ενός τμήματος του Frontierland, συγκεκριμένα της περιοχής Big Thunder Ranch.

Παρόλα αυτά, η «Casa de los Papas», το σπίτι των Pope, δεν κατεδαφίστηκε. Η Disney προχώρησε στη μεταφορά του σε άλλη περιοχή, δαπανώντας περίπου 20.000 δολάρια για αυτή τη διαδικασία. Σήμερα, το σπίτι βρίσκεται πίσω από τα παρασκήνια του πάρκου, σε έναν χώρο στάθμευσης κοντά στην Ball Road. Χρησιμοποιείται περιστασιακά για εκδηλώσεις, δεν κατοικείται μόνιμα και παραμένει ιδιωτική ιδιοκτησία της Disney, χωρίς πρόσβαση για το κοινό.

Με πληροφορίες από: Gazzetta