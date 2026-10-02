Ουαλός εξερευνητής επιχειρεί να διασχίσει 700 χιλιόμετρα του ποταμού Sangha στο Κονγκό

Ο Ουαλός εξερευνητής Ash Dykes ετοιμάζεται να ξεκινήσει μια από τις πιο απαιτητικές περιπέτειες της καριέρας του, επιχειρώντας να διασχίσει με φουσκωτό καγιάκ περίπου 700 χιλιόμετρα του ποταμού Sangha. Η αποστολή αυτή θα λάβει χώρα στην καρδιά της ζούγκλας του Κονγκό και αναμένεται να διαρκέσει περίπου τρεις έως τέσσερις εβδομάδες. Ο Dykes θα βρεθεί αντιμέτωπος με άγρια ζώα, ασθένειες και δηλητηριώδη φίδια.

Το «Project Six» και προηγούμενες επιτυχίες

Η τρέχουσα αποστολή στον ποταμό Sangha αποτελεί το πρώτο σκέλος του «Project Six», ενός φιλόδοξου εγχειρήματος που έχει σχεδιάσει ο Dykes. Το «Project Six» περιλαμβάνει συνολικά έξι αποστολές, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν σε έξι ακραία περιβάλλοντα σε διαφορετικά σημεία του πλανήτη. Ο Ουαλός εξερευνητής, παρά την εκτεταμένη εμπειρία του, αναγνωρίζει τους σοβαρούς κινδύνους που κρύβει το επικείμενο ταξίδι.

Για τον λόγο αυτό, έχει προετοιμαστεί ακόμη και για το χειρότερο δυνατό σενάριο, μελετώντας προσεκτικά περιστατικά στα οποία άλλοι εξερευνητές βρέθηκαν αντιμέτωποι με επιθέσεις ή επικίνδυνες καταστάσεις. Ο Dykes διαθέτει ήδη στο ενεργητικό του εκατοντάδες αποστολές, έχοντας αποκτήσει σημαντική εμπειρία σε ακραία περιβάλλοντα. Το 2019, μάλιστα, έγινε ο πρώτος άνθρωπος που διέσχισε ολόκληρο το μήκος του ποταμού Γιανγκτσέ στην Κίνα, ένα ταξίδι που διήρκεσε 352 ημέρες.

Οι προκλήσεις της ζούγκλας του Κονγκό

Στον ποταμό Sangha, οι προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει ο Dykes είναι διαφορετικές και ιδιαίτερα απαιτητικές. Ο εξερευνητής θα βρεθεί σε ένα περιβάλλον όπου η ελονοσία και ο δάγκειος πυρετός αποτελούν υπαρκτούς κινδύνους για την υγεία του. Επιπλέον, η περιοχή φιλοξενεί μια ποικιλία επικίνδυνων πλασμάτων.

Φίδια, σκορπιοί και παράσιτα μπορούν να μετατρέψουν ακόμη και ένα μικρό λάθος σε σοβαρό πρόβλημα για την αποστολή. Το φουσκωτό καγιάκ που χρησιμοποιεί ο Dykes δεν προσφέρει ιδιαίτερη προστασία απέναντι στα μεγάλα ζώα που ζουν στην περιοχή, γεγονός που αυξάνει την επικινδυνότητα του εγχειρήματος.

Άγρια ζωή και κίνδυνοι από ιπποπόταμους

Κατά μήκος της διαδρομής στον ποταμό Sangha, η ομάδα του Dykes μπορεί να συναντήσει διάφορα μεγάλα ζώα της ζούγκλας. Ελέφαντες, ιπποπόταμοι και γορίλες βρίσκονται ανάμεσα στα είδη που κατοικούν στην περιοχή και ενδέχεται να έρθουν σε επαφή με τον εξερευνητή και την ομάδα του.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι ιπποπόταμοι, καθώς είναι ζώα που, αν τρομάξουν ή αισθανθούν ότι απειλούνται, θα μπορούσαν να επιτεθούν. Ένα μικρό φουσκωτό καγιάκ δύσκολα θα μπορούσε να απομακρυνθεί γρήγορα σε μια τέτοια περίπτωση. Ο ίδιος ο Dykes έχει δηλώσει ότι αυτό που τον ανησυχεί περισσότερο δεν είναι απαραίτητα ένα συγκεκριμένο ζώο, αλλά το ενδεχόμενο να κάνει ο ίδιος κάποιο λάθος που θα αναγκαστεί να πληρώσει με σοβαρές συνέπειες.

Μέτρα ασφαλείας και προετοιμασία

Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι πολλαπλοί κίνδυνοι της αποστολής, η ομάδα του Ash Dykes έχει λάβει συγκεκριμένα μέτρα ασφαλείας. Διαθέτει τα απαραίτητα φάρμακα για την αντιμετώπιση πιθανών ασθενειών, μεταξύ των οποίων αντιβιοτικά και ανθελονοσιακά, τα οποία είναι ζωτικής σημασίας σε ένα περιβάλλον με αυξημένο κίνδυνο ελονοσίας και δάγκειου πυρετού.

Επιπλέον, η ομάδα είναι εξοπλισμένη με δορυφορικές επικοινωνίες. Αυτό επιτρέπει την οργάνωση επιχείρησης διάσωσης μέσα σε λίγες ώρες, σε περίπτωση που προκύψει κάποιο σοβαρό πρόβλημα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Ο εξερευνητής αναμένεται επίσης να περάσει χρόνο με μέλη της τοπικής κοινότητας των Μπάκα. Αυτή η επαφή αποσκοπεί στην απόκτηση περισσότερων γνώσεων για το περιβάλλον της ζούγκλας και τους κινδύνους που μπορεί να συναντήσει στην περιοχή.

Επόμενα βήματα μετά τον Sangha

Η διαδρομή στον ποταμό Sangha αναμένεται να διαρκέσει περίπου τρεις έως τέσσερις εβδομάδες, ολοκληρώνοντας το πρώτο σκέλος του «Project Six». Αμέσως μετά την ολοκλήρωση αυτής της απαιτητικής αποστολής, ο Ash Dykes θα έχει στη διάθεσή του μόλις δύο εβδομάδες για να επιστρέψει στο Λονδίνο.

Κατά τη διάρκεια αυτού του σύντομου χρονικού διαστήματος, θα πρέπει να αλλάξει εξοπλισμό, να ανακτήσει το βάρος που πιθανόν θα χάσει και να προετοιμαστεί για την επόμενη αποστολή του. Η επόμενη φάση του «Project Six» παραμένει προς το παρόν μυστική, αλλά η διαφορά στις συνθήκες αναμένεται να είναι τεράστια σε σχέση με τη ζούγκλα του Κονγκό, όπου οι θερμοκρασίες μπορεί να φτάσουν τους υψηλούς βαθμούς.

Με πληροφορίες από: Gazzetta