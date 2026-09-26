Ο Ιάπωνας που πληρώνεται για να «μην κάνει τίποτα» και βγάζει 80.000 ευρώ τον χρόνο

Έναν εντελώς ιδιαίτερο τρόπο για να βιοπορίζεται έχει ανακαλύψει ένας 41χρονος Ιάπωνας, ο οποίος πληρώνεται από πελάτες για να τους συνοδεύει, χωρίς να κάνει απολύτως τίποτα. Ο Σότζι Μοριμότο, όπως ονομάζεται, έχει μετατρέψει την αδράνεια σε επάγγελμα, προσφέροντας την παρουσία του έναντι αμοιβής και εξασφαλίζοντας έτσι ένα αξιοσημείωτο ετήσιο εισόδημα.

Ένα αντισυμβατικό επάγγελμα

Ο 41χρονος Σότζι Μοριμότο από την Ιαπωνία έχει επιλέξει ένα μοναδικό μονοπάτι στον επαγγελματικό του βίο, καθώς αμείβεται για να συνοδεύει ανθρώπους χωρίς να αναλαμβάνει καμία συγκεκριμένη δράση. Ο ίδιος περιγράφει τη δουλειά του ως μια μορφή «ενοικίασης» του εαυτού του, όπου η κύρια αρμοδιότητά του είναι να βρίσκεται στον χώρο που επιθυμούν οι πελάτες του, χωρίς να εκτελεί κάποιο συγκεκριμένο καθήκον.

Όπως έχει δηλώσει ο Μοριμότο, υπάρχουν πολλές στιγμές που αγαπά σε αυτή τη δουλειά. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται η λήψη μιας νέας προσφοράς, η γνωριμία με έναν καινούργιο πελάτη, η συνοδεία τους σε ένα άγνωστο μέρος, ή απλώς η ακρόαση μιας ιστορίας που μοιράζονται μαζί του.

Οικονομικά στοιχεία και συχνότητα εργασίας

Για κάθε συνοδεία που αναλαμβάνει, η οποία συνήθως διαρκεί από δύο έως τρεις ώρες, ο Σότζι Μοριμότο χρεώνει ένα ποσό που κυμαίνεται από 10.000 έως και 30.000 γιεν. Αυτό το ποσό αντιστοιχεί περίπου σε 60 με 185 ευρώ, ανάλογα με την ισοτιμία.

Τα τελευταία τέσσερα χρόνια, ο Ιάπωνας έχει πραγματοποιήσει περίπου 4.000 συνεδρίες, γεγονός που καταδεικνύει τη ζήτηση για τις υπηρεσίες του. Μάλιστα, την περασμένη χρονιά, τα έσοδά του έφτασαν περίπου τα 80.000 ευρώ. Αν και αρνείται να αποκαλύψει το ακριβές ποσό των συνολικών εσόδων του, ο ίδιος αναφέρει ότι εξυπηρετεί έναν ή δύο πελάτες την ημέρα, επιτρέποντας σε εκείνον, τη σύζυγό του και το παιδί τους να ζουν με χαρακτηριστική άνεση.

Η επικοινωνία με τους πελάτες και η αφοσίωση

Η πλειονότητα των πελατών που επιθυμούν να προσλάβουν τον Σότζι Μοριμότο επικοινωνούν μαζί του μέσω της πλατφόρμας Χ, όπου διαθέτει εκατοντάδες χιλιάδες ακόλουθους. Ένα σημαντικό ποσοστό, συγκεκριμένα το ένα τέταρτο των πελατών του, είναι τακτικοί, γεγονός που υποδηλώνει την ικανοποίησή τους από τις υπηρεσίες του.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της αφοσίωσης αποτελεί ένας πελάτης που τον έχει προσλάβει περίπου 270 φορές, αναδεικνύοντας τη σταθερή ζήτηση για την απλή του παρουσία.

Ιδιαίτερα αιτήματα και καθορισμένα όρια

Ανάμεσα στα «καθήκοντα» που έχει αναλάβει ο Σότζι Μοριμότο περιλαμβάνονται ορισμένα ιδιαίτερα και ασυνήθιστα αιτήματα. Για παράδειγμα, έχει συνοδεύσει έναν άνθρωπο που ήθελε να παίξει στο πάρκο, καθώς και έχει αποχαιρετήσει με ένα χαμόγελο έναν άγνωστο από το παράθυρο ενός τρένου.

Παρόλα αυτά, ο ίδιος έχει θέσει σαφή όρια στις υπηρεσίες του και δεν είναι διατεθειμένος να κάνει τα πάντα. Έχει απορρίψει προτάσεις που αφορούσαν τη μεταφορά ενός ψυγείου, ένα ταξίδι στην Καμπότζη, καθώς και αιτήματα σεξουαλικού χαρακτήρα, διατηρώντας την αρχική φιλοσοφία της δουλειάς του.

Το σκεπτικό πίσω από την επιλογή

Η ιδέα για αυτό το αντισυμβατικό επάγγελμα προέκυψε από την προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία του Μοριμότο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος εργαζόταν παλαιότερα σε έναν εκδοτικό οίκο, όπου συχνά δεχόταν επιπλήξεις επειδή δεν απέδιδε επαρκώς στη δουλειά του και περνούσε πολλές ώρες χωρίς να κάνει τίποτα.

Αυτή η συνήθεια τον οδήγησε στην απόφαση να αξιοποιήσει την ικανότητά του να παραμένει αδρανής, προσφέροντάς την ως υπηρεσία σε άλλους ανθρώπους και αποκομίζοντας παράλληλα οικονομικό όφελος. Ο Μοριμότο σχολιάζει ότι «οι άνθρωποι τείνουν να πιστεύουν ότι το να μην κάνω τίποτα είναι πολύτιμο επειδή είναι χρήσιμο στους άλλους... αλλά στην πραγματικότητα δεν τρέχει τίποτα αν δεν κάνεις τίποτα. Οι άνθρωποι δεν χρειάζεται να είναι χρήσιμοι με κάποιον συγκεκριμένο τρόπο».

Με πληροφορίες από: Gazzetta