Οι ισχυρισμοί 3χρονου αγοριού για την 11η Σεπτεμβρίου προκαλούν απορίες

Οι επίμονοι ισχυρισμοί ενός 3χρονου αγοριού σχετικά με τα όνειρά του έχουν προκαλέσει έντονη ανησυχία και απορίες. Σύμφωνα με αναφορές, οι περιγραφές του παιδιού φέρεται να αντικατοπτρίζουν τις τελευταίες στιγμές ενός θύματος της 11ης Σεπτεμβρίου. Η κατάσταση αυτή έχει αφήσει τους γονείς του σε απελπιστική θέση, καθώς οι δηλώσεις του παιδιού ευθυγραμμίζονται ανεξήγητα με ένα τραγικό γεγονός του παρελθόντος.

Οι επίμονοι ισχυρισμοί ενός 3χρονου

Οι ισχυρισμοί του μικρού αγοριού ξεκίνησαν το 2013, όταν ήταν μόλις τριών ετών. Από τότε, το παιδί έχει επανειλημμένα αναφερθεί σε όνειρα και βιώματα που το έχουν οδηγήσει να υποστηρίζει πως έχει ήδη βιώσει τον θάνατο. Αυτές οι επίμονες αναφορές έχουν προκαλέσει μεγάλη ανησυχία στο οικογενειακό του περιβάλλον.

Οι γονείς του αγοριού βρίσκονται σε απελπισία, προσπαθώντας να κατανοήσουν το περιεχόμενο των δηλώσεων του παιδιού τους. Η συνέπεια και η λεπτομέρεια με την οποία περιγράφει τα φερόμενα βιώματά του είναι κάτι που τους προβληματίζει έντονα.

Η ανεξήγητη ευθυγράμμιση με την 11η Σεπτεμβρίου

Το πιο αξιοσημείωτο στοιχείο των ισχυρισμών του 3χρονου είναι η ανεξήγητη ευθυγράμμισή τους με τον τρόπο που σκοτώθηκε ένα θύμα των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου. Οι περιγραφές του παιδιού για τον θάνατό του φέρεται να συμπίπτουν με τις συνθήκες που βίωσε ένα από τα θύματα εκείνης της τραγικής ημέρας.

Αυτή η σύμπτωση έχει δημιουργήσει πολλά ερωτήματα σχετικά με την προέλευση των αναμνήσεων ή των ονείρων του παιδιού. Οι λεπτομέρειες που δίνει το αγόρι, παρά την μικρή του ηλικία, φαίνεται να παραπέμπουν σε πραγματικά γεγονότα που συνέβησαν κατά την καταστροφή των Δίδυμων Πύργων.

Ο μικρός Κέιντ Γουίλσον και η Νέα Υόρκη

Το όνομα του μικρού αγοριού είναι Κέιντ Γουίλσον. Παρά το γεγονός ότι ο Κέιντ δεν είχε επισκεφθεί ποτέ τη Νέα Υόρκη, οι αφηγήσεις του περιλαμβάνουν συγκεκριμένες λεπτομέρειες από την πόλη. Αυτό το στοιχείο καθιστά ακόμα πιο περίεργους τους ισχυρισμούς του.

Ο Κέιντ Γουίλσον έχει υποστηρίξει επανειλημμένα ότι εργαζόταν σε έναν ουρανοξύστη. Η περιγραφή του χώρου εργασίας του περιλαμβάνει στοιχεία που παραπέμπουν σε κτίρια της Νέας Υόρκης, παρά την πλήρη απουσία προσωπικής εμπειρίας του παιδιού στην πόλη.

Λεπτομέρειες από τις περιγραφές του παιδιού

Από τον ουρανοξύστη στον οποίο φέρεται να εργαζόταν, ο μικρός Κέιντ περιέγραφε ότι μπορούσε να δει το Άγαλμα της Ελευθερίας. Αυτή η λεπτομέρεια είναι ιδιαίτερα συγκεκριμένη και προσθέτει ένα ακόμη επίπεδο μυστηρίου στους ισχυρισμούς του, καθώς το Άγαλμα της Ελευθερίας είναι ένα εμβληματικό ορόσημο της Νέας Υόρκης.

Επιπλέον, ο Κέιντ Γουίλσον έχει περιγράψει με σαφήνεια την πτώση του από το κτίριο. Η αφήγησή του αναφέρει ότι η πτώση συνέβη αφού το κτίριο χτυπήθηκε από αεροπλάνο, γεγονός που παραπέμπει άμεσα στις συνθήκες των επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου. Οι περιγραφές του παιδιού για τις στιγμές αυτές είναι επίμονες και λεπτομερείς, αφήνοντας τους γονείς του με πολλά αναπάντητα ερωτήματα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta