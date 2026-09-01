Περίεργα στιγμιότυπα από τον κόσμο: Από τον Πακιστανό «Κύρο Γρανάζη» μέχρι τον κλιματιζόμενο άγιο

Τρία ξεχωριστά στιγμιότυπα από διαφορετικές γωνιές του πλανήτη έρχονται στο φως, αναδεικνύοντας ασυνήθιστες καταστάσεις που εκτυλίσσονται στην καθημερινότητα. Από το Πακιστάν μέχρι την Ινδία και τη Σεούλ, οι ιστορίες αυτές προσφέρουν μια εικόνα γεγονότων που προκαλούν εντύπωση και προβληματισμό. Τα περιστατικά αυτά, το καθένα με τη δική του ιδιαιτερότητα, δείχνουν πτυχές του κόσμου που ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα.

Ο «Κύρος Γρανάζης» του Πακιστάν και η εφεύρεση που κατέληξε σε περιπολικό

Στο Πακιστάν, ένας άνδρας που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως «Κύρος Γρανάζης» παρουσίασε μια δική του εφεύρεση. Επρόκειτο για ένα αυτοκίνητο χωρίς οδηγό, το οποίο είχε κατασκευάσει ο ίδιος. Η επίδειξη της λειτουργίας του οχήματος πραγματοποιήθηκε σε δημόσιο χώρο, προσελκύοντας την προσοχή.

Κατά τη διάρκεια αυτής της επίδειξης, το αυτοκίνητο, το οποίο λειτουργούσε χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, συγκρούστηκε με ένα περιπολικό όχημα. Η έκφραση του εφευρέτη μετά το συμβάν περιγράφηκε ως «όλα τα λεφτά», αποτυπώνοντας την έκπληξη ή την απογοήτευσή του. Αξίζει να σημειωθεί ότι, λίγο πριν την πρόσκρουση, ο άνδρας είχε δηλώσει με περηφάνια ότι το Πακιστάν είναι μια χώρα γεμάτη με ταλέντα.

Ο κλιματιζόμενος θρησκευτικός ηγέτης της Ινδίας

Ένα άλλο ασυνήθιστο περιστατικό καταγράφηκε στην Ινδία, όπου ο θρησκευτικός ηγέτης Sant Rampal Ji Maharaj δέχεται τους πιστούς του με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Ο ηγέτης βρίσκεται τοποθετημένος μέσα σε μια ειδικά διαμορφωμένη κλιματιζόμενη καμπίνα, εξασφαλίζοντας έτσι ένα δροσερό περιβάλλον για τον ίδιο.

Οι πιστοί, συγκινημένοι από την παρουσία του, περνούν μπροστά του ο ένας μετά τον άλλον. Η προσέγγιση γίνεται μέσω ενός κυλιόμενου διαδρόμου, ο οποίος διευκολύνει τη ροή των ανθρώπων. Από την κλιματιζόμενη καμπίνα, μόνο τα πόδια του Sant Rampal Ji Maharaj προεξέχουν, επιτρέποντας στους πιστούς να τα αγγίζουν και να τα φιλούν. Αυτή η πράξη αποτελεί ένδειξη λατρείας και σεβασμού προς τον θρησκευτικό ηγέτη.

Ο Sant Rampal Ji Maharaj, ο οποίος στο παρελθόν εργαζόταν ως μηχανικός, εξελίχθηκε σε ιεροκήρυκα και σήμερα ηγείται του Satlok Ashram. Η πορεία του περιλαμβάνει και ένα διάστημα φυλάκισης. Συγκεκριμένα, αποφυλακίστηκε τον Απρίλιο του 2026, έχοντας εκτίσει ποινή 11 ετών. Η φυλάκισή του οφειλόταν στην ευθύνη του για θανάτους πιστών του, ένα γεγονός που προσθέτει μια σκοτεινή διάσταση στην ιστορία του.

Ο μετεωρολόγος – ντούκι από τη Σεούλ

Τέλος, ένα τρίτο στιγμιότυπο έρχεται από τη Σεούλ, όπου ένας μετεωρολόγος – ρεπόρτερ, χαρακτηριζόμενος ως «ντούκι», παρουσιάζει την πρόγνωση του καιρού. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτού του μετεωρολόγου είναι ότι αποτελεί δημιούργημα της τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ).

Κατά την παρουσίαση, τα μούσκουλά του διαγράφονται έντονα μέσα από το βρεγμένο του πουκάμισο, δημιουργώντας μια συγκεκριμένη εικόνα. Παρά την προσπάθεια για μια εντυπωσιακή εμφάνιση, η προσοχή των θεατών φαίνεται να μην επικεντρώνεται στην πρόγνωση του καιρού. Η πηγή αναφέρει ότι κανείς δεν δίνει ιδιαίτερη σημασία στις καιρικές συνθήκες που ανακοινώνονται. Επίσης, εκφράζεται η απορία σχετικά με τον λόγο που ένας αγγλόφωνος παρουσιαστής χρειάζεται να μεταδίδει τον καιρό από τη Σεούλ με βρεγμένο πουκάμισο και υπονοούμενα, καθώς ο σκοπός αυτής της επιλογής παραμένει αδιευκρίνιστος.

Με πληροφορίες από: Newsit