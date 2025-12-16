Κόκκινος «λεκές» στην έρημο των ΗΠΑ πυροδοτεί θεωρίες για βιβλικό σημάδι – Τι δείχνουν οι εικόνες

Έντονη αναστάτωση έχει προκαλέσει τις τελευταίες ώρες στο διαδίκτυο μια εντυπωσιακή εικόνα από την έρημο του Νέου Μεξικού, η οποία έχει οδηγήσει αρκετούς χρήστες να μιλούν ακόμη και για «βιβλικό οιωνό». Ο λόγος είναι ένας εκτεταμένος σχηματισμός με βαθύ κόκκινο χρώμα που, όπως υποστηρίζουν κάποιοι, μοιάζει με «τεράστιο σωρό αίματος» να έχει απορροφηθεί από το έδαφος.

Η εικόνα εντοπίστηκε μέσω Google Earth σε απομονωμένο σημείο βορειοδυτικά της Σάντα Φε, με συγκεκριμένες συντεταγμένες να κυκλοφορούν ευρέως στα social media. Αναρτήσεις στην πλατφόρμα X συγκέντρωσαν εκατομμύρια προβολές, με σχόλια που έκαναν λόγο για προφητείες, τις «δέκα πληγές της Αιγύπτου» και παραπομπές σε χωρία της Παλαιάς Διαθήκης, όπου τα νερά μετατρέπονται σε αίμα.

Η ανησυχία ενισχύθηκε από τη δραματική όψη του τοπίου, καθώς το έντονο κόκκινο χρώμα δημιουργεί την οπτική εντύπωση υγρού που έχει διαχυθεί στο έδαφος. Δεν έλειψαν, βέβαια, και πιο σατιρικές αντιδράσεις, με χρήστες να μιλούν για «αίμα γιγάντων» ή για σκηνικό βγαλμένο από ταινία φαντασίας.

Ωστόσο, η επιστημονική εξήγηση είναι πολύ πιο πεζή. Γεωλόγοι επισημαίνουν ότι πρόκειται για γνωστό ηφαιστειακό σχηματισμό, συγκεκριμένα για κώνο σκωρίας, δηλαδή συσσώρευση ηφαιστειακών υλικών που δημιουργήθηκαν από παλαιότερη δραστηριότητα στην περιοχή. Το χαρακτηριστικό κόκκινο χρώμα οφείλεται στην υψηλή περιεκτικότητα σε σίδηρο και στη φυσική οξείδωσή του με την πάροδο του χρόνου – μια διαδικασία αντίστοιχη με τη «σκουριά».

Το ξηρό κλίμα του Νέου Μεξικού συμβάλλει στο να διατηρείται η έντονη απόχρωση για μεγάλα χρονικά διαστήματα, ενώ η δορυφορική απεικόνιση μπορεί να ενισχύει το χρώμα λόγω φωτισμού και γωνίας λήψης. Σε ορισμένα σημεία, μάλιστα, το υλικό έχει χρησιμοποιηθεί και για κατασκευαστικούς σκοπούς, γεγονός που μπορεί να αλλάζει τη μορφή του εδάφους και να εντείνει την εικόνα «ροής».

Παρόμοια φαινόμενα έχουν καταγραφεί και στο παρελθόν, προκαλώντας αντίστοιχες αντιδράσεις. Χαρακτηριστικό είναι το περιστατικό με τη Λίμνη της Γαλιλαίας, όταν τα νερά της είχαν πάρει έντονη κοκκινωπή απόχρωση, οδηγώντας πολλούς σε σενάρια «κακού οιωνού». Και τότε, οι ειδικοί είχαν αποδώσει το φαινόμενο σε φυσική άνθιση φυκών και όχι σε οτιδήποτε υπερφυσικό.

Παρά τον διαδικτυακό πανικό και τις βιβλικές αναφορές, οι ειδικοί ξεκαθαρίζουν ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος και καμία ένδειξη ασυνήθιστου φαινομένου. Πρόκειται για ακόμη μία περίπτωση όπου μια εντυπωσιακή εικόνα, αποκομμένη από το επιστημονικό της πλαίσιο, αρκεί για να πυροδοτήσει φόβους, θεωρίες και σενάρια καταστροφής.

