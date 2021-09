Εταιρία θέλει να πληρώσει κάποιον με 1.300 δολάρια για να δει 13 ταινίες τρόμου

Η παρακάτω αγγελία μπορεί να είναι μια dream job για κάποιους. Για αρκετούς άλλους ίσως όχι. Eταιρία αναζητά έναν φαν των ταινιών τρόμου για να παρακολουθήσει 13 ανατριχιαστικά κλασικά κινηματογραφικά έργα, λαμβάνοντας το ποσό των 1.300 δολαρίων!

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια που ο ενδιαφερόμενος θα παρακολουθεί τις ταινίες θα ελέγχεται ο καρδιακός τους ρυθμός για να συγκριθούν οι παράγοντες φόβου στις ταινίες υψηλού και χαμηλού προϋπολογισμού.

Η πρωτοβουλία αυτή ανήκει στον FinanceBuzz, έναν ιστότοπο χρηματοοικονομικών συμβούλων. Στην ανακοίνωση αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι ο εν λόγω ιστότοπος αναζητά έναν «αναλυτή καρδιακών παλμών ταινιών τρόμου».

Οι ταινίες που επιλέχθηκαν είναι οι: Saw (Σε βλέπω), Amityville Horror, (Τρόμος στο Άμιτβιλ), A Quiet Place, A Quiet Place Part 2, (Ένα Ήσυχο Μέρος 1 και 2), Insidious (Παγιδευμένη Ψυχή), Get Out (Τρέξε!), The Purge (Η Κάθαρση), Paranormal Activity (Μεταφυσική Δραστηριότητα), το ριμέικ του 2018 του Halloween (Η Νύχτα με τις Μάσκες), Candyman, The Blair Witch Project , Annabelle και Sinister.

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί θα χρησιμοποιήσει μία συσκευή μέτρησης FitBit που θα καταγράφει τον καρδιακό ρυθμό του, ενώ παρακολουθεί τις ταινίες. Εκτός από τα χρήματα, ο τυχερός που θα προσληφθεί θα λάβει επίσης μια δωροκάρτα 50 δολαρίων για να καλύψει το κόστος των ενοικιάσεων ταινιών.

Οι ενδιαφερόμενουν μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις έως τις 26 Σεπτεμβρίου, ενώ ο τυχερός θα ανακοινωθεί την 1η Οκτωβρίου. Στη συνέχεια θα μπορεί να παρακολουθήσει τις 13 ταινίες τρόμου από τις 9 έως τις 18 Οκτωβρίου.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι άνω των 18 ετών και -δυστυχώς για τους φανς στην Ελλάδα- πρέπει να διαμένουν στις ΗΠΑ.

