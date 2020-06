Βάτραχος παλεύει με λεοπάρδαλη - Ανατροπή με τον νικητή

Μπορεί να μοιάζει με άνιση μάχη, αλλά όπως θα δείτε, μόνο τέτοια δεν μπορεί να χαρακτηριστεί. Η λεοπάρδαλη αναζητούσε τροφή και κοντά σε ποταμό… συνάντησε έναν βάτραχο. Έτσι, αποφάσισε να στραφεί… εναντίον του.

Ωστόσο, η απόφασή της αυτή μόνο καλή δεν ήταν. Όπως μπορείτε να διαπιστώσετε και στο βίντεο που έχει γίνει viral στο Twitter, ο βάτραχος αντιστέκεται σθεναρά στην λεοπάρδαλη, η οποία έπειτα από μερικές αποτυχημένες προσπάθειες να τον πιάσει, αποχώρησε από το σημείο και ο βάτραχος βγήκε… νικητής.

Times are changing.....

Unbelievable fight between a frog & leopard. And see who wins



Science Girl pic.twitter.com/g8kqnBLDcr