Αποκαλύψεις, ανατροπές και μυστικά αναμένονται στα επόμενα επεισόδια της σειράς «Ντέρτι» του ΑΝΤ1. Οι νέες εξελίξεις θα προβληθούν από τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου έως την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου, στις 22:30. Στο επίκεντρο βρίσκεται η έρευνα για τον θάνατο του Κωστή, με τον Πασχάλη να ετοιμάζεται να εισβάλει στα σπίτια του Αλέκου και του Χρήστου.

Η έρευνα του Πασχάλη και τα νέα στοιχεία

Ο Πασχάλης προχωρά αποφασιστικά στην έρευνα για τον θάνατο του Κωστή. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ετοιμάζεται να στριμώξει τους δύο Καλαματιανούς, τον Αλέκο και τον Χρήστο, εισβάλλοντας στα σπίτια τους. Η κίνησή του αυτή έρχεται καθώς η έρευνα περνά ξαφνικά μέσα στα ίδια τα σπίτια των εμπλεκομένων.

Στο 32ο επεισόδιο, ο Πασχάλης καταφέρνει επιτέλους να αποκτήσει το πρώτο σοβαρό στοιχείο. Μια μάρτυρας αναγνωρίζει έναν από τους Καλαματιανούς ως το άτομο που βρισκόταν μαζί με τον Κωστή τη νύχτα της εξαφάνισής του. Ο Πασχάλης αποφασίζει να κινηθεί πλέον χωρίς να υπολογίζει κανέναν, δείχνοντας την αποφασιστικότητά του να φτάσει στην αλήθεια.

Οι κίνδυνοι για Στέλλα και Άρη

Η Στέλλα και ο Άρης βρίσκονται ταυτόχρονα αντιμέτωποι με δύο διαφορετικούς κινδύνους. Η Στέλλα οδηγείται στη Δίωξη, όπου πιέζεται από τον Συμεωνίδη να σταματήσει να ψάχνει τον Γιάννη. Παράλληλα, προσπαθεί να σταθεί δίπλα στον Άρη, ενώ παλεύει με την όλο και πιο περίπλοκη σχέση της με την Ξένια.

Ο Άρης, από την πλευρά του, πέφτει στα χέρια των Καλαματιανών και αναγκάζεται να αποδείξει ότι δεν είναι αστυνομικός. Καταφέρνει να πλησιάσει περισσότερο από ποτέ τον Χρήστο και τις παράνομες δουλειές του. Στο 32ο επεισόδιο, ο Άρης πλησιάζει ακόμα περισσότερο τον Χρήστο, ο οποίος τον δοκιμάζει ξανά και του εμπιστεύεται ένα ύποπτο πακέτο. Ο Άρης δεν γνωρίζει ότι κάθε του κίνηση παρακολουθείται στενά.

Οικογενειακές εντάσεις και δύσκολες αποφάσεις

Στο οικογενειακό μέτωπο, η Καίτη και ο Δήμος οδηγούνται σε βαθιά ρήξη, ωστόσο κάνουν μια προσπάθεια να σώσουν τον γάμο τους. Η Ξένια, εν τω μεταξύ, προσπαθεί να κρατήσει την οικογένειά της ενωμένη, αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις.

Η Στέλλα κάνει μια δύσκολη παραχώρηση στη μητέρα της, δίνοντάς της τα τραγούδια του Στράτου, παρά το βάρος που αισθάνεται πως προδίδει τη μνήμη του. Επίσης, ο Λεωνίδας και η Μάρθα συγκρούονται σκληρά για τον Κωστή και για τα λάθη του παρελθόντος, φέρνοντας στην επιφάνεια παλιές πληγές.

Η εμπλοκή του Χρήστου και η ενοχή του Μίλτου

Ο Μίλτος ανακαλύπτει το πραγματικό μέγεθος της εμπλοκής του Χρήστου με τα ναρκωτικά. Παλεύει με την ενοχή, καθώς ο γιος του ακολούθησε έναν δρόμο που ο ίδιος γνωρίζει πολύ καλά. Αυτή η ανακάλυψη τον φέρνει αντιμέτωπο με το παρελθόν του.

Παρά τις αρχικές του επιφυλάξεις, ο Μίλτος δέχεται να βοηθήσει τον Χρήστο σε μια νέα παράνομη δουλειά. Γνωρίζει πως ξαναμπαίνει σε έναν δρόμο που φοβάται, αλλά η κατάσταση τον ωθεί σε αυτή την απόφαση. Την ίδια στιγμή, η οικογένεια του Κωστή αποκτά ένα νέο, απρόσμενο στοιχείο για τον θάνατό του, προσθέτοντας νέα δεδομένα στην υπόθεση.

Η εξαφάνιση του Λευτέρη

Στις εξελίξεις των επεισοδίων, ο Λευτέρης εξαφανίζεται. Η εξαφάνισή του είναι κρίσιμη, καθώς φέρεται να έχει στην κατοχή του σημαντικά στοιχεία, τα οποία ενδέχεται να επηρεάσουν την πορεία της έρευνα για τον θάνατο του Κωστή και τις παράνομες δραστηριότητες που βρίσκονται στο προσκήνιο.

Με πληροφορίες από: Newsit