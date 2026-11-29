Η εκπομπή «Βινύλιο» επιστρέφει στους τηλεοπτικούς δέκτες, κάνοντας πρεμιέρα την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου στις 23:20. Ο Αντώνης Κανάκης, μαζί με τους Γιάννη Σερβετά και Χρήστο Κιούση, θα πραγματοποιήσουν μια νοσταλγική αναδρομή στο MEGA της δεκαετίας του ενενήντα. Το πρώτο επεισόδιο της σεζόν είναι αφιερωμένο εξ ολοκλήρου στο MEGA και την εποχή που ξεκινούσε η ιδιωτική τηλεόραση.

Η πρεμιέρα και οι συντελεστές

Το «Βινύλιο» θα κάνει την πρεμιέρα του την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου, με ώρα έναρξης τις 23:20. Η εκπομπή θα προβάλλεται κάθε Πέμπτη την ίδια ώρα, επανασυντονίζοντας το αγαπημένο τηλεοπτικό ραδιόφωνο στο MEGA.

Στο τιμόνι της παρουσίασης θα βρίσκονται ο Αντώνης Κανάκης, πλαισιωμένος από τους Γιάννη Σερβετά και Χρήστο Κιούση. Η ομάδα αυτή θα οδηγήσει τους τηλεθεατές σε ένα ταξίδι πίσω στον χρόνο, στην τηλεοπτική δεκαετία του '90, προσφέροντας μια μοναδική οπτικοακουστική εμπειρία.

Αφιέρωμα στο MEGA των '90s

Το πρώτο επεισόδιο της σεζόν είναι αφιερωμένο στο MEGA και την περίοδο των '90s, όταν το κανάλι έκανε τα πρώτα του βήματα. Μέσα από αυτή την αναδρομή, θα ξαναζωντανέψει μια ολόκληρη τηλεοπτική εποχή, τότε που μαζί με το MEGA ξεκινούσε και η ιδιωτική τηλεόραση στην Ελλάδα, διαμορφώνοντας το τηλεοπτικό τοπίο.

Οι τηλεθεατές θα έχουν την ευκαιρία να θυμηθούν τις πρώτες ψυχαγωγικές, ενημερωτικές, σατιρικές και αθλητικές εκπομπές του καναλιού, οι οποίες καθόρισαν την πορεία του. Επίσης, θα παρουσιαστούν οι ελληνικές και ξένες σειρές που άφησαν εποχή, τα πρώτα τηλεπαιχνίδια, καθώς και τα μεγάλα shows που καθήλωσαν το κοινό. Δεν θα λείψουν τα πρόσωπα και οι ατάκες που έχουν μείνει ανεξίτηλα στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης, προσφέροντας στιγμές γέλιου και συγκίνησης.

Το «χειροποίητο» ραδιόφωνο με εικόνα

Το «Βινύλιο» χαρακτηρίζεται ως το πρώτο «χειροποίητο» ραδιόφωνο με εικόνα και ήχο στην ελληνική τηλεόραση, μια πρωτοποριακή προσέγγιση για τα δεδομένα της εποχής. Με αφετηρία τη μουσική, η εκπομπή ξεφυλλίζει το τηλεοπτικό άλμπουμ μιας δεκαετίας που παραμένει αξέχαστη για πολλούς τηλεθεατές.

Μέσα από τη διαδραστική του φύση, το «Βινύλιο» προσκαλεί τους τηλεθεατές να γίνουν ενεργό μέρος της ζωντανής του παρέας. Αυτή η προσέγγιση επιτρέπει μια πιο προσωπική και νοσταλγική σύνδεση με το περιεχόμενο που παρουσιάζεται, δημιουργώντας μια αίσθηση συμμετοχής.

Το μήνυμα του Αντώνη Κανάκη

Ο Αντώνης Κανάκης, στο trailer της πρώτης εκπομπής, δηλώνει χαρακτηριστικά: «Το MEGA καλωσόρισε εμάς και εμείς θα καλωσορίσουμε το MEGA». Αυτή η δήλωση δίνει τον τόνο για το επερχόμενο αφιέρωμα, υποδηλώνοντας μια σχέση αμοιβαίας εκτίμησης και αναγνώρισης.

Με αυτή τη διάθεση, η εκπομπή ανοίγει τα μικρόφωνα για να υποδεχθεί το κοινό και να μοιραστεί αναμνήσεις από την χρυσή εποχή της ιδιωτικής τηλεόρασης. Το «Βινύλιο» στοχεύει να δημιουργήσει μια ατμόσφαιρα ζωντανής επικοινωνίας και ανάμνησης, προσκαλώντας τους τηλεθεατές σε ένα ταξίδι στο παρελθόν.

Συντονισμός κάθε Πέμπτη

Το αγαπημένο τηλεοπτικό ραδιόφωνο θα επανασυντονίζεται στο MEGA κάθε Πέμπτη, προσφέροντας ένα σταθερό ραντεβού με την τηλεοπτική ιστορία. Η ώρα προβολής έχει οριστεί στις 23:20, δίνοντας ραντεβού στους τηλεθεατές για μια εβδομαδιαία αναδρομή σε αξέχαστες στιγμές.

Η σταθερή ημέρα και ώρα προβολής επιτρέπει στο κοινό να παρακολουθεί συστηματικά τις νοσταλγικές αναδρομές και τα αφιερώματα που ετοιμάζει η ομάδα του «Βινυλίου», διατηρώντας ζωντανή τη μνήμη της δεκαετίας του '90.

Με πληροφορίες από: Newsit