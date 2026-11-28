Το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου (ΡΙΚ) ανακοίνωσε την Πέμπτη (26/11) τους τρεις παρουσιαστές του εθνικού τελικού της Κύπρου για τη Eurovision 2027. Η μουσική βραδιά, κατά την οποία θα επιλεγεί το τραγούδι του Γιώργου Περρή, αναμένεται να διεξαχθεί στις 6 Φεβρουαρίου 2027. Ο διαγωνισμός της Eurovision θα φιλοξενηθεί το 2027 στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας.

Οι παρουσιαστές του κυπριακού τελικού

Την παρουσίαση του εθνικού τελικού της Κύπρου για τη Eurovision 2027 έχουν αναλάβει τρεις γνωστοί ηθοποιοί. Πρόκειται για τη Μαριλένη Σταύρου, τον Μαρίνο Κόνσολο και τον Χρήστο Γρηγοριάδη, οι οποίοι θα καθοδηγήσουν το κοινό και τους υποψηφίους κατά τη διάρκεια της μουσικής βραδιάς.

Η ημερομηνία διεξαγωγής της εκδήλωσης, το Σάββατο 6 Φεβρουαρίου 2027, αποκαλύφθηκε από τη Μαριλένη Σταύρου. Η αποκάλυψη έγινε κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στην εκπομπή «Πάμε Παρέα» του ΡΙΚ, όπου συνομίλησε με τη Χριστιάνα Αρτεμίου. Ωστόσο, η συγκεκριμένη ημερομηνία δεν συμπεριλαμβάνεται στην επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε η κυπριακή δημόσια ραδιοτηλεόραση σχετικά με τους παρουσιαστές.

Η επιλογή του εκπροσώπου και οι διαφορές με τον ελληνικό τελικό

Σε αντίθεση με τη διαδικασία που ακολουθείται στον ελληνικό εθνικό τελικό, όπου διάφοροι καλλιτέχνες διαγωνίζονται για την εκπροσώπηση της χώρας, στην Κύπρο το κύριο ζητούμενο είναι αποκλειστικά η επιλογή του τραγουδιού. Ο εκπρόσωπος της χώρας, ο Γιώργος Περρής, έχει ήδη επιλεγεί και δεν θα τεθεί εκ νέου υπό κρίση κατά τη διάρκεια του τελικού.

Το ΡΙΚ είχε ανακοινώσει την επιλογή του Γιώργου Περρή στις 4 Νοεμβρίου. Η απόφαση αυτή προέκυψε ύστερα από μια ενδελεχή διαδικασία αξιολόγησης. Στη διαδικασία αυτή συμμετείχαν ειδικές επιτροπές, οι οποίες απαρτίζονταν από μέλη τόσο από την Κύπρο όσο και από το εξωτερικό, διασφαλίζοντας μια ευρεία και αντικειμενική κρίση.

Πώς θα καθοριστεί το τραγούδι της κυπριακής συμμετοχής

Τα υποψήψια τραγούδια που θα καταφέρουν να προκριθούν στην τελική φάση του διαγωνισμού θα παρουσιαστούν στο κοινό μέσω ζωντανής τηλεοπτικής μετάδοσης. Η τελική επιλογή του τραγουδιού που θα εκπροσωπήσει την Κύπρου θα καθοριστεί από ένα συνδυασμό ψηφοφορίας.

Συγκεκριμένα, το αποτέλεσμα θα κριθεί κατά 50% από την ψηφοφορία του τηλεοπτικού κοινού, δίνοντας λόγο στους τηλεθεατές. Το υπόλοιπο 50% θα προέλθει από την κρίση μιας ειδικής κριτικής επιτροπής. Με αυτόν τον τρόπο, εξασφαλίζεται η ισότιμη συμμετοχή τόσο του κοινού όσο και των ειδικών στην επιλογή της κυπριακής συμμετοχής για τη Eurovision 2027.

Η ανοικτή πρόσκληση και η προθεσμία υποβολής τραγουδιών

Η διαδικασία υποβολής τραγουδιών για τον εθνικό τελικό βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Το ΡΙΚ έχει απευθύνει μια ανοικτή πρόσκληση προς όλους τους ενδιαφερόμενους δημιουργούς. Η πρόσκληση αυτή αφορά τόσο τους καλλιτέχνες και τους συνθέτες που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο όσο και εκείνους που προέρχονται από το εξωτερικό, ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή από ένα ευρύ φάσμα ταλέντων.

Οι δημιουργοί που επιθυμούν να καταθέσουν τις προτάσεις τους έχουν περιθώριο να το πράξουν έως την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2026. Η ακριβής ώρα λήξης της προθεσμίας είναι στις 23:59, σύμφωνα με την ώρα Ελλάδας και Κύπρου. Η υποβολή των τραγουδιών γίνεται αποκλειστικά μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας που έχει δημιουργήσει και διαθέτει το ΡΙΚ για τον σκοπό αυτό.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis