Ο Γιώργος Κωνσταντίνου μίλησε με ιδιαίτερη συγκίνηση για τις απώλειες δύο σημαντικών ανθρώπων της ζωής του και του θεάτρου, της Μάρως Κοντού και του Δημήτρη Καλλιβωκά. Ο καταξιωμένος ηθοποιός βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα δεν γίνεται» του ALPHA, με τη Ναταλία Γερμανού, το Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2026. Εκεί, μοιράστηκε προσωπικές στιγμές και αναμνήσεις που τον συνδέουν με τους δύο συναδέλφους του, υπογραμμίζοντας τη βαθιά σχέση που τους ένωνε από τα πρώτα τους βήματα.

Οι απώλειες και τα πρώτα βήματα

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Γιώργος Κωνσταντίνου αναφέρθηκε στα συλλυπητήρια μηνύματα που δέχθηκε μετά τον θάνατο της Μάρως Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή στις 15 Ιουλίου του 2026. Όπως εξομολογήθηκε, έλαβε «πάρα πολλά συλλυπητήρια μηνύματα» για την απώλειά της, αισθανόμενος σαν να είχε χάσει κάποιον συγγενή του.

Ο σπουδαίος ηθοποιός μίλησε επίσης για τον πρόσφατο χαμό του Δημήτρη Καλλιβωκά, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 96 ετών το βράδυ της Πέμπτης 26 Νοεμβρίου. Με συγκίνηση, ο Γιώργος Κωνσταντίνου τόνισε πως τόσο η Μάρω Κοντού όσο και ο Δημήτρης Καλλιβωκάς ήταν άνθρωποι με τους οποίους «ξεκίνησε τη ζωή του», από τότε που ήταν ακόμη παιδί.

Η κοινή πορεία στο θέατρο και η φιλία από τη γειτονιά

Η επαγγελματική διαδρομή του Γιώργου Κωνσταντίνου στο θέατρο, μαζί με τους δύο συναδέλφους του, ξεκίνησε το 1962. Ωστόσο, η γνωριμία του με τον Δημήτρη Καλλιβωκά είχε προηγηθεί κατά πολλά χρόνια της θεατρικής τους συνεργασίας. Οι δύο ηθοποιοί ήταν φίλοι από παιδιά, καθώς μεγάλωσαν στην ίδια γειτονιά και τα σπίτια τους βρίσκονταν δίπλα δίπλα, όντας γείτονες.

Ο Γιώργος Κωνσταντίνου αναφέρθηκε μάλιστα στη διαφορά ηλικίας τους, σχολιάζοντας με χιούμορ ότι ο Δημήτρης Καλλιβωκάς ήταν τέσσερα χρόνια μεγαλύτερός του. «Είπα την ηλικία μου τώρα, λες και δεν την ξέρουν. Δεν με ενδιαφέρει, όμως. Ναι, ήμασταν φίλοι», είπε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας τη στενή και μακρόχρονη σχέση που τους συνέδεε.

Η δοκιμασία του ταλέντου και ο εθνικός ύμνος

Ανάμεσα στις αναμνήσεις που μοιράστηκε ο Γιώργος Κωνσταντίνου ήταν και ένα ιδιαίτερο περιστατικό από την εποχή που ετοιμαζόταν να δώσει εισαγωγικές εξετάσεις στη δραματική σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Ο Δημήτρης Καλλιβωκάς είχε ήδη εισαχθεί στη σχολή και θέλησε να διαπιστώσει αν ο φίλος του διέθετε το απαραίτητο ταλέντο για να πετύχει.

«Να δω, που θες να πας στη σχολή, αν έχεις ταλέντο», του είχε πει κάποια στιγμή ο Δημήτρης Καλλιβωκάς. Για να τον δοκιμάσει, του ζήτησε να απαγγείλει κάτι στη μέση του δρόμου. Η επιλογή του Καλλιβωκά ήταν απρόσμενη: του πρότεινε να πει τον εθνικό ύμνο. Ο Γιώργος Κωνσταντίνου θυμήθηκε ότι άρχισε να τον λέει «λες και έδινε εξετάσεις».

Οι αναμνήσεις που προκάλεσαν γέλιο

Το περιστατικό αυτό, αν και αποτελούσε μια δοκιμασία για τον νεαρό τότε Γιώργο Κωνσταντίνου, εξελίχθηκε σε μια ευχάριστη ανάμνηση. Όπως αποκάλυψε ο ηθοποιός, αργότερα θύμιζε στον Δημήτρη Καλλιβωκά αυτό το γεγονός και γελούσαν «πάρα πολύ» με την ιδιότυπη αυτή «εξέταση» ταλέντου. Οι κοινές αυτές εμπειρίες και οι αναμνήσεις από τα παιδικά και νεανικά τους χρόνια ενίσχυσαν ακόμη περισσότερο τους δεσμούς τους, πέρα από την επαγγελματική τους συνεργασία στο θέατρο.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Gazzetta, Enikos