Η Δέσποινα Βανδή, μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φωνές του ελληνικού πενταγράμμου, παραχώρησε μία νέα συνέντευξη, στην οποία αναφέρθηκε εκτενώς στο τίμημα της δημοσιότητας. Η δημοφιλής τραγουδίστρια εξομολογήθηκε ότι, αν και έχει πληρώσει ακριβά το κόστος της έκθεσης στη δημόσια ζωή, πλέον η κριτική και τα σχόλια δεν την αφορούν. Η ίδια τόνισε την ανάγκη να δίνουμε προτεραιότητα στο πώς νιώθουμε εμείς, αντί να ζούμε για τους άλλους.

Η νέα συνέντευξη και η φωτογράφιση

Στο πλαίσιο αυτής της νέας της συνέντευξης, η Δέσποινα Βανδή μίλησε στον Κωνσταντίνο Αντωνάτο για το περιοδικό Madame Figaro. Η τραγουδίστρια όχι μόνο αποκάλυψε άγνωστες πτυχές του εαυτού της, αλλά φωτογραφήθηκε και για το εξώφυλλο του περιοδικού, παρουσιάζοντας μία διαφορετική εικόνα της.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η Δέσποινα Βανδή σχολίασε και τις δημόσιες εμφανίσεις της με τον Βασίλη Μπισμπίκη, οι οποίες κατά καιρούς έχουν προκαλέσει διάφορα σχόλια και συζητήσεις. Η ίδια αντιμετώπισε το θέμα με ειλικρίνεια, εξηγώντας τη δική της οπτική γωνία σχετικά με την έκθεση της προσωπικής της ζωής.

Το τίμημα της δημοσιότητας και η αλλαγή στάσης

Η Δέσποινα Βανδή παραδέχτηκε ανοιχτά ότι έχει πληρώσει ένα βαρύ τίμημα λόγω της δημοσιότητας που τη συνοδεύει εδώ και πολλά χρόνια. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε, «Εγώ κι αν έχω πληρώσει το τίμημα της δημοσιότητας». Ωστόσο, υπογράμμισε τη σημαντική αλλαγή στη στάση της απέναντι σε αυτό το φαινόμενο.

Συγκεκριμένα, η τραγουδίστρια εξήγησε ότι ενώ παλαιότερα την αφορούσε πάρα πολύ η κριτική και τα σχόλια, πλέον αυτό έχει αλλάξει ριζικά. «Αλλά η διαφορά είναι ότι δεν με αφορά πια. Παλιά με αφορούσε πάρα πολύ», ανέφερε, τονίζοντας την προσωπική της εξέλιξη και την απόσταση που έχει πάρει από τα όσα λέγονται για την προσωπική της ζωή.

Προτεραιότητα στην προσωπική ζωή

Στη συνέντευξή της, η Δέσποινα Βανδή έδωσε έμφαση στην προτεραιότητα που πρέπει να έχει η προσωπική ζωή και τα συναισθήματα του κάθε ατόμου. «Πλέον πιστεύω ότι η ζωή μας πρέπει να μας αφορά σε πρώτη φάση. Το πώς νιώθουμε εμείς», δήλωσε, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για αυτοσυγκέντρωση και εσωτερική ισορροπία.

Η τραγουδίστρια εξέφρασε την πεποίθησή της ότι δεν χρειάζεται κανείς να ζει για τους άλλους ή να επηρεάζεται από τις απόψεις τους. Αυτή η φιλοσοφία αποτελεί πλέον βασικό πυλώνα της στάσης της απέναντι στη ζωή και τη δημόσια εικόνα της, επιτρέποντάς της να διαχειρίζεται καλύτερα την πίεση που συνεπάγεται η αναγνωρισιμότητα.

Η επίδραση των social media και η παγίδα της κριτικής

Η Δέσποινα Βανδή αναφέρθηκε και στον τρόπο που έχει αλλάξει η έκφραση της κριτικής με την πάροδο του χρόνου και την εξέλιξη της τεχνολογίας. Όπως εξήγησε, παλαιότερα η κριτική γινόταν κυρίως μέσα από κάποια περιοδικά ή συγκεκριμένες εκπομπές. Σήμερα, όμως, τα δεδομένα έχουν αλλάξει δραματικά.

«Τώρα πλέον, με τα social media, άπαντες έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν ό,τι τους έρθει στο κεφάλι», είπε χαρακτηριστικά. Η ίδια προειδοποίησε για την παγίδα που κρύβεται σε αυτή τη συνεχή έκθεση στην κριτική των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. «Εάν μπεις σε αυτή την παγίδα, έχεις τελειώσει. Έχεις τελειώσει με τη χαρά σου», πρόσθεσε, τονίζοντας τον κίνδυνο απώλειας της προσωπικής ευτυχίας.

Στερεότυπα και δημόσιες σχέσεις

Σε ερώτηση σχετικά με το αν η έκθεση της προσωπικής της ζωής έχει κάνει κακό στη σχέση της με τον Βασίλη Μπισμπίκη, η Δέσποινα Βανδή απάντησε ότι η δημοσιότητα είναι ένα αναπόφευκτο μέρος της ζωή ενός καλλιτέχνη. «Είναι μέρος της δημοσιότητας αυτό το πράγμα. Όποιος πιστεύει ότι αυτό δεν μπορεί να του συμβεί είναι αφελής, το λιγότερο», δήλωσε.

Παρά το γεγονός αυτό, επανέλαβε ότι η κριτική δεν την αφορά πλέον. Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε επίσης στα στερεότυπα που έχουν αναπτύξει οι άνθρωποι και στα ισχυρά μοτίβα που «μας τα φυτεύουν από τόσο μικρή ηλικία μέσα μας». Αυτά τα μοτίβα, όπως είπε, καθιστούν δύσκολο το να διαχωρίσουμε το σωστό από το λάθος, επηρεάζοντας την αντίληψή μας για τις σχέσεις και την προσωπική ζωή.

Με πληροφορίες από: Newsit