Η Μαρία Μαζωνάκη, αδελφή του αείμνηστου Γιώργου Μαζωνάκη, έδωσε απαντήσεις στα σχόλια που δέχθηκε η οικογένειά της σχετικά με την απόφαση να τοποθετηθεί κιγκλίδωμα στον τάφο του τραγουδιστή. Μέσω της εκπομπής «For You» του ΑΝΤ1, η κ. Μαζωνάκη μίλησε για τον πόνο της απώλειας και διευκρίνισε τους λόγους πίσω από την κίνηση αυτή. Οι δηλώσεις της προβλήθηκαν το Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2026.

Ο πόνος της απώλειας και οι εξελίξεις

Η Μαρία Μαζωνάκη περιέγραψε τα συναισθήματά της μετά τον χαμό του αδελφού της, Γιώργου Μαζωνάκη, δηλώνοντας ότι νιώθει «μόνο στεναχώρια και πικρία». Τόνισε ότι «είναι πάρα πολύ στενάχωρα όλα» και πως «δεν αντέχεται αυτός ο πόνος». Η ίδια πρόσθεσε ότι «παλεύουν και οι γονείς μου, προσπαθώ κι εγώ να είμαι καλά».

Παράλληλα, η αδελφή του εκλιπόντος καλλιτέχνη ανέφερε πως η οικογένεια βρίσκεται στη διαδικασία να μαζέψει τα πράγματα του Γιώργου Μαζωνάκη από το σπίτι που έμενε στη Βούλα, ετοιμαζόμενη για τη μετακόμιση. «Τα μαζεύουμε και ετοιμαζόμαστε σιγά – σιγά να τα μεταφέρουμε», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις για την υπόθεση του θανάτου του αδελφού της, τα όσα έχουν βγει στο φως της δημοσιότητας και το ιατροδικαστικό πόρισμα, η Μαρία Μαζωνάκη δήλωσε: «Θα δούμε τι θα κάνουμε από δω και στο εξής, δεν είναι τίποτα σίγουρα ακόμα. Είμαστε όλοι σε αναμονή». Η οικογένεια παραμένει σε αναμονή για τις επόμενες κινήσεις της.

Οι διευκρινίσεις για τον οικογενειακό τάφο

Ένα από τα θέματα για τα οποία κλήθηκε να απαντήσει η Μαρία Μαζωνάκη ήταν τα σχόλια που δέχθηκε η οικογένεια σχετικά με την τοποθέτηση προστατευτικού κιγκλιδώματος ή πόρτας γύρω από τον τάφο του Γιώργου Μαζωνάκη. Κάποιοι χρήστες των social media είχαν σχολιάσει ότι η συγκεκριμένη κίνηση ενδεχομένως να σχετίζεται με την πρόσβαση των θαυμαστών του τραγουδιστή στο μνήμα.

Η Μαρία Μαζωνάκη ξεκαθάρισε την κατάσταση με μια ρητορική ερώτηση: «Τι να πω, παιδιά; Οικογενειακός τάφος είναι. Έχετε δει εσείς κανέναν οικογενειακό τάφο ανοιχτό;» Η ίδια πρόσθεσε ότι «είναι φυσιολογικό να έχει πόρτα» ένας οικογενειακός τάφος.

Η θέση της οικογένειας για τους θαυμαστές

Η αδελφή του εκλιπόντος καλλιτέχνη διευκρίνισε στην εκπομπή «For You» ότι η οικογένεια επιθυμεί την παρουσία των θαυμαστών στο μνήμα του Γιώργου Μαζωνάκη. Χαρακτήρισε την τοποθέτηση της πόρτας ή του κιγκλιδώματος ως μια απολύτως φυσιολογική κίνηση για έναν οικογενειακό τάφο, απορρίπτοντας τις εικασίες ότι ο σκοπός ήταν να αποτραπεί η πρόσβαση του κοινού.

«Είναι δυνατόν να το κάναμε επειδή δεν θέλαμε τους θαυμαστές του; Χαρά μας είναι», δήλωσε η Μαρία Μαζωνάκη, υπογραμμίζοντας την αγάπη και τον σεβασμό της οικογένειας προς τους θαυμαστές του αδελφού της. Η οικογένεια δεν επιθυμεί να απομακρύνει τους θαυμαστές από τον τάφο, αλλά να διατηρήσει την ιδιωτικότητα και την τάξη ενός οικογενειακού μνήματος.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit