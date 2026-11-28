Άγνωστες, βαθιά ανθρώπινες πτυχές από τη ζωή του Αριστοτέλη Ωνάση έφερε στο φως η επί χρόνια στενή συνεργάτιδα και γραμματέας του, Κική Φερούδη-Μουτσάτσου. Η κυρία Φερούδη-Μουτσάτσου μίλησε στην εκπομπή For You του ΑΝΤ1, περιγράφοντας τις μεγάλες στιγμές, τους θυελλώδεις έρωτες, αλλά και τις οικογενειακές τραγωδίες που σημάδεψαν ανεξίτηλα τον άνθρωπο πίσω από τον θρύλο. Η ίδια βρέθηκε δίπλα στον Έλληνα μεγιστάνα από την ηλικία των 17,5 ετών, αποκτώντας μια μοναδική οπτική στην προσωπικότητά του.

Η σχέση με τον μεγιστάνα και η προσωπικότητά του

Η Κική Φερούδη-Μουτσάτσου περιέγραψε τον Αριστοτέλη Ωνάση ως έναν πολύ δύσκολο άνθρωπο, ο οποίος, ωστόσο, άφηνε περιθώριο να τον γνωρίσει κανείς και να τον μάθει. Δεν ήταν απόμακρος, αλλά διέθετε την ικανότητα του φυσιογνωμιστή. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε η γραμματέας του, αν δεν του άρεσε κάποιος, δεν είχε σημασία αν κατείχε όλα τα διπλώματα του κόσμου. Αν δεν έβλεπε αυτό που ήθελε στο πρόσωπο ενός ατόμου, τότε η συνεργασία τελείωνε.

Η ίδια η κυρία Φερούδη-Μουτσάτσου βίωσε αυτή τη στενή σχέση, καθώς μπήκε στη ζωή του Ωνάση σε πολύ νεαρή ηλικία, μόλις στα 17,5 της χρόνια. Η σχέση τους ξεπέρασε τα όρια της απλής εργασιακής συνεργασίας, καθώς η ίδια ένιωθε ότι ήταν μέλος της οικογένειας του μεγιστάνα, όχι απλώς η εργοδότρια ή η δουλειά της.

Οι οικογενειακές τραγωδίες και τα παιδιά του

Πίσω από την εικόνα του κραταιού επιχειρηματία, κρυβόταν ένας πατέρας με ιδιαίτερες ευαισθησίες, ο οποίος, όμως, δεν εξέφραζε πάντοτε τα συναισθήματά του με τον αναμενόμενο τρόπο. Τα παιδιά του αποτελούσαν το πιο τρωτό του σημείο, και οι αντιδράσεις του σε σχέση με αυτά ήταν συχνά περίεργες. Η Κική Φερούδη-Μουτσάτσου αποκάλυψε ένα περιστατικό με τη Χριστίνα Ωνάση, η οποία είχε κάνει μια απόπειρα.

Η γραμματέας περίμενε τον Ωνάση για να του μεταφέρει την είδηση. Με το που μπήκε μέσα, του είπε «έχω κάτι να σας πω», με τον μεγιστάνα να γυρίζει και να της απαντά «άσ’ τη να πάει στον διάολο». Ο Ωνάσης είχε ήδη μάθει το γεγονός και αντέδρασε με αυτόν τον τρόπο. Για τη σχέση της Χριστίνας με τον πατέρα της, η κυρία Φερούδη-Μουτσάτσου πρόσθεσε ότι η Χριστίνα ήταν ένα πολύ δύσκολο παιδί, που νόμιζε ότι ο πατέρας της δεν της προσέφερε αγάπη. Δεν μπορούσε να καταλάβει ότι δεν ήταν έλλειψη αγάπης, αλλά ότι ο πατέρας της ήταν ένας «κολοσσός», ένας πολυάσχολος άνθρωπος.

Η δραματική απώλεια του Αλέξανδρου

Συγκλονιστική ήταν η περιγραφή της Κικής Φερούδη-Μουτσάτσου για τις δραματικές ώρες που ακολούθησαν το αεροπορικό δυστύχημα του Αλέξανδρου Ωνάση. Η ίδια θυμήθηκε τη στιγμή που ο μεγιστάνας κλήθηκε να αποδεχτεί ότι δεν υπήρχε πλέον ελπίδα για τον γιο του. Η γραμματέας ανέφερε ότι όταν είδε τον Αλέξανδρο στο ΚΑΤ, λιποθύμησε από το σοκ. Ο Αλέξανδρος κρατούνταν διασωληνωμένος για τρεις ημέρες.

Η κυρία Φερούδη-Μουτσάτσου βρισκόταν δίπλα στον Ωνάση όταν εκείνος πήρε την απόφαση να τραβήξει τα καλώδια από το παιδί του. Θυμάται τον Ωνάση να της λέει «πάρε μου τον γιατρό στο ΚΑΤ». Όταν τον πήρε, άκουσε τον Ωνάση να ρωτά τον γιατρό: «Γιατρέ, πιστεύετε ότι υπάρχει κάποια ελπίδα για τον γιο μου; Τότε τράβα τα καλώδια και άσε τον να ηρεμήσει». Αυτή η στιγμή σηματοδότησε την οριστική αποδοχή της απώλειας.

Η κατάρρευση μετά τον θάνατο του γιου

Η απώλεια του Αλέξανδρου σηματοδότησε την κατάρρευση του άλλοτε κραταιού επιχειρηματία, ο οποίος δεν κατάφερε ποτέ να συμφιλιωθεί με τον θάνατο του παιδιού του. Σύμφωνα με τη μαρτυρία της Κικής Φερούδη-Μουτσάτσου, ο Ωνάσης «έσπασε» και «κρύφτηκε» μετά το τραγικό συμβάν. Μέσα σε μόλις 40 ημέρες, τα μαλλιά του είχαν ασπρίσει, γεγονός που καταδεικνύει το μέγεθος του πένθους και της ψυχικής του οδύνης. Σταμάτησε να ενδιαφέρεται για τον εαυτό του, καθώς δεν ήθελε να πιστέψει ότι είχε χάσει τον Αλέξανδρο.

Η θλίψη του εκφραζόταν με συγκλονιστικό τρόπο στην καθημερινότητά του. Όταν καθόταν να φάει, ζητούσε πάντα να του βάζουν δίπλα του ένα άδειο πιάτο, σαν να καθόταν ο Αλέξανδρος μαζί του στο τραπέζι. Επιπλέον, πήγαινε στον τάφο του γιου του και μιλούσε μαζί του, κρατώντας ένα ποτηράκι κρασί, μια συνήθεια που υπογράμμιζε την αδυναμία του να αποδεχτεί την απουσία του Αλέξανδρου.

Με πληροφορίες από: Topontiki