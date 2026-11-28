Η ηθοποιός Θεοφανία Παπαθωμά παραχώρησε μία αποκαλυπτική συνέντευξη στην εκπομπή «Στην Αγκαλιά του Φάνη» το βράδυ της 27ης Νοεμβρίου 2026. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η κυρία Παπαθωμά αναφέρθηκε σε διάφορες πτυχές της προσωπικής της ζωής και των επιλογών της, μεταξύ των οποίων η εμπειρία της με την πυθαγόρεια διατροφή και η απόφασή της να γεννήσει το τρίτο της παιδί στο σπίτι. Επίσης, μίλησε για την περίοδο που απείχε από την υποκριτική για να αφοσιωθεί στην ανατροφή των παιδιών της.

Η εμπειρία με την πυθαγόρεια διατροφή και την ξηρασία

Η Θεοφανία Παπαθωμά περιέγραψε την εμπειρία της με την πυθαγόρεια διατροφή και, ειδικότερα, τη διαδικασία της «ξηρασίας», δηλαδή την πλήρη αποχή από φαγητό και νερό για τρεις ημέρες. Χαρακτήρισε αυτή την εμπειρία ως «το πιο ωραίο που μπορείς να κάνεις» και τη συνέστησε ανεπιφύλακτα. Όπως εξήγησε η ίδια, «Τρεις ημέρες χωρίς νερό και φαγητό, αυτή είναι η λεγόμενη ξηρασία».

Σύμφωνα με την ηθοποιό, αυτό που «ομορφαίνει είναι οι καλές σκέψεις, τίποτα άλλο και η καλοσύνη στην ψυχή». Σε ό,τι αφορά την πυθαγόρεια διατροφή γενικότερα, η κυρία Παπαθωμά ανέφερε ότι περιλαμβάνει την κατανάλωση φρούτων, λαχανικών και δημητριακών, δίνοντας ως παραδείγματα το αβοκάντο και τον ανανά.

Ο κατ' οίκον τοκετός του τρίτου παιδιού

Ένα άλλο θέμα που συζήτησε η Θεοφανία Παπαθωμά ήταν η απόφασή της να γεννήσει το τρίτο της παιδί στο σπίτι, με τη βοήθεια μαίας. Η ηθοποιός δήλωσε ότι δεν ένιωσε φόβο κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, καθώς, όπως είπε, «ακούω το σώμα μου, έχω καλή σχέση, το αντιλαμβάνομαι και δεν είχα φόβο».

Περιγράφοντας τις στιγμές του τοκετού, ανέφερε ότι η μαία της τηλεφωνούσε και εκείνη της ζητούσε να περιμένει. Τελικά, την κάλεσε την τελευταία στιγμή, με τη μαία να φτάνει στην πόρτα και να μην μπορεί να μπει αμέσως, καθώς ο σκύλος φοβόταν. Η μαία μπήκε «στα τελευταία πέντε λεπτά» του τοκετού. Η κυρία Παπαθωμά εξέφρασε επίσης τη σκέψη ότι, αν γύριζε τον χρόνο πίσω, θα επέλεγε τον κατ' οίκον τοκετό από το πρώτο της παιδί, εξηγώντας ότι τότε «δεν το είχα ψάξει, δεν μου είχε ανοίξει αυτός ο δρόμος ακόμα. Δεν με φώτισε ο Θεός που λένε».

Παύση από την υποκριτική και η επαγγελματική πορεία

Η ηθοποιός αναφέρθηκε και στην περίοδο κατά την οποία έκανε ένα διάλειμμα από την υποκριτική. Ο λόγος για αυτή την παύση ήταν η επιθυμία της να αφοσιωθεί στην ανατροφή των παιδιών της. Δήλωσε ότι δεν ένιωσε ποτέ άγχος ή πίεση για την επαγγελματική της πορεία κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Η Θεοφανία Παπαθωμά εξήγησε ότι ο δρόμος της στην υποκριτική «μου άνοιξε αυτός ο δρόμος πριν καλά καλά τον ψάξω». Ανέφερε ότι δεν έχει κάνει ποτέ κάστινγκ στη ζωή της, με εξαίρεση μία φορά που ο Μανούσος ήθελε να τη δει. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μην έχει ποτέ την αγωνία ή τη «μανία να γίνω, να κάνω καριέρα». Θεωρεί ότι η πορεία της ήταν «το πεπρωμένο μου» και, ως εκ τούτου, δεν είχε τον φόβο μήπως χάσει την καριέρα της, καθώς για την ίδια ήταν πιο σημαντικό να μεγαλώσει το παιδί της.

Με πληροφορίες από: Newsit