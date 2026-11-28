Στον πολυαναμενόμενο γάμο της με τον σύντροφό της, Αλέξανδρο Αθανασιάδη, αναφέρθηκε η Φαίη Σκορδά κατά τη διάρκεια της εκπομπής της το πρωί του Σαββάτου, στις 28 Νοεμβρίου του 2026. Η γνωστή παρουσιάστρια αποκάλυψε λεπτομέρειες σχετικά με τον χρόνο που σχεδιάζει να πραγματοποιηθεί το μυστήριο, καθώς και για την πορεία των προετοιμασιών. Παρότι η ημερομηνία πλησιάζει, η ίδια παραδέχτηκε ότι δεν έχει ξεκινήσει ακόμα την παραμικρή διαδικασία.

Οι αποκαλύψεις για τον χρόνο του γάμου

Η Φαίη Σκορδά, με αφορμή κάποιες δηλώσεις της Ζενεβιέβ Μαζαρί, μοιράστηκε με τους τηλεθεατές και τους συνεργάτες της τις σκέψεις της για τον επικείμενο γάμο. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, ο σχεδιασμός προβλέπει το μυστήριο να λάβει χώρα στο τέλος της άνοιξης με τις αρχές του καλοκαιριού του 2027. Αυτή η χρονική περίοδος τοποθετεί τον γάμο πριν από τον Ιούλιο, όπως διευκρινίστηκε στη συζήτηση που ακολούθησε στο πλατό.

Η συζήτηση για τον γάμο της παρουσιάστριας ξεκίνησε όταν η συνεργάτιδά της, Δέσποινα Τσόκου, ανακοίνωσε ότι πρόκειται να παντρευτεί τον Ιούλιο. Τότε, η Φαίη Σκορδά απάντησε πως εκείνη φαντάζεται τον δικό της γάμο νωρίτερα, πριν από τον Ιούλιο. Ο Άρης Καβατζίκης τη ρώτησε τότε αν αυτό σημαίνει «μετά το Πάσχα, πριν τον Ιούλιο», επιβεβαιώνοντας έτσι το χρονικό πλαίσιο που έχει στο μυαλό της η παρουσιάστρια.

Οι προετοιμασίες και ο χρόνος που απαιτείται

Παρά τον προγραμματισμό για το τέλος της άνοιξης ή τις αρχές του καλοκαιριού του 2027, η Φαίη Σκορδά παραδέχτηκε ότι δεν έχει ξεκινήσει ακόμα την παραμικρή προετοιμασία για τον γάμο της. Ωστόσο, εξέφρασε την πεποίθησή της ότι δεν θα χρειαστεί πολύς χρόνος για να οργανώσει τα πάντα, καθώς θεωρεί τον εαυτό της πολύ οργανωτικό άνθρωπο.

Συγκεκριμένα, η παρουσιάστρια δήλωσε: «Καλά, αυτό είναι το μόνο εύκολο (το νυφικό). Σε τρία λεπτά εγώ θα το βρω το νυφικό μου. Σε εμάς δεν έχει ξεκινήσει, δεν έχω ξεκινήσει τη διαδικασία, αλλά επειδή είμαι πολύ οργανωτική, θέλω δύο εβδομάδες. Θέλω είκοσι μέρες». Αυτή η δήλωση υποδηλώνει την αυτοπεποίθησή της ότι μπορεί να διεκπεραιώσει τις απαραίτητες ενέργειες σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα.

Η σχέση με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη

Η Φαίη Σκορδά ετοιμάζεται να παντρευτεί τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη, με τον οποίο διατηρεί σχέση τα τελευταία πέντε χρόνια. Το ζευγάρι έχει επιλέξει να κρατά την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, προστατεύοντας τη σχέση του από την υπερβολική έκθεση στα μέσα. Παρόλα αυτά, το τελευταίο διάστημα, η παρουσιάστρια έχει αρχίσει να μιλά πιο ανοιχτά για τον άνθρωπο που βρίσκεται στο πλευρό της.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της, η Φαίη Σκορδά αποκάλυψε ότι συγκατοικούν εδώ και ενάμιση χρόνο. Εξήγησε επίσης πως η απόφαση να παντρευτούν προέκυψε με έναν φυσικό τρόπο, μέσα από την κοινή τους καθημερινότητα και την εξέλιξη της σχέσης τους. Αυτό δείχνει μια σταθερή και ώριμη πορεία για το ζευγάρι, που οδηγεί στην επισημοποίηση της σχέσης τους.

Ανοιχτή συζήτηση για την προσωπική ζωή

Παρά την αρχική τους επιλογή να διατηρούν χαμηλούς τόνους όσον αφορά την προσωπική τους ζωή, η Φαίη Σκορδά έχει αρχίσει να μοιράζεται περισσότερες πληροφορίες με το κοινό της. Αυτή η αλλαγή στάσης έχει επιτρέψει στους θαυμαστές της να μάθουν περισσότερα για τη σχέση της με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη και τα σχέδιά τους για το μέλλον.

Η παρουσιάστρια, μιλώντας για τον σύντροφό της, έχει τονίσει ότι η απόφαση να προχωρήσουν σε γάμο δεν ήταν αποτέλεσμα πίεσης, αλλά μια φυσική εξέλιξη της κοινής τους πορείας. Η αποκάλυψη της συγκατοίκησης και των σχεδίων γάμου αποτελεί μέρος αυτής της πιο ανοιχτής προσέγγισης στην προσωπική της ζωή, προσφέροντας μια εικόνα της ευτυχίας που βιώνει το ζευγάρι.

Με πληροφορίες από: Newsit