Το ριάλιτι ανακαινίσεων «Extreme Makeover Home Edition», με παρουσιαστή τον Σπύρο Σούλη, σημείωσε διπλή πρωτιά στους πίνακες τηλεθέασης για δεύτερη συνεχόμενη Παρασκευή. Η εκπομπή του ΑΝΤ1 κυριάρχησε στην prime time της βραδινής ζώνης, ξεπερνώντας ακόμα και τις επιδόσεις που είχε καταγράψει στην πρεμιέρα της. Η επιτυχία αυτή επισφραγίστηκε με ποσοστά που άγγιξαν έως και το 29% σε τέταρτο.

Η κυριαρχία στην prime time της Παρασκευής

Το «Extreme Makeover Home Edition» κατάφερε να μεταμορφώσει όχι μόνο σπίτια, αλλά και τα δεδομένα της τηλεθέασης, κατακτώντας την κορυφή στη ζώνη υψηλής τηλεθέασης της Παρασκευής. Αυτή η επίδοση σηματοδοτεί τη δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα που το πρόγραμμα του Σπύρου Σούλη βρίσκεται στην πρώτη θέση.

Η εκπομπή του ΑΝΤ1 ξεπέρασε τις αρχικές της επιδόσεις, δείχνοντας μια ανοδική πορεία στο ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού. Η κορύφωση της τηλεθέασης έφτασε σε ένα τέταρτο της εκπομπής το εντυπωσιακό ποσοστό του 29%, επιβεβαιώνοντας την προτίμηση των τηλεθεατών.

Οι επιδόσεις στο δυναμικό κοινό

Στο ιδιαίτερα ανταγωνιστικό δυναμικό κοινό, το «Extreme Makeover Home Edition» έκλεισε με ένα ισχυρό μερίδιο τηλεθέασης 19,6%. Αυτό το ποσοστό του επέτρεψε να αφήσει πίσω του τους άμεσους ανταγωνιστές του στην ίδια ζώνη προβολής, εξασφαλίζοντας την πρωτιά.

Πιο συγκεκριμένα, η εκπομπή «Φόνοι στο Καμπαναριό» κατέλαβε τη δεύτερη θέση με 17,7%, ενώ η σειρά «Κακές Ιδέες» των Ατζαράκη-Ζάμπρα βρέθηκε στην τρίτη θέση με 15,3%. Ακολούθησαν το «1% Club» με 10%, οι «Μπλε Ώρες» με 8,3% και το «Dragons’ Den» με 5,8%, συμπληρώνοντας την κατάταξη των προγραμμάτων της prime time.

Η μεγάλη διαφορά στο γενικό σύνολο

Η υπεροχή του Σπύρου Σούλη και του «Extreme Makeover Home Edition» ήταν ακόμα πιο εμφανής στο γενικό σύνολο της τηλεθέασης. Εκεί, η ψαλίδα από τον ανταγωνισμό άνοιξε σημαντικά, με την εκπομπή να καταγράφει μερίδιο 20,7%.

Στη δεύτερη θέση του γενικού συνόλου βρέθηκαν οι «Μπλε Ώρες» με 16,9%, ακολουθούμενοι από τους «Φόνους στο Καμπαναριό» με 14,9%. Οι «Κακές Ιδέες» σημείωσαν 14,2%, το «1% Club» 8,7% και το «Dragons’ Den» 7,6%, αναδεικνύοντας την ξεκάθαρη επικράτηση του ριάλιτι ανακαινίσεων σε όλες τις δημογραφικές ομάδες.

Υψηλές επιδόσεις και σε άλλες ζώνες

Εκτός από την επιτυχία της Παρασκευής, η τηλεθέαση ανέδειξε και άλλα προγράμματα που ξεχώρισαν σε διαφορετικές ημέρες της εβδομάδας. Την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, το πρόγραμμα «Μπαμπά σ’ αγαπώ» αναδείχθηκε ως ένα από τα κορυφαία σε τηλεθέαση.

Αντίστοιχα, την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, η αναμέτρηση «Ολυμπιακός-Μίλαν» βρέθηκε ανάμεσα στα προγράμματα που προσέλκυσαν το μεγαλύτερο τηλεοπτικό κοινό. Αυτές οι επιδόσεις υπογραμμίζουν το ενδιαφέρον των τηλεθεατών για ποικίλο περιεχόμενο, από ψυχαγωγικές εκπομπές μέχρι αθλητικές διοργανώσεις.

Με πληροφορίες από: Topontiki