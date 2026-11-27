Η ηθοποιός Νίκη Παλληκαράκη παραχώρησε πρόσφατα μια νέα συνέντευξη, στην οποία αναφέρθηκε εκτενώς στην πολυετή φιλική σχέση που είχε αναπτύξει με τη Μάρω Κοντού. Η Παλληκαράκη, καλεσμένη στην εκπομπή «Στούντιο 4» την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026, μίλησε για τον ιδιαίτερο δεσμό που τις ένωνε, περιγράφοντας τη Μάρω Κοντού ως μια έξυπνη και δοτική γυναίκα που αγαπούσε αληθινά τις φίλες της. Εξομολογήθηκε ότι η απώλεια της Μάρως της λείπει αφάνταστα, τονίζοντας ότι η σχέση τους ήταν μια «σχέση ζωής».

Η αρχή μιας δυνατής φιλίας

Η Νίκη Παλληκαράκη αναφέρθηκε στην αρχή της συνεργασίας τους, η οποία αποτέλεσε και την απαρχή της στενής τους φιλίας. Οι δύο ηθοποιοί είχαν συνεργαστεί στην παράσταση «Χτυποκάρδια στο θρανίο». Στο συγκεκριμένο έργο, η Μάρω Κοντού και ο Κώστας Βουτσάς υποδύονταν τους καθηγητές, ενώ η Νίκη Παλληκαράκη, μαζί με τον Νίκο Γαλανό, είχαν τους ρόλους των γονέων της Κατερίνας Γερονικολού.

Από αυτή τη συνεργασία, όπως εξήγησε η Παλληκαράκη, αναπτύχθηκε μια σχέση ζωής, όχι μόνο με τη Μάρω Κοντού αλλά και με τον Νίκο Γαλανό. Οι τρεις τους αποτελούσαν μια πολύ στενή παρέα, βγαίνοντας συχνά μαζί. Ωστόσο, ο δεσμός μεταξύ της Νίκης και της Μάρως, ως γυναίκες, ήταν ιδιαίτερα ισχυρός και βαθύς.

Καθημερινότητα και απουσία

Η Νίκη Παλληκαράκη περιέγραψε τη Μάρω Κοντού ως μια γυναίκα με εξαιρετικό μυαλό, σοφία και ποιότητα, στοιχεία που της λείπουν πολύ. Η καθημερινότητά τους περιελάμβανε πολύωρες συζητήσεις, καθώς μιλούσαν «με τις ώρες» κάθε μέρα. Επίσης, είχαν καθιερώσει εβδομαδιαίες συναντήσεις, ειδικά μέχρι πέρυσι, παρόλο που το πρόγραμμα της Νίκης ήταν πολύ φορτωμένο.

Η Κυριακή βράδυ ήταν μια «ιερή στιγμή» για τις δύο φίλες, όπου συναντιόνταν στο αγαπημένο τους εστιατόριο για να δειπνήσουν μαζί. Η Μάρω Κοντού είχε αγκαλιάσει και την τεχνολογία, στέλνοντας βιντεάκια με «σαχλαμάρες» στο Instagram, συμπεριφερόμενη «σαν παιδάκι, σαν κοριτσάκι». Η Νίκη Παλληκαράκη εξομολογήθηκε ότι της λείπουν αφάνταστα οι συμβουλές και το νοιάξιμο της φίλης της, τονίζοντας ότι εγωιστικά νιώθει πως της λείπει ο εαυτός της όταν ήταν μαζί με τη Μάρω.

Το περιστατικό στο νοσοκομείο

Η Νίκη Παλληκαράκη μοιράστηκε ένα χαρακτηριστικό περιστατικό που συνέβη το καλοκαίρι, όταν η ίδια βρισκόταν σε περιοδεία με την παράσταση του Τσιάνου. Όταν πληροφορήθηκε ότι η Μάρω Κοντού είχε εισαχθεί στο νοσοκομείο, έφυγε «κακήν κακώς» από τη Λάρισα για να την επισκεφθεί. Η αντίδραση της Μάρως, όταν την είδε, ήταν έντονη. Θύμωσε πολύ και τη μάλωσε, ρωτώντας την «γιατί κατέβηκες;» και φωνάζοντας.

Στην ερώτηση της Νίκης Παλληκαράκη, «το ίδιο δε θα ‘κανες αν μου συνέβαινε εμένα;», η Μάρω Κοντού σταμάτησε να φωνάζει. Αμέσως μετά, το ενδιαφέρον της στράφηκε στην περιοδεία, ρωτώντας λεπτομέρειες: πώς πήγε, πόσα εισιτήρια είχαν, τι συνέβη, πού έμειναν, πώς ειπώθηκε κάτι και τι έγινε με την παράσταση. Η Νίκη Παλληκαράκη υπογράμμισε ότι η Μάρω Κοντού «τα ήξερε όλα» και ενδιαφερόταν για κάθε πτυχή της επαγγελματικής της ζωής.

Μια γυναίκα που αγαπούσε τις γυναίκες

Η Νίκη Παλληκαράκη τόνισε ότι η Μάρω Κοντού αγαπούσε τις γυναίκες και αποτελούσε ένα «μάθημα κατά αυτής της ηλιθιότητας, της νοοτροπίας ότι πρέπει οι γυναίκες να μισούμε η μία την άλλη, να την ανταγωνιζόμαστε». Η Μάρω Κοντού ήταν αντίθετη σε αυτά τα «στερεότυπα, τα ηλίθια, τα πατριαρχικά» που ήθελαν τις γυναίκες σε ανταγωνισμό.

Χαρακτηριστικό της προσωπικότητάς της ήταν ότι δεν δίσταζε να εκφράσει την άποψή της με ειλικρίνεια. Κοιτούσε τη Νίκη και της έλεγε: «δε μ’ αρέσει το μαλλί σου έτσι, φτιάξ’ το έτσι. Δε σου πάει αυτό, δε σου πάει. Έλα να πάρεις ρούχα από μένα». Η Νίκη Παλληκαράκη θυμήθηκε ότι της απαντούσε «Μάρω, είσαι καλά;», αλλά αυτή η συμπεριφορά δεν περιοριζόταν μόνο σε εκείνη, αλλά επεκτεινόταν σε όλες τις γυναίκες φίλες της.

Με πληροφορίες από: Newsit