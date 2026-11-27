Η Άννα Βίσση βρίσκεται σε δημιουργική περίοδο, καθώς ετοιμάζει τη νέα της δισκογραφική δουλειά. Για τις ανάγκες των ηχογραφήσεων, η δημοφιλής τραγουδίστρια ταξίδεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, επιλέγοντας ένα στούντιο με διεθνή φήμη στη Νέα Υόρκη. Εκεί, συνδυάζει τις επαγγελματικές της δραστηριότητες με προσωπικές στιγμές, ενώ η παραμονή της στην Αμερική αναμένεται να παραταθεί για περαιτέρω μουσικές εργασίες.

Οι ηχογραφήσεις στη Νέα Υόρκη

Η Ελληνίδα σταρ επέλεξε το Bentley House Studios στη Νέα Υόρκη για τις πρώτες ηχογραφήσεις του επερχόμενου άλμπουμ της. Το συγκεκριμένο στούντιο, που βρίσκεται στην περιοχή του Χάρλεμ, έχει φιλοξενήσει στο παρελθόν σημαντικά ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Μεταξύ των καλλιτεχνών που έχουν εργαστεί εκεί συγκαταλέγεται και η Μαντόνα, γεγονός που υπογραμμίζει το κύρος του χώρου.

Η Άννα Βίσση εργάζεται εντατικά πάνω στη νέα της μουσική, αξιοποιώντας τις σύγχρονες εγκαταστάσεις του στούντιο. Η επιλογή ενός τέτοιου χώρου σηματοδοτεί την επιθυμία της για μια δουλειά υψηλών προδιαγραφών, συνεχίζοντας την πορεία της στην ελληνική και διεθνή μουσική σκηνή.

Επαγγελματικές και προσωπικές στιγμές στις ΗΠΑ

Το ταξίδι της τραγουδίστριας στις ΗΠΑ δεν περιορίζεται μόνο στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις. Τις τελευταίες ημέρες, η Άννα Βίσση συνδυάζει τις ηχογραφήσεις με τον χρόνο που περνά με την οικογένεια και τους φίλους της, εκμεταλλευόμενη την ευκαιρία να βρεθεί κοντά στα αγαπημένα της πρόσωπα. Αυτή η ισορροπία μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής αποτελεί βασικό στοιχείο της παρουσίας της στην Αμερική.

Οι στιγμές χαλάρωσης και οι συναντήσεις με φίλους προσφέρουν στην καλλιτέχνιδα την απαραίτητη ενέργεια και έμπνευση για τη δημιουργία της νέας της δισκογραφικής δουλειάς. Η παρουσία της στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει, έτσι, έναν διπλό χαρακτήρα, καλύπτοντας τόσο τις απαιτήσεις της καριέρας της όσο και τις προσωπικές της ανάγκες.

Η ανάρτηση στο instagram και τα γενέθλια της κόρης

Μία από αυτές τις στιγμές, η Άννα Βίσση επέλεξε να τη μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους. Την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα στιγμιότυπο από την παρουσία της στο στούντιο. Στη φωτογραφία, η τραγουδίστρια εμφανίζεται φορώντας ακουστικά, ενώ εργάζεται πάνω στη νέα της μουσική, εκφράζοντας το συναίσθημα της δημιουργίας.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η Άννα Βίσση έγραψε χαρακτηριστικά «Αυτό το συναίσθημα», αποτυπώνοντας τη χαρά και την ικανοποίηση από τη διαδικασία. Παράλληλα, το ταξίδι στις ΗΠΑ είχε και έναν έντονο οικογενειακό χαρακτήρα, καθώς στις 23 Νοεμβρίου, λίγες ημέρες πριν την ανάρτηση, η κόρη της, Σοφία Καρβέλα, γιόρτασε τα γενέθλιά της, προσφέροντας στην τραγουδίστρια στιγμές χαράς και οικογενειακής θαλπωρής.

Επέκταση παραμονής και νέα σχέδια

Η παραμονή της Άννας Βίσση στις Ηνωμένες Πολιτείες αναμένεται να παραταθεί, καθώς οι μουσικές της δραστηριότητες δεν ολοκληρώνονται με τις ηχογραφήσεις στη Νέα Υόρκη. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών στο Bentley House Studios, η τραγουδίστρια πρόκειται να μεταβεί σε ένα άλλο στούντιο, όπου θα ηχογραφήσει τρία επιπλέον τραγούδια για το επερχόμενο άλμπουμ της. Αυτά τα κομμάτια θα φέρουν τη μουσική υπογραφή Αμερικανών συνθετών, ενώ οι στίχοι θα είναι ελληνικοί, δημιουργώντας ένα ενδιαφέρον κράμα ήχων και γλωσσών.

Στη συνέχεια, το πρόγραμμα της Άννας Βίσση περιλαμβάνει ένα νέο ταξίδι, αυτή τη φορά προς το Μαϊάμι. Εκεί, τις επόμενες ημέρες, θα πραγματοποιήσει περαιτέρω ηχογραφήσεις, ολοκληρώνοντας σταδιακά τη νέα της δισκογραφική δουλειά. Η εκτεταμένη αυτή παραμονή στην Αμερική υπογραμμίζει την αφοσίωσή της στην ποιότητα και την καινοτομία του νέου της καλλιτεχνικού εγχειρήματος.

Με πληροφορίες από: Gazzetta