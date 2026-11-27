Η Άννα Βίσση προχώρησε σε μια κίνηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που συζητήθηκε, καθώς σταμάτησε να ακολουθεί την Έλενα Φερεντίνου στο Instagram. Η Έλενα Φερεντίνου είναι η νυν σύντροφος του Νίκου Καρβέλα. Το ζευγάρι έχει αποκτήσει έναν γιο, ο οποίος αποτελεί το τρίτο παιδί του γνωστού μουσικοσυνθέτη.

Το unfollow της Άννας Βίσση στο Instagram

Η καταξιωμένη ερμηνεύτρια Άννα Βίσση έκανε unfollow την Έλενα Φερεντίνου στην πλατφόρμα του Instagram. Αυτή η ενέργεια αφορά την προσωπική της παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η Έλενα Φερεντίνου είναι η τωρινή σύντροφος του Νίκου Καρβέλα, με τον οποίο η Άννα Βίσση διατηρεί μακροχρόνια σχέση και συνεργασία.

Η κίνηση αυτή της Άννας Βίσση έγινε γνωστή και αποτελεί ένα γεγονός που αφορά τις αλληλεπιδράσεις των προσώπων στον ψηφιακό χώρο. Το unfollow σημαίνει ότι η Άννα Βίσση δεν λαμβάνει πλέον ενημερώσεις από τον λογαριασμό της Έλενας Φερεντίνου. Πρόκειται για μια απλή αλλά σαφή ενέργεια στα social media.

Η σχέση της Έλενας Φερεντίνου με τον Νίκο Καρβέλα

Η Έλενα Φερεντίνου αποτελεί τη νυν σύντροφο του καταξιωμένου μουσικοσυνθέτη Νίκου Καρβέλα. Η σχέση τους έχει επισφραγιστεί με την απόκτηση ενός παιδιού. Το ζευγάρι μοιράζεται κοινή ζωή και οικογενειακές στιγμές.

Είναι γνωστό ότι η Έλενα Φερεντίνου και ο Νίκος Καρβέλας έχουν αποκτήσει έναν γιο. Η παρουσία της Έλενας Φερεντίνου στη ζωή του Νίκου Καρβέλα είναι σημαντική. Η ίδια έχει εκφράσει δημόσια τη στήριξή της στον σύντροφό της.

Ο γιος του Νίκου Καρβέλα και της Έλενας Φερεντίνου

Ο γιος που έχουν αποκτήσει η Έλενα Φερεντίνου και ο Νίκος Καρβέλας είναι ένα σημαντικό κεφάλαιο στην προσωπική τους ζωή. Το παιδί αυτό αποτελεί το τρίτο κατά σειρά παιδί για τον Νίκο Καρβέλα. Ο μουσικοσυνθέτης έχει ήδη άλλα δύο παιδιά από προηγούμενες σχέσεις του.

Η γέννηση του γιου τους ενισχύει την οικογενειακή τους ευτυχία. Η Έλενα Φερεντίνου είναι η μητέρα του παιδιού. Ο Νίκος Καρβέλας, ως πατέρας, βιώνει ξανά την εμπειρία της γονεϊκότητας.

Η δημόσια στήριξη της Έλενας Φερεντίνου στον σύντροφό της

Η Έλενα Φερεντίνου δεν δίστασε να εκφράσει δημόσια την αμέριστη στήριξή της στον σύντροφό της, Νίκο Καρβέλα. Η στήριξη αυτή αφορούσε το νέο του άλμπουμ, το οποίο κυκλοφόρησε πρόσφατα. Με αυτόν τον τρόπο, η Έλενα Φερεντίνου θέλησε να τονώσει το ηθικό του καλλιτέχνη και να αναδείξει το έργο του.

Συγκεκριμένα, η ίδια επέλεξε να μοιραστεί τα συναισθήματά της μέσω γραπτού μηνύματος. Στο μήνυμά της, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Μόνο εσύ ξέρεις να μιλάς τόσο αληθινά μέσα από τα τραγούδια σου. Θα είμαι για πάντα το Φλωρινιωτάκι σου, το Ελενάκι σου». Τα λόγια αυτά δείχνουν μια βαθιά προσωπική σύνδεση.

Η φράση «Μόνο εσύ ξέρεις να μιλάς τόσο αληθινά μέσα από τα τραγούδια σου» υπογραμμίζει την εκτίμησή της για την ειλικρίνεια και την αυθεντικότητα του καλλιτέχνη. Η αναφορά «Θα είμαι για πάντα το Φλωρινιωτάκι σου, το Ελενάκι σου» προσδίδει μια προσωπική και τρυφερή διάσταση στη σχέση τους. Αυτή η δημόσια δήλωση αγάπης και στήριξης έγινε στο πλαίσιο της προώθησης της νέας δουλειάς του Νίκου Καρβέλα.

Με πληροφορίες από: Topontiki