Ο Νίκος Καρβέλας παρουσιάζει το νέο του άλμπουμ, με τίτλο «Σαλαμίνος 74, Ταμπούρια», το οποίο κυκλοφορεί από την NK Music, μέλος της Panik Entertainment Group. Ο δίσκος περιλαμβάνει δεκατέσσερα καινούργια τραγούδια, όλα με ρεμπέτικη ψυχή. Η δημιουργία τους εμπνεύστηκε και υλοποιήθηκε με ένα μπουζούκι που του χάρισε ο Βαγγέλης Κορακάκης πριν από περίπου έναν χρόνο.

Η κυκλοφορία του νέου άλμπουμ

Ο Νίκος Καρβέλας, ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους καλλιτέχνες της ελληνικής μουσικής σκηνής, κυκλοφορεί το νέο του δισκογραφικό έργο με τίτλο «Σαλαμίνος 74, Ταμπούρια». Το άλμπουμ διατίθεται στο κοινό από την NK Music, η οποία αποτελεί μέλος του ευρύτερου ομίλου της Panik Entertainment Group.

Το «Σαλαμίνος 74, Ταμπούρια» περιλαμβάνει συνολικά δεκατέσσερα ολοκαίνουργια τραγούδια, τα οποία χαρακτηρίζονται από μια βαθιά ρεμπέτικη ψυχή. Πριν την πλήρη κυκλοφορία του δίσκου, το τραγούδι «Καλημέρα» είχε ήδη παρουσιαστεί ως προπομπός, δίνοντας μια πρώτη γεύση από τον ήχο και το ύφος του νέου εγχειρήματος του καλλιτέχνη.

Το μπουζούκι που «γέννησε» μελωδίες

Ένα ιδιαίτερο στοιχείο που σημάδεψε τη δημιουργία του νέου άλμπουμ είναι ένα μπουζούκι, το οποίο δωρίθηκε στον Νίκο Καρβέλα από τον γνωστό μουσικό Βαγγέλη Κορακάκη. Η δωρεά αυτή έλαβε χώρα πριν από περίπου έναν χρόνο, όταν ο Νίκος Καρβέλας είχε επισκεφθεί τον Βαγγέλη Κορακάκη στο μαγαζί του για να τον δει και να τον ακούσει.

Όπως ο ίδιος ο Νίκος Καρβέλας περιέγραψε, από τη στιγμή που το μπουζούκι βρέθηκε στα χέρια του, δεν το έχει αφήσει καθόλου. Φαίνεται πως το όργανο αυτό αποτέλεσε πηγή έμπνευσης, καθώς ο καλλιτέχνης δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «λες και το όργανο γεννάει τις μελωδίες μόλις το γρατζουνίσω».

Οι δηλώσεις του Νίκου Καρβέλα

Ο Νίκος Καρβέλας εξέφρασε τη βαθιά του ευγνωμοσύνη για αυτό το δώρο, τονίζοντας τη σημασία του για τη δημιουργική του πορεία. «Λες και περίμενα τόσα χρόνια να βρεθεί στην αγκαλιά μου», ανέφερε, υπογραμμίζοντας τη μοναδική σύνδεση που ένιωσε με το συγκεκριμένο μουσικό όργανο.

Στις δηλώσεις του, ο καλλιτέχνης απηύθυνε ένα μεγάλο «ευχαριστώ» στον Βαγγέλη Κορακάκη, τον οποίο χαρακτήρισε «γλυκύτατο». Επιπλέον, ευχαρίστησε το ίδιο το μπουζούκι, το οποίο περιέγραψε ως «ταπεινό τεράστιο οργανάκι», καθώς μέσα από αυτό αναβίωσε «την ανεξερεύνητη μαγεία από τα ακούσματα των πρώτων παιδικών μου χρόνων».

Αυτά τα παιδικά ακούσματα, όπως εξήγησε, συνδέονται με την περιοχή δίπλα στο λιμάνι του Πειραιά, συγκεκριμένα στη Σαλαμίνος 74 στα Ταμπούρια, ένα μέρος που φέρει ιδιαίτερη συναισθηματική φόρτιση για τον ίδιο.

Η σημασία της «Σαλαμίνος 74, Ταμπούρια»

Ο τίτλος του άλμπουμ, «Σαλαμίνος 74, Ταμπούρια», δεν είναι τυχαίος, καθώς φέρει μια προσωπική και συμβολική σημασία για τον Νίκο Καρβέλα. Πρόκειται για την ακριβή διεύθυνση στον Πειραιά, όπου ο καλλιτέχνης γεννήθηκε και πέρασε τα πρώτα του χρόνια.

Η γέννηση του Νίκου Καρβέλα στην οδό Σαλαμίνος 74, στα Ταμπούρια του Πειραιά, τοποθετείται χρονικά τον Σεπτέμβριο του 1951. Η αναφορά σε αυτή τη διεύθυνση και την περιοχή του Πειραιά στον τίτλο του δίσκου υπογραμμίζει την επιστροφή του καλλιτέχνη στις ρίζες του και στις μουσικές επιρροές που διαμόρφωσαν την καλλιτεχνική του ταυτότητα από την παιδική του ηλικία.

Με πληροφορίες από: Newsit