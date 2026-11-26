Η αντίστροφη μέτρηση για την επιλογή της ελληνικής συμμετοχής στη Eurovision 2027 έχει ξεκινήσει, με σημαντικές αλλαγές και νέες προσθήκες στην ομάδα που θα αναλάβει το «Sing for Greece 2027». Ο Νίκος Μουτσινάς, η Μπέττυ Μαγγίρα και η Κατερίνα Βρανά θα βρεθούν στη σκηνή για την παρουσίαση των βραδιών, ενώ ο Κωνσταντίνος Ρήγος αναλαμβάνει την καλλιτεχνική διεύθυνση και τη σκηνοθεσία. Το δίδυμο Μουτσινά-Μαγγίρα θα ταξιδέψει και στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας για τον σχολιασμό του διαγωνισμού, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για την ελληνική εκπροσώπηση.

Η διαδικασία επιλογής της ελληνικής συμμετοχής

Οι τρεις βραδιές του «Sing for Greece 2027» θα πραγματοποιηθούν στη Θεσσαλονίκη, στο Μέγαρο Μουσικής. Μέσα από δύο Ημιτελικούς και έναν Μεγάλο Τελικό, θα επιλεγεί το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 71ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision. Ο διαγωνισμός αναμένεται να διεξαχθεί τον Μάιο του 2027 στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας.

Οι Ημιτελικοί έχουν προγραμματιστεί για τις 9 και 11 Φεβρουαρίου, ενώ ο Μεγάλος Τελικός θα λάβει χώρα στις 13 Φεβρουαρίου. Τα ονόματα των υποψηφίων καλλιτεχνών, καθώς και τα πρώτα αποσπάσματα των τραγουδιών τους, αναμένεται να ανακοινωθούν επίσημα το επόμενο διάστημα.

Τα πρόσωπα στην παρουσίαση του «Sing for Greece 2027»

Την παρουσίαση του «Sing for Greece 2027» αναλαμβάνουν τρία γνωστά πρόσωπα της ελληνικής ψυχαγωγίας. Ο Νίκος Μουτσινάς, με την πολυετή του πορεία στην τηλεόραση και το θέατρο, φέρνει το αυθόρμητο χιούμορ και τον αυτοσαρκασμό του στη σκηνή. Έχει παρουσιάσει διάφορες εκπομπές και τηλεπαιχνίδια, ενώ έχει συμμετάσχει σε τηλεοπτικές σειρές και θεατρικές παραστάσεις.

Στο πλευρό του θα βρίσκεται η Μπέττυ Μαγγίρα, η οποία διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία στον χώρο της ψυχαγωγίας και έχει στενή σχέση με τον διαγωνισμό της Eurovision. Η πρώτη της επαφή με τη διοργάνωση χρονολογείται από το 2008, όταν παρουσίασε τη διαδικασία επιλογής της ελληνικής συμμετοχής και σχολίασε τον διαγωνισμό από το Βελιγράδι και τη Μόσχα μαζί με την αδελφή της, Ματθίλδη. Το 2026, επέστρεψε στον θεσμό μέσα από το «Sing for Greece 2026».

Την ομάδα των παρουσιαστών συμπληρώνει η Κατερίνα Βρανά, η οποία είχε ξεχωρίσει στην περσινή διοργάνωση με τα χιουμοριστικά της σχόλια. Η διεθνούς φήμης stand-up comedian κατέκτησε την τρίτη θέση στον διαγωνισμό «Το Πιο Αστείο Άτομο στον Κόσμο» του Laugh Factory το 2016. Το 2026, έγινε η πρώτη ανάπηρη παρουσιάστρια εθνικού ψυχαγωγικού σόου στην ελληνική τηλεόραση, γεγονός που αναδεικνύει την παρουσία της.

Ο Κωνσταντίνος Ρήγος στην καλλιτεχνική διεύθυνση

Την καλλιτεχνική διεύθυνση και τη σκηνοθεσία τόσο του «Sing for Greece 2027» όσο και της ελληνικής συμμετοχής στη Eurovision αναλαμβάνει ο Κωνσταντίνος Ρήγος. Ο γνωστός σκηνοθέτης και χορογράφος έχει μια μακρά και επιτυχημένη πορεία στον χώρο του χοροθεάτρου, της όπερας και των τηλεοπτικών παραγωγών.

Το 1990, ο Κωνσταντίνος Ρήγος ίδρυσε το Χοροθέατρο ΟΚΤΑΝΑ, αφήνοντας το δικό του στίγμα στην καλλιτεχνική σκηνή. Έχει διατελέσει επίσης καλλιτεχνικός υπεύθυνος του Χοροθεάτρου του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος (ΚΘΒΕ) και διευθυντής του Μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, εμπειρίες που υπογραμμίζουν την εξειδίκευσή του στον χώρο.

Ο σχολιασμός της Eurovision από τη Βουλγαρία

Πέρα από την παρουσίαση του εθνικού τελικού, ο Νίκος Μουτσινάς και η Μπέττυ Μαγγίρα θα έχουν και έναν επιπλέον ρόλο στον διαγωνισμό της Eurovision 2027. Το δίδυμο θα ταξιδέψει στη Βουλγαρία, και συγκεκριμένα στο Μπουργκάς, όπου θα αναλάβει τον σχολιασμό των δύο Ημιτελικών και του Μεγάλου Τελικού του 71ου Διαγωνισμού Τραγουδιού.

Αυτός ο ρόλος τους τοποθετεί στην καρδιά της διοργάνωσης, μεταφέροντας το κλίμα και τις εξελίξεις στους Έλληνες τηλεθεατές, αξιοποιώντας την εμπειρία και την αμεσότητά τους.

Αλλαγές στην ομάδα: Αποχωρήσεις Καπουτζίδη και Ευαγγελινού

Σε σχέση με την περσινή διοργάνωση, έχουν σημειωθεί και κάποιες αποχωρήσεις από την ομάδα. Ο Γιώργος Καπουτζίδης, μετά την επιτυχημένη παρουσίαση του περσινού εθνικού τελικού, αποφάσισε να μην επιστρέψει φέτος στα καθήκοντά του. Η απόφασή του φέρνει νέα πρόσωπα στην παρουσίαση του «Sing for Greece 2027».

Εκτός από τον Γιώργο Καπουτζίδη, την αποχώρησή του για φέτος ανακοίνωσε και ο Φωκάς Ευαγγελινός, ο οποίος είχε συνεισφέρει στην καλλιτεχνική επιμέλεια προηγούμενων διοργανώσεων. Η αποχώρηση του Φωκά Ευαγγελινού οδήγησε στην ανάληψη της καλλιτεχνικής διεύθυνσης και της σκηνοθεσίας από τον Κωνσταντίνο Ρήγο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta