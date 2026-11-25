Η Μαριάννα Κατσιμίχα, η γνωστή ερμηνεύτρια που έχει χαράξει τη δική της πορεία στο ελληνικό πεντάγραμμο, παραχώρησε μια νέα συνέντευξη στην εκπομπή «Studio στις 3». Κατά τη διάρκεια αυτής της συζήτησης, η καλλιτέχνιδα αποκάλυψε τις προσωπικές προκλήσεις που αντιμετώπισε, μιλώντας ανοιχτά για τον διαρκή φόβο της σύγκρισης με τον πατέρα της, Χάρη Κατσιμίχα. Παράλληλα, περιέγραψε τα ψυχοσωματικά προβλήματα που βίωσε το περασμένο καλοκαίρι, τα οποία συνδέονται με την αναγνωρισιμότητα.

Η πορεία και η αγάπη για τη μουσική

Η Μαριάννα Κατσιμίχα, ακολουθώντας τα όνειρα που είχε από την παιδική της ηλικία, έχει δημιουργήσει μια ξεχωριστή διαδρομή στον χώρο της μουσικής. Η αγάπη της για το τραγούδι και η αφοσίωσή της στην τέχνη της αποτελούν τους βασικούς άξονες της πορείας της, όπως ανέφερε η ίδια στη συνέντευξη που προβλήθηκε την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026.

Η ερμηνεύτρια μίλησε για το πάθος της για τη μουσική, ένα πάθος που την οδήγησε να χαράξει τη δική της πορεία, ανεξάρτητα από το οικογενειακό της όνομα. Η συνέντευξη αυτή έδωσε την ευκαιρία στο κοινό να γνωρίσει καλύτερα την καλλιτέχνιδα και τις σκέψεις της γύρω από την τέχνη και τη ζωή.

Ο φόβος της σύγκρισης με τον Χάρη Κατσιμίχα

Ένα από τα βασικά σημεία της συνέντευξης ήταν η αποκάλυψη της Μαριάννας Κατσιμίχα σχετικά με τον φόβο της σύγκρισης με τον πατέρα της, τον καταξιωμένο καλλιτέχνη Χάρη Κατσιμίχα. Η ίδια παραδέχτηκε ότι αυτός ο φόβος την συνόδευε διαρκώς στην πορεία της, δημιουργώντας μια εσωτερική πίεση.

Ωστόσο, η ερμηνεύτρια εξέφρασε την πεποίθηση ότι πλέον έχει αρχίσει να ξεφεύγει λίγο από αυτό το συναίσθημα μέσα της. Όπως δήλωσε, σε αυτή την εξέλιξη έχει συμβάλλει και ο ίδιος ο πατέρας της, βοηθώντας την να μην αισθάνεται πλέον αυτή την πίεση της σύγκρισης.

Η αναγνωρισιμότητα και οι επιπτώσεις

Η Μαριάννα Κατσιμίχα αναφέρθηκε εκτενώς στην επίδραση της αναγνωρισιμότητας στην προσωπική της ζωή. Όπως είπε, η έκθεση στο κοινό δεν είναι κάτι με το οποίο έχει εξοικειωθεί πλήρως, δηλώνοντας μάλιστα ότι ντρέπεται ακόμα και στη σκηνή και δεν είναι σίγουρη αν θα εξοικειωθεί 100% ποτέ.

Η ίδια περιέγραψε την αναγνωρισιμότητα ως κάτι που την τρόμαξε «ακραία», φτάνοντας στο σημείο να της προκαλέσει ψυχοσωματικά προβλήματα κατά τη διάρκεια του περασμένου καλοκαιριού. «Τα ψυχοσωματικά που έβγαλα αυτό το καλοκαίρι δεν ξέρω αν τα ‘χει βγάλει άλλος άνθρωπος», δήλωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας την ένταση της εμπειρίας.

Η διαχείριση της έκθεσης στο κοινό

Η γνωστή τραγουδίστρια εξήγησε ότι η διαχείριση της αναγνωρισιμότητας είναι μια διαδικασία που απαιτεί συγκεκριμένα βήματα. Όπως ανέφερε, είναι κάτι που «διαχειρίζεται κι αυτό πολύ εύκολα», αρκεί να υπάρχει «κόσμος καλός γύρω σου, ψυχοθεραπεία, αυτογνωσία και ηρεμία». Αυτές οι πρακτικές τη βοηθούν να αντιμετωπίζει τις προκλήσεις.

Η Κατσιμίχα περιέγραψε την αίσθηση του να της μιλούν πέντε άνθρωποι μέσα σε μια ημέρα στον δρόμο, σε καθημερινές στιγμές όπως στο λεωφορείο, στη στάση, στον φούρνο, στο φαρμακείο ή στο νοσοκομείο. Αυτή η ξαφνική αλλαγή από την ανωνυμία στην αναγνώριση την τρόμαξε, καθώς, όπως είπε, είναι «περίεργο, δεν είναι εύκολο» να συνηθίσει κανείς σε αυτή την αλλαγή.

Η κριτική του κοινού

Η ερμηνεύτρια στάθηκε και στην πτυχή της κριτικής που συνοδεύει την έκθεση στο κοινό. Τόνισε ότι το να βρίσκεται κανείς διαρκώς μπροστά σε πάρα πολλούς ανθρώπους, οι οποίοι μπορεί να κρίνουν είτε θετικά είτε αρνητικά, είναι ένα «λίγο τρομακτικό» συναίσθημα.

Αυτή η συνεχής αξιολόγηση, σε συνδυασμό με την έλλειψη εξοικείωσης με την έκθεση, συνθέτουν ένα περιβάλλον που η Μαριάννα Κατσιμίχα βρίσκει απαιτητικό. Η ίδια δεν είναι σίγουρη αν θα μπορέσει να εξοικειωθεί πλήρως με αυτό ποτέ, καθώς η πίεση της δημόσιας εικόνας παραμένει έντονη.

Με πληροφορίες από: Newsit