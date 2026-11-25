Ο Θάνος Πετρέλης ολοκλήρωσε αιφνιδιαστικά τη συνεργασία του με το νυχτερινό κέντρο «Sanremo Live», το οποίο βρίσκεται στην περιοχή του Ελληνικού, ύστερα από μόλις τρεις εμφανίσεις. Ο γνωστός τραγουδιστής ανακοίνωσε την αποχώρησή του από το συγκεκριμένο σχήμα μέσω των προσωπικών του λογαριασμών στα social media. Ως λόγο για το πρόωρο τέλος της συνεργασίας του, ο Θάνος Πετρέλης επικαλέστηκε «γραφειοκρατικά» ζητήματα, διευκρινίζοντας παράλληλα πως δεν ισχύει «τίποτα άλλο» από όσα μπορεί να ακουστούν.

Η ανακοίνωση του τραγουδιστή στα social media

Μέσα από ανάρτησή του στα προσωπικά του social media, ο Θάνος Πετρέλης θέλησε να δώσει τη δική του εξήγηση για το αιφνιδιαστικό τέλος της συνεργασίας του με το «Sanremo Live». Η κίνησή του αυτή είχε ως στόχο να προλάβει ενδεχόμενες άλλες πληροφορίες ή φήμες που θα μπορούσαν να κυκλοφορήσουν σχετικά με τους λόγους της αποχώρησής του από το σχήμα.

Στο μήνυμά του προς τους διαδικτυακούς του φίλους και θαυμαστές, ο τραγουδιστής ανέφερε χαρακτηριστικά: «Φιλαράκια μου… Επειδή με ρωτάτε, θέλω να σας ενημερώσω ότι η συνεργασία μου με το Sanremo ολοκληρώθηκε μετά από μόλις 3 υπέροχες βραδιές για «γραφειοκρατικούς» λόγους και γιατί τίποτα άλλο που μπορεί να ακούσετε. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Συνεχίζουμε».

Παρόλο που ο Θάνος Πετρέλης επικαλέστηκε «γραφειοκρατικούς» λόγους, δεν προχώρησε σε περαιτέρω εξειδίκευση των τυπικών ή διαδικαστικών ζητημάτων που οδήγησαν στη λύση της συνεργασίας. Διατήρησε χαμηλούς τόνους στην ανακοίνωσή του και ανανέωσε το ραντεβού με το κοινό του για σύντομα, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέες εμφανίσεις στο μέλλον.

Η πρεμιέρα και οι συνεργάτες του σχήματος

Η πρεμιέρα του σχήματος στο νυχτερινό κέντρο «Sanremo Live» είχε πραγματοποιηθεί σε προγραμματισμένη ημερομηνία, το Σάββατο 24 Οκτωβρίου. Ο Θάνος Πετρέλης εμφανιζόταν στη σκηνή μαζί με δύο ακόμα γνωστούς καλλιτέχνες, τον Κυριάκο Κυανό και τη Χριστίνα Κολέτσα, συνθέτοντας ένα νέο μουσικό πρόγραμμα.

Περίπου έναν μήνα πριν την έναρξη των εμφανίσεων, ο Θάνος Πετρέλης είχε εκφράσει τον ενθουσιασμό του για αυτή τη νέα συνεργασία. Σε δηλώσεις του στην κάμερα της εκπομπής Happy Day, είχε αναφέρει με χαρά: «Ήρθε η ώρα, Σάββατο 24 Οκτωβρίου η πρεμιέρα, σε ένα απ’ τα πιο ωραία μαγαζιά της παραλίας». Η δήλωση αυτή υπογράμμιζε τις προσδοκίες του καλλιτέχνη για το νέο του εγχείρημα.

Επόμενα επαγγελματικά σχέδια: Περιοδεία σε ΗΠΑ και Καναδά

Μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με το «Sanremo Live», ο Θάνος Πετρέλης στρέφει την προσοχή του στα επόμενα επαγγελματικά του σχέδια, τα οποία φαίνεται να έχουν διεθνή χαρακτήρα. Αυτά περιλαμβάνουν μια μεγάλη επετειακή περιοδεία που έχει ήδη προγραμματιστεί για το έτος 2027 και θα τον ταξιδέψει σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Καναδά.

Ο ίδιος ο τραγουδιστής ανακοίνωσε μέσω των social media ότι το 2027 συμπληρώνονται δύο δεκαετίες, δηλαδή 20 χρόνια, από την έναρξη των περιοδειών του. Για να γιορτάσει αυτό το σημαντικό ορόσημο στην καριέρα του, προετοιμάζει μια σειρά συναυλιών ειδικά για την ομογένεια, με σκοπό να συναντήσει τους Έλληνες του εξωτερικού.

Το σύνθημα που θα συνοδεύει αυτή την επετειακή περιοδεία είναι «Θυμίσουμε κάτι από Ελλάδα». Με αυτό τον τρόπο, ο Θάνος Πετρέλης επιδιώκει να προσφέρει στους Έλληνες που ζουν μακριά από την πατρίδα τους μια γεύση από την ελληνική μουσική και κουλτούρα, διατηρώντας ζωντανή τη σύνδεση με τις ρίζες τους.

Με πληροφορίες από: Newsit