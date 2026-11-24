Η γνωστή τραγουδίστρια Καλομοίρα παραχώρησε μία νέα συνέντευξη, στην οποία αναφέρθηκε εκτενώς στην προσωπική της ζωή, την καθημερινότητά της ως μητέρα τριών παιδιών και τη σχέση της με τον σύζυγό της, Γιώργο Μπούσαλη. Παράλληλα, η Καλομοίρα μίλησε ανοιχτά για τις αισθητικές παρεμβάσεις που έχει κάνει, καθώς και για τις συμβουλές ομορφιάς που ακολουθεί. Η συνέντευξη δόθηκε στο tlife.gr και στον δημοσιογράφο Χρήστο Κούτρα, όπου αποκάλυψε και μια συζήτηση που είχε με την Άννα Βίσση.

Η καθημερινότητα μιας μητέρας τριών παιδιών

Η Καλομοίρα περιέγραψε την έντονη καθημερινότητά της ως μητέρα τριών παιδιών, τονίζοντας ότι η ζωή της περιστρέφεται γύρω από την οικογένειά της. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, νιώθει κάποιες φορές νέα, αλλά η πραγματικότητα την επαναφέρει στον ρόλο της μαμάς, ακούγοντας συνεχώς τη λέξη «μαμά, μαμά».

Η τραγουδίστρια εξήγησε ότι, τώρα που βρίσκεται στην Ελλάδα για επαγγελματικούς λόγους και είναι μόνη της, το σπίτι της φαίνεται πολύ ήσυχο και περίεργο. Παρόλα αυτά, διατηρεί συνεχή επαφή με τα παιδιά της, τσεκάροντας το κινητό τους και καλώντας τα συνέχεια. Η οικογένεια αποτελεί το βασικό της focus.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη μικρή της κόρη, περιγράφοντας τη σχέση τους ως ένα «challenge». Η μικρή είναι πολύ δυναμική, κάτι που αρέσει στην Καλομοίρα, με αποτέλεσμα να τσακώνονται συχνά. Ωστόσο, πριν αποχωρήσει από το αυτοκίνητο, η κόρη της πάντα της λέει «Σ’ αγαπώ, μαμά».

Η σχέση με τον Γιώργο Μπούσαλη

Σχετικά με τη σχέση της με τον σύζυγό της, Γιώργο Μπούσαλη, η Καλομοίρα εξομολογήθηκε ότι όποιος λέει πως δεν τσακώνεται σε μία σχέση, είτε λέει ψέματα είτε δεν ζει μαζί με τον σύντροφό του. Διευκρίνισε ότι οι τσακωμοί στην περίπτωσή τους αφορούν παρεξηγήσεις και όχι βρισιές.

Η τραγουδίστρια ανέφερε ότι όσο περνούν τα χρόνια, η σχέση γίνεται πιο όμορφη και εύκολη, καθώς οι δύο σύντροφοι γνωρίζουν πλέον ο ένας τον άλλον πολύ καλά. Μάλιστα, ένα απλό «γεια» αρκεί για να καταλάβει ο Γιώργος Μπούσαλης τη διάθεσή της.

Η Καλομοίρα υπογράμμισε τη σημασία που δίνει στη σχέση της, δηλώνοντας ότι βάζει τον Γιώργο πρώτο απ’ όλα. Ενώ τα παιδιά είναι προτεραιότητα και για τους δύο, στη σχέση τους, εκείνη και ο σύζυγός της είναι νούμερο ένα. Για παράδειγμα, όταν βγαίνουν οι δυο τους, προσέχει πολύ πώς θα ντυθεί για εκείνον, επιλέγοντας κάτι πιο σέξι, καθώς γνωρίζει ότι του αρέσει. Αυτή η αμοιβαία προσπάθεια εκδηλώνεται και από τον σύζυγό της. Το ζευγάρι βγαίνει για φαγητό, ταξιδεύει μαζί και είναι, όπως είπε, «κολλητοί».

Αισθητικές παρεμβάσεις και συμβουλές ομορφιάς

Σε ένα πιο προσωπικό επίπεδο, η Καλομοίρα παραδέχτηκε ανοιχτά ότι έχει κάνει αισθητικές παρεμβάσεις. Συγκεκριμένα, δήλωσε: «Έχω κάνει botox, έχω κάνει fillers». Ωστόσο, εξέφρασε την άποψη ότι τα fillers δεν δείχνουν καθόλου ωραία στην τηλεόραση, προσφέροντας μάλιστα τη συμβουλή: «Εσύ, αν είσαι στην τηλεόραση, μην βάλεις fillers».

Πέρα από τις παρεμβάσεις, η τραγουδίστρια προσπαθεί να ακολουθεί πιο υγιεινές πρακτικές για την εμφάνισή της. Σχετικά με τις κρέμες προσώπου, πιστεύει ότι δουλεύουν, αλλά δεν χρειάζεται κανείς να χρησιμοποιεί όλες τις διαθέσιμες. Η συμβουλή της είναι να επιλέξει κανείς «τέσσερις-πέντε καλές» κρέμες και να είναι εντάξει.

Καλλιτεχνικά σχέδια και συνεργασίες

Στο πλαίσιο της συνέντευξης, η Καλομοίρα αποκάλυψε ότι κατά την προηγούμενη παραμονή της στην Ελλάδα, το καλοκαίρι, συμβουλεύτηκε την Άννα Βίσση για ένα καλλιτεχνικό θέμα που την απασχολούσε. Η συζήτηση αυτή δείχνει τη συνεχή της ενασχόληση με τον χώρο της μουσικής και την αναζήτηση καθοδήγησης από έμπειρους συναδέλφους.

Επιπλέον, η τραγουδίστρια αναφέρθηκε σε προτάσεις που της έγιναν μετά τη συμμετοχή της στη Eurovision. Συγκεκριμένα, της είχαν προτείνει δύο παραγωγές και είχαν πραγματοποιηθεί δύο συνεντεύξεις. Ωστόσο, η Καλομοίρα διαπίστωσε ότι οι συγκεκριμένες παραγωγές αναζητούσαν στοιχεία που σχετίζονταν με σκάνδαλα.

Με πληροφορίες από: Newsit