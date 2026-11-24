Ο Λίαμ Γκάλαχερ απάντησε πρόσφατα στους Fontaines DC, οι οποίοι του αφιέρωσαν το τραγούδι τους «I Love You» κατά τη διάρκεια της συναυλίας τους στο Μάντσεστερ το Σαββατοκύριακο. Η κίνηση αυτή του ιρλανδικού συγκροτήματος έρχεται σε συνέχεια μιας σειράς δηλώσεων που έχουν δημιουργήσει μια αντιπαλότητα μεταξύ των δύο πλευρών.

Η αφιέρωση στη συναυλία του Μάντσεστερ

Το ιρλανδικό συγκρότημα Fontaines DC εμφανίστηκε στο AO Arena της πόλης του Μάντσεστερ το Σάββατο, 21 Νοεμβρίου. Κατά τη διάρκεια του encore της συναυλίας τους, ο frontman του συγκροτήματος, Grian Chatten, αναφέρθηκε στον τραγουδιστή των Oasis.

Συγκεκριμένα, ο Chatten δήλωσε στο πλήθος: «Αυτό το κομμάτι είναι για τον Λίαμ Γκάλαχερ», πριν ξεκινήσει το μεσαίο μέρος του τραγουδιού «I Love You», το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως πολιτικά φορτισμένο. Η αφιέρωση αυτή αποτέλεσε ένα από τα κεντρικά σημεία της βραδιάς.

Η απάντηση του Λίαμ Γκάλαχερ

Μετά την αφιέρωση, ένας θαυμαστής ρώτησε τον Λίαμ Γκάλαχερ μέσω της πλατφόρμας X αν είχε ενημερωθεί για το γεγονός. Ο Γκάλαχερ απάντησε με χιουμοριστικό τόνο στην ερώτηση του θαυμαστή.

Στην απάντησή του, ο πρώην τραγουδιστής των Oasis δήλωσε αστειευόμενος: «Προφανώς, ήταν το καλύτερο κομμάτι της συναυλίας». Η δήλωση αυτή προσέθεσε μια νέα διάσταση στην ήδη υπάρχουσα κόντρα μεταξύ του ίδιου και του ιρλανδικού συγκροτήματος.

Η αρχή της κόντρας μεταξύ των συγκροτημάτων

Η αντιπαλότητα ανάμεσα στον Λίαμ Γκάλαχερ και τους Fontaines DC, οι οποίοι κατάγονται από το Δουβλίνο, έχει τις ρίζες της στο 2024. Τότε, ο κιθαρίστας του ιρλανδικού συγκροτήματος, Carlos O’Connell, είχε δηλώσει σε συνέντευξή του στο Studio Brussel ότι «δεν έδινε δεκάρα» για μια ενδεχόμενη επανένωση των Oasis.

Ο μπασίστας των Fontaines DC, Conor Deegan III, είχε συμπληρώσει τις δηλώσεις του O’Connell. Είχε αναφέρει ότι νιώθουν «παγιδευμένοι στην τελευταία εποχή – όπως τη δεκαετία του ’10 – και σε κάτι τόσο νοσταλγικό που ξεχνάμε να δημιουργούμε καινούργια πράγματα». Ο Deegan III είχε προσθέσει ότι ο στόχος τους με τον δίσκο «Romance» ήταν να κοιτάξουν στο μέλλον και να δημιουργήσουν νέα πράγματα, καθιστώντας την επανένωση των Oasis «πραγματικά ενοχλητική» για αυτούς εκείνη τη στιγμή.

Η απόρριψη από τον Λίαμ Γκάλαχερ

Λίγες εβδομάδες πριν από τη συναυλία των Fontaines DC στο Μάντσεστερ, ο Λίαμ Γκάλαχερ είχε ήδη εκφράσει την αρνητική του στάση απέναντι στο ιρλανδικό συγκρότημα. Είχε απορρίψει την πιθανότητα οι Fontaines DC να ανοίξουν για τους Oasis στην επερχόμενη περιοδεία τους με τίτλο «Live ’27».

Συγκεκριμένα, απαντώντας σε έναν θαυμαστή, ο Γκάλαχερ είχε δηλώσει ότι το συγκρότημα «δεν ήταν αρκετά καλό» για να συμμετάσχει στην περιοδεία τους. Αυτή η δήλωση είχε προκαλέσει περαιτέρω τριβές και είχε εντείνει την αντιπαλότητα μεταξύ των δύο πλευρών πριν από την πρόσφατη αφιέρωση.

Το «I Love You» και το πολιτικό του μήνυμα

Το τραγούδι «I Love You», το οποίο αφιερώθηκε στον Λίαμ Γκάλαχερ, περιλαμβάνεται στο τρίτο άλμπουμ των Fontaines DC, το «Skinty Fia», που κυκλοφόρησε το 2022. Ο frontman Grian Chatten είχε χαρακτηρίσει το κομμάτι κατά την κυκλοφορία του ως «το πρώτο εμφανώς πολιτικό τραγούδι που έχουμε γράψει».

Ο Chatten είχε εξηγήσει ότι το τραγούδι αναφέρεται στα αντικρουόμενα συναισθήματά του σχετικά με το πολιτικό κλίμα της Ιρλανδίας, καθώς και την προσωπική του επιτυχία. Η επιλογή αυτού του συγκεκριμένου τραγουδιού για αφιέρωση στον Γκάλαχερ προσδίδει ένα επιπλέον επίπεδο σημασίας στην κίνηση των Fontaines DC.

Με πληροφορίες από: Topontiki