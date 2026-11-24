Η ηθοποιός Αλεξάνδρα Παντελάκη βρέθηκε καλεσμένη την Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2026 στην εκπομπή «Στούντιο 4» και μίλησε για διάφορες πτυχές της ζωής της. Με αφορμή τον ρόλο της στη σειρά «Κουτσουπιές», η Παντελάκη μοιράστηκε λεπτομέρειες τόσο για την πορεία της στην υποκριτική τέχνη όσο και για τον έρωτα της ζωής της, τον σύζυγό της, τον οποίο γνώρισε σε μια ώριμη ηλικία.

Η γνωριμία με τον σύζυγο στα 48 της χρόνια

Η Αλεξάνδρα Παντελάκη αποκάλυψε ότι βρήκε τον έρωτα στα 48 της χρόνια, μια ηλικία στην οποία πολλές φίλες της εξέφραζαν αμφιβολίες για το αν θα τους συνέβαινε κάτι ανάλογο. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, οι περισσότερες φίλες της στα 45 τους έλεγαν «αφού δε μου συνέβη μέχρι τώρα, τώρα θα μου συμβεί και να κάνουμε κάτι περιστασιακό». Η ίδια, όμως, πίστευε ότι αν ήταν πραγματικά ανοιχτή, ο έρωτας θα ερχόταν.

Η ηθοποιός εξομολογήθηκε ότι έλεγε πως αν δεν της συνέβαινε ένας αμοιβαίος έρωτας στη ζωή της, θα αρρώσταινε. Περιέγραψε τη γνωριμία της με τον σύζυγό της, τονίζοντας ότι από την πρώτη στιγμή που τον είδε ένιωσε απόλυτη εμπιστοσύνη. Ανέφερε μάλιστα ότι η πρώτη λέξη που της ήρθε στο μυαλό δεν ήταν σχετική με τη σεξουαλικότητα, αλλά η λέξη «εμπιστοσύνη». Η Παντελάκη δήλωσε πως πίστευε ότι της τον έστειλαν οι γονείς της από τον ουρανό, καθώς ήταν για εκείνη και μαμά και μπαμπάς. Παρόλο που στην αρχή ήταν λίγο καχύποπτη και έντρομη, όντας ένα «αμυνόμενο πλάσμα» λόγω του ότι ήταν μόνη της στη ζωή και ειδικά στο θέατρο, τελικά «το είδε και το κατάλαβε».

Η παιδικότητα που ανέσυρε ο σύντροφός της

Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες αποκαλύψεις της Αλεξάνδρας Παντελάκη αφορούσε μια άγνωστη πλευρά του χαρακτήρα της, την οποία ανέσυρε ο σύζυγός της. Η ηθοποιός είπε γελώντας ότι δεν ήξερε πως διέθετε μια συγκεκριμένη φωνή, την οποία δεν είχε χρησιμοποιήσει ποτέ. «Δηλαδή στον ένα μήνα που ζούσαμε μαζί, ξαφνικά του λέω “ναι, τώρα πού θα πάμε;”. “Τι λέω, τι λέω;”, ακούω τον εαυτό μου να μου λέει», εξήγησε.

Ο άντρας της, όπως εξομολογήθηκε η ίδια, της είπε «γιατί είσαι τόσο μπέμπα μέσα σου. Και έτσι που είσαι μόνη σου και με αυτά που σου δίνουν να παίζεις, το έχεις καταπιέσει». Αυτός, λοιπόν, ήταν εκείνος που έβγαλε αυτή την παιδική πλευρά της τελείως στην επιφάνεια, επιτρέποντάς της να εκφράσει την παιδικότητα που είχε καταπιέσει επί χρόνια.

Η έλλειψη παιδιών και ο ρόλος της στο σπίτι

Στη διάρκεια της συνέντευξης, η Αλεξάνδρα Παντελάκη αναφέρθηκε και στο θέμα της μητρότητας. Δήλωσε ότι δυστυχώς δεν έχουν παιδιά με τον σύζυγό της. Ωστόσο, πρόσθεσε με χιούμορ ότι κάνει η ίδια το παιδί στο σπίτι, λέγοντας μάλιστα «μη σου πω ότι κάνω τη γάτα», και άρχισε να μιλάει αλλάζοντας τη φωνή της, αναδεικνύοντας την παιδική πλευρά που της έχει ανασύρει ο σύντροφός της.

Ο ρόλος στις «Κουτσουπιές» και η συζήτηση με την Κατερίνα Καραβάτου

Η παρουσία της Αλεξάνδρας Παντελάκη στην εκπομπή «Στούντιο 4» έγινε με αφορμή τον ρόλο της στη σειρά «Κουτσουπιές». Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η παρουσιάστρια Κατερίνα Καραβάτου εξομολογήθηκε ότι θα ήθελε να της συμβεί κι εκείνης ένας έρωτας. «Εξηγήστε μου γιατί με ενδιαφέρει πολύ αυτό. Θα ήθελα να μου συμβεί και εμένα κάτι τέτοιο», είπε η Καραβάτου.

Στην αρχική αντίδραση της Παντελάκη «Εσείς είσαστε παντρεμένη», η Κατερίνα Καραβάτου εξήγησε ότι έχει πάρει διαζύγιο. Τότε, η Αλεξάνδρα Παντελάκη αποκάλυψε ότι γνώριζε τη μητέρα του Κρατερού Κατσούλη, προσθέτοντας μια προσωπική πινελιά στη συζήτηση.

Με πληροφορίες από: Newsit